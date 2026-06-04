Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 05 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 05 June 2026 horoscope in Hindi: करियर: आज के दिन दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: पार्टनर के साथ संबंधों में गहराई आएगी।

धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कला, फैशन या मीडिया से जुड़े लोगों के उन्नति के द्वार खुलेंगे।

लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: बाहर के तले-भुने भोजन से बचें।

उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा।

लव: बातचीत के माध्यम से पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।

धन: बजट से बाहर जाकर की गई खरीदारी भविष्य में परेशानी दे सकती है।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है।

उपाय: गाय को ताजी रोटी और गुड़ खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: करियर में स्थिरता आएगी।

लव: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

धन: अचल संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों की चालें विफल होंगी।

लव: अहंकार के कारण रिश्ते में तनाव आ सकता है।

धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है।

स्वास्थ्य: मधुमेह रोगी को नियमित जांच करानी चाहिए।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं।

लव: लव लाइफ में आज कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है।

धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी छोटी समस्या हो सकती है।

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में बदलाव का मन बना रहे हैं तो आज का दिन शुभ है।

लव: जीवनसाथी की सलाह को महत्व दें।

धन: शेयर बाजार और कमोडिटी से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: टेक्निकल फील्ड वालों के लिए अच्छा दिन है।

लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।

धन: पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझ सकते हैं।

स्वास्थ्य: एलर्जी या इंफेक्शन के प्रति सावधान रहें।

उपाय: श्री सूक्त का पाठ लाभकारी रहेगा।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: धार्मिक या शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रतिष्ठा मिलेगी।

लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में सुधार होगा।

धन: भाग्य के सहयोग से आर्थिक लाभ होगा।

स्वास्थ्य: आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: सहकर्मियों के साथ अनबन हो सकती है।

लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है।

धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: किसी गरीब महिला को चावल या दूध का दान करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: दफ्तर में आपकी पूछ-परख बढ़ेगी।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।

धन: नया वाहन खरीदने का योग बन सकता है।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या कमजोरी महसूस हो सकती है।

उपाय: शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी क्रिएटिविटी की सराहना होगी।

लव: वैवाहिक जीवन में प्रेम और उत्साह बना रहेगा।

धन: आय के नए स्रोत विकसित होंगे।

स्वास्थ्य: घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।