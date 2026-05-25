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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : सोमवार, 25 मई 2026 (16:55 IST)

बुध का वृषभ राशि में उदय, 12 राशियों पर कैसा रहेगा असर?

budh grah uday 2026
बुद्धि, संवाद, व्यापार और तर्क क्षमता के कारक बुध ग्रह 26 मई 2026 की रात 11:19 बजे वृषभ राशि में उदित हो रहे हैं। ज्योतिष में बुध का उदय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे रुके हुए कामों में गति आती है और करियर-कारोबार में नई ऊर्जा देखने को मिलती है। कई राशियों के लिए यह समय आर्थिक सुधार, नौकरी में अवसर और संबंधों में बेहतर तालमेल लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव।
 

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए बुध का उदय आर्थिक मामलों में राहत देने वाला साबित हो सकता है। खासतौर पर बैंकिंग, फैमिली बिजनेस, शिक्षा और ट्रेनिंग से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे। इस दौरान आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी और रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। पारिवारिक यात्राओं के योग भी बन सकते हैं।
 

वृषभ राशि

बुध का उदय वृषभ राशि वालों के व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। शिक्षा, निवेश, स्टेज परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। यदि लंबे समय से तनाव या स्टेज फियर जैसी समस्या थी, तो अब राहत मिलने के संकेत हैं। रिश्तों में भी मधुरता बढ़ेगी।
 

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए बुध का उदय मानसिक मजबूती लेकर आएगा। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में सुधार महसूस होगा। विदेश से जुड़े कामों, इमिग्रेशन और आयात-निर्यात में सफलता मिल सकती है। हालांकि खर्चों में अचानक वृद्धि संभव है, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी रहेगी। परिवार में धैर्य बनाए रखना होगा।
 

कर्क राशि

कर्क राशि वालों की संवाद क्षमता मजबूत होगी और भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। मीडिया, मार्केटिंग और व्यापार से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। आय में सुधार के संकेत हैं, लेकिन निवेश करते समय जल्दबाजी से बचना होगा।
 

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए बुध का उदय करियर और व्यापार में नई संभावनाएं लेकर आएगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा और बड़े निर्णय लेने का आत्मविश्वास मिलेगा। टीम मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग वाले कामों में सफलता मिलने के योग हैं। परिवार के साथ संबंध भी बेहतर होंगे।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय राहत भरा साबित हो सकता है। लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ेंगे और स्वास्थ्य में सुधार आएगा। नौकरी, करियर और विदेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। भाग्य का साथ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।
 

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए बुध का उदय आध्यात्मिक और मानसिक शांति देने वाला रहेगा। धार्मिक कार्यों, मंत्र-जप और ध्यान में रुचि बढ़ सकती है। यदि किसी विवाद या गलतफहमी में फंसे थे, तो अब स्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी।
 

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार और साझेदारी के मामलों में यह समय शुभ रहेगा। नए अवसर मिल सकते हैं और यात्राओं से लाभ होने की संभावना है। रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी।
 

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए बुध का उदय कार्यक्षेत्र में राहत लेकर आएगा। बड़े प्रोजेक्ट संभालने वालों को सफलता मिल सकती है। ऑफिस में सहयोग बढ़ेगा और आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी। वैवाहिक जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा।
 

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह समय रचनात्मकता और प्रगति लेकर आएगा। विद्यार्थी, कलाकार और निवेश से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आत्मविश्वास पहले से मजबूत होगा।
 

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए बुध का उदय शिक्षा, प्रेम और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। घर का माहौल सुखद रहेगा। रियल एस्टेट, कृषि, डेयरी और वाहन से जुड़े कामों में लाभ मिलने के संकेत हैं।
 

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए बुध का उदय तनाव कम करने वाला रहेगा। परिवार और वैवाहिक जीवन में सुधार महसूस होगा। मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। यात्राएं भी लाभदायक साबित होंगी।
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वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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