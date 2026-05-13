बुधवार, 13 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. वास्तु-फेंगशुई
  4. Vastu Tips For Happy Home
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips

क्या आपका घर वास्तु सम्मत है? इन 10 आसान उपायों को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करें!
sukhi ghar ke liye vastu tips: एक खुशहाल घर ईंट-पत्थरों से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के बीच के सामंजस्य, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से बनता है। इसके लिए आपको घर के वास्तु पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि आप भी अपने घर में तनावग्रस्त रहते हैं, या कलह निरंतर बनी रहती है तो अपने जीवन और घर को खुशहाल बनाने के लिए आप वास्तुनुसार छोटे-छोटे बदलाव करके तथा वास्तु सलाह पर ध्यान देकर घर में खुशहाली ला सकते हैं।ALSO READ: South Direction Home Vastu Tips: घर की दक्षिण दिशा को इन 5 तरीकों से अशुभता से बचाएं
 

आइए यहां जानते हैं घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए 10 वास्तु टिप्स...

 

1. मुख्य द्वार पर 'स्वास्तिक' और 'ॐ':

घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर से स्वास्तिक या ॐ का चिन्ह बनाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है और शुभता लाता है।
 

2. ईशान कोण (North-East) को रखें खाली:

घर के उत्तर-पूर्वी कोने को देवताओं का स्थान माना जाता है। यहां कभी भी भारी सामान या कबाड़ न रखें। इस जगह को हमेशा साफ-सुथरा और खुला रखें।
 

3. नमक के पानी का पोंछा:

हफ्ते में कम से कम दो बार पानी में थोड़ा समुद्री नमक (Sea Salt) मिलाकर पोंछा लगाएं। यह घर की नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है और सकारात्मकता बढ़ाता है।
 

4. ईशान कोण में जल का पात्र:

घर की उत्तर-पूर्व दिशा में एक तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें। इसे रोज बदलें। यह घर में सुख और शांति का संचार करता है।
 

5. किचन में 'अग्नि' और 'जल' की दूरी:

वास्तु के अनुसार चूल्हा यानी अग्नि और पानी का सिंक एक-दूसरे के बगल में नहीं होने चाहिए। इनके बीच कम से कम 2-3 फीट की दूरी रखें या बीच में कोई लकड़ी का बोर्ड रख दें।ALSO READ: Vastu tips: किराए के घर में रह रहे हैं? तो जान लें ये 8 वास्तु टिप्स, जो बदल देंगे आपकी किस्मत
 

6. शाम को जलाएं कपूर:

रोजाना शाम के समय घर में कपूर जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं। इससे घर के सूक्ष्म वास्तु दोष दूर होते हैं और वातावरण शुद्ध होता है।
 

7. टूटी-फूटी चीजें तुरंत हटाएं:

घर में बंद घड़ी, टूटा हुआ कांच, या दरार वाले बर्तन न रखें। ये चीजें विकास में बाधा डालती हैं और घर में दरिद्रता लाती हैं।
 

8. जूते-चप्पल की सही जगह:

मुख्य द्वार के ठीक सामने कभी भी जूते-चप्पल का ढेर न लगाएं। इसे हमेशा साइड में या रैक के अंदर रखें, ताकि घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का रास्ता न रुके।
 

9. बेडरूम में आईना (Mirror) न हो:

सोते समय आईने में आपका शरीर नहीं दिखना चाहिए। अगर बेडरूम में आईना है, तो रात को उसे किसी कपड़े से ढक दें। इससे मानसिक तनाव कम होता है और वैवाहिक जीवन सुखद रहता है।
 

10. सकारात्मक पौधों का चुनाव:

घर में मनी प्लांट, तुलसी या एलोवेरा जैसे पौधे लगाएं। कांटेदार पौधे (जैसे कैक्टस) घर के अंदर लगाने से बचें, क्योंकि ये रिश्तों में कड़वाहत ला सकते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vastu tips: क्या आपका बिजनेस स्टक महसूस कर रहा है? तो अपनाएं ये 10 टिप्स और देखें मुनाफे का जादू
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा? 5 राशियों पर अशुभ असर, 3 की चमकेगी किस्मत, जानें तारीख और उपाय

2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा? 5 राशियों पर अशुभ असर, 3 की चमकेगी किस्मत, जानें तारीख और उपायवर्ष 2026 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा। 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि (Cancer) और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा। इस ग्रहण का 4 राशियों पर नकारात्मक असर होगा। यहां इस ग्रहण से जुड़ी 4 राशियों और सूर्य ग्रहण मुख्य जानकारी दी गई है।

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षण

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षणWhat is Nautapa: नौतपा भारतीय ज्योतिष और लोक परंपरा का एक ऐसा शब्द है, जो भीषण गर्मी का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है और धरती 'भट्टी' की तरह तपने लगती है, तब उस समय को नौतपा कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब सूर्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो उसके शुरुआती 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है।

दक्षिण दिशा से जुड़ी ये गलतियां बना सकती हैं कंगाल, जानिए क्या रखें और क्या नहीं

दक्षिण दिशा से जुड़ी ये गलतियां बना सकती हैं कंगाल, जानिए क्या रखें और क्या नहींवास्तु शास्त्र में दक्षिण (South) दिशा को 'यम' (मृत्यु के देवता) और 'मंगल' (ऊर्जा और साहस के ग्रह) की दिशा माना जाता है। यह दिशा स्थिरता, प्रसिद्धि और धन के संचय का प्रतीक है। इस दिशा का भारी होना घर की सुख-शांति के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। यहाँ उन चीजों की सूची दी गई है जिन्हें दक्षिण दिशा में रखना अत्यंत शुभ और वास्तु सम्मत माना जाता है।

बुधादित्य राजयोग से चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, नौकरी-व्यापार में होगा बड़ा लाभ

बुधादित्य राजयोग से चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, नौकरी-व्यापार में होगा बड़ा लाभमई 2026 में ग्रहों की चाल एक अद्भुत संयोग बनाने जा रही है। 14 मई को जैसे ही सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पहले से मौजूद बुध ग्रह के साथ मिलकर वे 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अत्यंत शुभ, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाला और आर्थिक समृद्धि देने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं, इस सुनहरे संयोग से किन 4 भाग्यशाली राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछ

अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछसाल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई, बुधवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को 'अचला एकादशी' के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इस एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व की पूरी जानकारी दी गई है।

और भी वीडियो देखें

बुध का वृषभ राशि में गोचर, 12 राशियों पर कैसा होगा प्रभाव?

बुध का वृषभ राशि में गोचर, 12 राशियों पर कैसा होगा प्रभाव?ज्योतिष शास्त्र में 'बुद्धि के कारक' माने जाने वाले बुध ग्रह 15 मई 2026 की मध्यरात्रि (00:18 बजे) अपनी चाल बदलते हुए मेष राशि से विदा लेंगे और शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे। वृषभ की स्थिरता और बुध की तार्किकता का यह मिलन सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है। आइए जानते हैं, इस 'बुध-भ्रमण' का आपकी राशि पर क्या असर होगा।

Jyeshtha Amavasya Vrat 2026: ज्येष्ठ अमावस्या व्रत और पूजा विधि

Jyeshtha Amavasya Vrat 2026: ज्येष्ठ अमावस्या व्रत और पूजा विधि2026 Jyeshtha Amavasya: ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत और पूजा न केवल पितरों की शांति के लिए अनिवार्य मानी जाती है, बल्कि यह शनि देव की कृपा और अखंड सौभाग्य प्राप्त करने का भी दिन है। चूंकि ज्येष्ठ माह में गर्मी चरम पर होती है, इसलिए इस दिन जल सेवा और छायादार वस्तुओं के दान का विशेष विधान है।

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफलज्योतिषीय कैलेंडर में 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपने मेष राशि के सफर को विराम देकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिसे 'वृषभ संक्रांति' के नाम से जाना जाता है।

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफल

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफलज्योतिष की दुनिया में सूर्य का राशि परिवर्तन महज एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा बदलने का संकेत है। 15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का मिजाज बदल जाएगा। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर हमारे आर्थिक फैसलों, पारिवारिक रिश्तों और आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। आइए जानते हैं, इस 'सौर-क्रांति' का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है।

Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष का व्रत रखने का महत्व और विधि

Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष का व्रत रखने का महत्व और विधिGuru Pradosh Vrat Importance: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जब यह व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है, तो इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। यह व्रत न केवल महादेव को प्रसन्न करने के लिए है, बल्कि इसके प्रभाव से कुंडली में बृहस्पति (गुरु) ग्रह भी मजबूत होता है...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com