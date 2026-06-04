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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 05 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope 2026 and pictures showing the 12 zodiac signs

1. मेष (Aries)

Today 05 June 2026 horoscope in Hindi: करियर: आज के दिन दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ संबंधों में गहराई आएगी।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। 
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कला, फैशन या मीडिया से जुड़े लोगों के उन्नति के द्वार खुलेंगे।
लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: बाहर के तले-भुने भोजन से बचें।
उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा।
लव: बातचीत के माध्यम से पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। 
धन: बजट से बाहर जाकर की गई खरीदारी भविष्य में परेशानी दे सकती है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: गाय को ताजी रोटी और गुड़ खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: करियर में स्थिरता आएगी। 
लव: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। 
धन: अचल संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। 
स्वास्थ्य: आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। 
उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों की चालें विफल होंगी।
लव: अहंकार के कारण रिश्ते में तनाव आ सकता है। 
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। 
स्वास्थ्य: मधुमेह रोगी को नियमित जांच करानी चाहिए।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं। 
लव: लव लाइफ में आज कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है। 
धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। 
स्वास्थ्य: पेट संबंधी छोटी समस्या हो सकती है। 
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में बदलाव का मन बना रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। 
लव: जीवनसाथी की सलाह को महत्व दें। 
धन: शेयर बाजार और कमोडिटी से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें। 
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: टेक्निकल फील्ड वालों के लिए अच्छा दिन है।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। 
धन: पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: एलर्जी या इंफेक्शन के प्रति सावधान रहें। 
उपाय: श्री सूक्त का पाठ लाभकारी रहेगा।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: धार्मिक या शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रतिष्ठा मिलेगी। 
लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में सुधार होगा। 
धन: भाग्य के सहयोग से आर्थिक लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: सहकर्मियों के साथ अनबन हो सकती है। 
लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है।
धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। 
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: किसी गरीब महिला को चावल या दूध का दान करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: दफ्तर में आपकी पूछ-परख बढ़ेगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।
धन: नया वाहन खरीदने का योग बन सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या कमजोरी महसूस हो सकती है। 
उपाय: शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी क्रिएटिविटी की सराहना होगी। 
लव: वैवाहिक जीवन में प्रेम और उत्साह बना रहेगा। 
धन: आय के नए स्रोत विकसित होंगे। 
स्वास्थ्य: घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
 
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