सोमवार, 25 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 मई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

The pictures include a beautiful scene from the auspicious festival, including a kalash, a festoon, kumkum, and a banana, decorated with coconut and mango leaves on a plate

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 26 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: ज्येष्ठ मास में 8 बड़े मंगल का अद्भुत संयोग: इस तरह करेंगे हनुमानजी की उपासना तो मिलेंगे अनेक शुभ फल
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज 26 मई 2026, मंगलवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज गंगा दशहरा का महापर्व मनाया जा रहा है।
 
 

आज का पंचांग: 26 मई 2026

वार: मंगलवार
 
तिथि: दशमी 
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी (दोपहर 04:27 पीएम तक), उसके बाद हस्त
 
योग: वज्र (शाम 05:22 पीएम तक), उसके बाद सिद्धि
 
करण: विष्टि/भद्रा (तड़के 03:52 एएम पर समाप्त), उसके बाद बव
 
सूर्य राशि: वृषभ
 
चंद्र राशि: कन्या

 

शुभ और अशुभ समय

 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:58 एएम से 04:42 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:53 एएम से दोपहर 12:48 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 03:45 पीएम से शाम 05:29 पीएम
यमगंड (अशुभ)- सुबह 08:53 एएम से 10:37 एएम
एकादशी पारण समय- सुबह 05:26 एएम से 08:10 एएम तक
 

आज का विशेष: गंगा दशहरा

गंगा दशहरा महापर्व: शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। आज गंगा नदी (या किसी भी पवित्र नदी) में स्नान करने और दान देने से "दस" प्रकार के पापों का नाश होता है।
 
मंगलवार का उपाय: आज बड़ा मंगल होने के कारण हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इससे साहस और शक्ति में वृद्धि होती है।
 
शुभ शुरुआत: आज दोपहर 11:53 से 12:48 (अभिजीत मुहूर्त) के बीच कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जा सकता है।
 
सावधानी: दोपहर 03:45 से 05:29 के बीच राहुकाल रहेगा। इस समय कोई भी नया निवेश या मांगलिक कार्य शुरू न करें।ALSO READ: जून 2026 का ज्योतिषीय विश्लेषण: कैसा रहेगा मौसम, राजनीति, राशि और देश-दुनिया का हाल?
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा

वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो 5 राशियों के किस्मत के सितारे बुलंदी पर पहुंच जाएंगे। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर इन राशियों को बड़ा लाभ देंगे। चलिए जानते हैं कि क्या आपकी राशि भी है इसमें शामिल।

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tipsVastu Shastra n Happy Home Tips: खुशहाल घर ही खुशहाल जीवन की नींव है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालती है। यहां खुशहाल घर बनाए रखने और खुशहाल जीवन के लिए 10 सबसे सरल और प्रभावी वास्तु उपाय दिए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं...

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफलज्योतिषीय कैलेंडर में 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपने मेष राशि के सफर को विराम देकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिसे 'वृषभ संक्रांति' के नाम से जाना जाता है।

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफल

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफलज्योतिष की दुनिया में सूर्य का राशि परिवर्तन महज एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा बदलने का संकेत है। 15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का मिजाज बदल जाएगा। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर हमारे आर्थिक फैसलों, पारिवारिक रिश्तों और आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। आइए जानते हैं, इस 'सौर-क्रांति' का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है।

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातें

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातेंप्रत्येक तीसरे साल अधिकमास का संयोग बनता है। इस मास को पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं। साल 2026 में ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) का योग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब एक ही चंद्र मास दो बार आता है, तो पहले वाले को 'अधिकमास' और दूसरे को 'शुद्ध' या 'निज' मास कहा जाता है। यहां ज्येष्ठ अधिकमास 2026 की तिथियां और इस दौरान पालन किए जाने वाले नियम दिए गए हैं। 17 मई 2026 (रविवार) से 15 जून 2026 (सोमवार) तक अधिकमास रहेगा। चलिए जानते हैं इस माह की 6 खास बातें।

और भी वीडियो देखें

Bada Mangal 2026: चौथा बड़ा मंगल 26 मई को, राशिनुसार आजमाएं यह खास उपाय

Bada Mangal 2026: चौथा बड़ा मंगल 26 मई को, राशिनुसार आजमाएं यह खास उपाय26 May Bada Mangal Upay: वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास के अधिक मास (मलमास) होने के कारण बड़े मंगल की संख्या अधिक हो रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, जब एक ही महीने में दो पक्ष अतिरिक्त जुड़ते हैं, तो वह 'अधिमास' कहलाता है। 26 मई को ज्येष्ठ माह चौथा मंगल है। बड़ा मंगल के अवसर पर कई लोग हनुमान जी की पूजा कर राशिनुसार उपाय करते हैं।

बुध का वृषभ राशि में उदय, 12 राशियों पर कैसा रहेगा असर?

बुध का वृषभ राशि में उदय, 12 राशियों पर कैसा रहेगा असर?बुद्धि, संवाद, व्यापार और तर्क क्षमता के कारक बुध ग्रह 26 मई 2026 की रात 11:19 बजे वृषभ राशि में उदित हो रहे हैं। ज्योतिष में बुध का उदय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे रुके हुए कामों में गति आती है और करियर-कारोबार में नई ऊर्जा देखने को मिलती है। कई राशियों के लिए यह समय आर्थिक सुधार, नौकरी में अवसर और संबंधों में बेहतर तालमेल लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव।

सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश, किसके लिए शुभ और अशुभ, जानें 12 राशियों का राशिफल

सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश, किसके लिए शुभ और अशुभ, जानें 12 राशियों का राशिफलज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो पृथ्वी पर भीषण गर्मी का दौर शुरू होता है, जिसे आम भाषा में 'नौतपा' कहा जाता है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और सूर्य का अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में जाना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालता है। आइए जानते हैं कि यह गोचर किस राशि के लिए शुभ रहेगा और किसे सावधान रहने की आवश्यकता है।

जून 2026 का ज्योतिषीय विश्लेषण: कैसा रहेगा मौसम, राजनीति, राशि और देश-दुनिया का हाल?

जून 2026 का ज्योतिषीय विश्लेषण: कैसा रहेगा मौसम, राजनीति, राशि और देश-दुनिया का हाल?जून 2026 में ग्रह-नक्षत्रों की चाल कई बड़े बदलावों के संकेत दे रही है। इस महीने मौसम, वर्षा, राजनीतिक घटनाक्रम, देश-दुनिया की हलचल और जनजीवन पर क्या असर पड़ सकता है? जानें ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहयोगों के आधार पर जून माह का विस्तृत विश्लेषण। इसी के साथ जानिए 12 राशियों का राशिफल, ग्रह गोचर और जून माह में जन्में लोगों का भविष्यफल।

ज्येष्ठ मास में 8 बड़े मंगल का अद्भुत संयोग: इस तरह करेंगे हनुमानजी की उपासना तो मिलेंगे अनेक शुभ फल

ज्येष्ठ मास में 8 बड़े मंगल का अद्भुत संयोग: इस तरह करेंगे हनुमानजी की उपासना तो मिलेंगे अनेक शुभ फलJyeshtha Mangal 2026: हिंदू पंचांग में मंगल का दिन विशेष महत्व रखता है। विशेषकर जब यह दिन बुढ़वा मंगल या बड़े महा-मंगल के रूप में आता है, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। साल 2026 में बुढ़वा या बड़े मंगल के दिन सभी भक्तों और धार्मिक साधकों के लिए विशेष अवसर लेकर आया है। इस समय की गई बजरंगबली की उपासना और मंत्र जाप से घर में सुख-शांति आती है, शत्रु नष्ट होते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com