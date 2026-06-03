कर्क राशि में गुरु और शुक्र की युति से बना ये खास राजयोग, 4 राशियों के लिए धनवर्षा
सितारों की चाल बदलने वाली है और इस बार ब्रह्मांड में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है! ज्योतिष की दुनिया में जब वैभव और धन के देवता शुक्र और ज्ञान के महागुरु बृहस्पति (गुरु) एक साथ हाथ मिलाते हैं, तो जन्म होता है एक बेहद शक्तिशाली और चमत्कारी योग का- 'गजलक्ष्मी राजयोग'।
आने वाली 8 जून 2026 से यह धमाकेदार युति कर्क राशि में बनने जा रही है, जो कुछ चुनिंदा राशियों की किस्मत का ताला खोलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपकी राशि नीचे दी गई 4 राशियों में से एक है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में अचानक धन की बरसात और करियर में एक लंबी छलांग लगने वाली है। आइए जानते हैं कि यह राजयोग किन राशियों की जिंदगी में खुशियों का तड़का लगाने आ रहा है।
मेष राशि: अटके काम होंगे पूरे, चमकेगा करियर
मेष राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था, तो अब वह सुलझ जाएगा और अचानक धन का आगमन होगा। नौकरी करने वालों के बॉस उनकी तारीफ करते नहीं थकेंगे- प्रमोशन और सैलरी हाइक की पूरी उम्मीद है। वहीं, बिजनेसमैन इस दौरान कोई ऐसी बड़ी डील क्रैक कर सकते हैं जो उनके बिजनेस का रुख बदल देगी।
मिथुन राशि: पैसों की तंगी होगी दूर, बढ़ेगा बैंक बैलेंस
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह राजयोग सीधे उनकी जेब पर असर डालेगा, यानी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त उछाल आने वाला है। कमाई के नए रास्ते खुलेंगे और अगर आपने पहले कभी कहीं इन्वेस्ट किया था, तो अब उससे मोटा मुनाफा वसूलने का समय आ गया है। घर में सुख-सुविधाओं की चीजें बढ़ेंगी और परिवार में किसी शुभ या मांगलिक कार्य की शहनाई गूंज सकती है।
कर्क राशि: आप ही हैं इस राजयोग के 'असली किंग'
चूंकि यह जादुई संयोग कर्क राशि में ही आकार ले रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा लाइमलाइट और फायदा आपको ही मिलने वाला है। समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे और मान-सम्मान में चार चांद लग जाएंगे। बिजनेस करने वालों के हाथ कोई 'जैकपॉट' लग सकता है, जिससे अप्रत्याशित मुनाफा होगा। अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इससे बेहतर मुहूर्त दूसरा नहीं हो सकता।
कन्या राशि: सुख-साधनों की बौछार और मनचाही सफलता
कन्या राशि वालों के लिए यह समय ऐश-ओ-आराम और भौतिक सुखों को बढ़ाने वाला रहेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी या किसी पुराने निवेश से अचानक आपकी तिजोरी भर सकती है, जिससे आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह दौर बेहतरीन है; उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। वहीं, जो युवा लंबे समय से जॉब की तलाश में भटक रहे थे, उन्हें मनचाही नौकरी का ऑफर लेटर मिल सकता है।
भाग्य चमकाने का एक सीक्रेट मंत्र:
ग्रहों के इस अद्भुत संयोग का सौ फीसदी फायदा उठाने के लिए, इस दौरान मां लक्ष्मी की दिल से आराधना करें। साथ ही, शुक्रवार के दिन सफेद चीजें (जैसे दूध, चीनी या सफेद कपड़े) दान करना न भूलें। ऐसा करने से इस राजयोग का शुभ असर कई गुना बढ़ जाएगा!
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें