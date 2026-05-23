शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीर

षडाष्टक' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है- 'षट्' (छह) और 'अष्टक' (आठ)। ज्योतिष के अनुसार, जब दो ग्रह एक-दूसरे से 6ठे या 8वें पोजीशन में होते हैं, तो उनके बीच का यह संबंध षडाष्टक कहलाता है। शनि और केतु का षडाष्टक योग चल रहा है। वर्तमान में शनि मीन राशि में हैं और केतु सिंह राशि में 25 नवंबर तक रहेंगे तब तक यह योग बना रहेगा। यह योग 5 राशियों के लिए शुभ है। इन राशि वालों को करियर में छप्परफाड़ तरक्की और अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं।

1. मेष राशि: प्रॉपर्टी से लाभ और अटके कामों को मिलेगी गति

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। शनि-केतु की यह स्थिति आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगी।

करियर व व्यापार: नौकरीपेशा लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा।

आर्थिक पक्ष: यदि आप लंबे समय से कोई जमीन या वाहन खरीदने की सोच रहे थे, तो 25 नवंबर तक आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा।

2. मिथुन राशि: गुप्त शत्रुओं पर विजय और बंपर तरक्की

मिथुन राशि वालों के लिए यह योग विपरीत परिस्थितियों में भी लाभ कमाने के मौके देगा।

करियर व व्यापार: कोर्ट-कचहरी या विवादों से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आएगा। जो लोग राजनीति या कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है।

आर्थिक पक्ष: आपके गुप्त शत्रु लाख चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पैसों की आवक लगातार बनी रहेगी जिससे बैंक बैलेंस मजबूत होगा।

3. सिंह राशि: विदेश यात्रा के योग और अचानक धन लाभ

सिंह राशि के जातकों के लिए शनि-केतु का यह योग भाग्य के दरवाजे खोलने आ रहा है।

करियर व व्यापार: जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) में काम कर रहे हैं, उन्हें बड़ा आर्थिक मुनाफा होने वाला है।

आर्थिक पक्ष: शेयर मार्केट या पैतृक संपत्ति के जरिए अचानक भारी मात्रा में धन लाभ हो सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान बढ़ेगा।

4. तुला राशि: नौकरी में प्रमोशन और सुख-सुविधाओं में इजाफा

तुला राशि वालों के लिए शनि देव हमेशा से उदार रहे हैं। इस अवधि में आपको अपनी पुरानी मेहनत का मीठा फल मिलने वाला है।

करियर व व्यापार: नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छे पैकेज के साथ नया ऑफर मिल सकता है। बॉस आपकी परफॉर्मेंस से बेहद खुश रहेंगे।

आर्थिक पक्ष: आपकी सुख-सुविधाओं और विलासिता की चीजों पर खर्च होगा, लेकिन आमदनी के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति पर कोई आंच नहीं आएगी।

5. धनु राशि: बिजनेस में बड़ी डील और पारिवारिक खुशियां

धनु राशि के जातकों के लिए 25 नवंबर तक का समय हर मुश्किल को आसान बनाने वाला साबित होगा।

करियर व व्यापार: कारोबारियों के हाथ कोई बड़ी और मुनाफे वाली डील लग सकती है, जिससे बिजनेस का विस्तार होगा। पार्टनरशिप के कामों में सफलता मिलेगी।

आर्थिक पक्ष: घर-परिवार में चल रहे मनमुटाव खत्म होंगे। जीवनसाथी के सहयोग से आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं, जो भविष्य में बंपर रिटर्न देगा।