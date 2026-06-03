एडू सीरमएक्स नर्सिंग कॉलेज में मना 34वां वार्षिक पर्यावरण संवाद सप्ताह

विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के उपलक्ष्य में जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित 34वें वार्षिक 'पर्यावरण संवाद सप्ताह' 2026 के चौथे दिन एडू सीरमएक्स नर्सिंग कॉलेज में प्रतिष्ठित पर्यावरणविद् और समाजसेविका पद्मश्री डॉ. (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन के मुख्य आतिथ्य में 'जलवायु कार्रवाई में नर्सों की भूमिका' विषय प्रेरणादायी आयोजन हुआ।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और संकाय सदस्यों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार संरक्षक बनने तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में स्वास्थ्य पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए प्रेरित करना था।





कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन इस कार्यक्रम की शोभा डॉ. (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन अपने प्रेरणादायक मुख्य भाषण में, UNEP (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) और दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण में उसकी भूमिका से सभी को परिचित कराया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्ष 2026 का विषय 'जलवायु कार्रवाई' है; पर्यावरण संरक्षण केवल जागरूकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जलवायु कार्रवाई के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने इस विषय पर व्यावहारिक और सार्थक अंतर्दृष्टि साझा की कि कैसे व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे कार्यों के माध्यम से प्रकृति की रक्षा में योगदान दे सकते हैं- जैसे कि कचरा कम करना, जल संरक्षण करना, पेड़ लगाना, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक से बचना और सस्टेनेबल जीवनशैली अपनाना।

कार्यक्रम का सबसे आकर्षक हिस्सा इसका इंटरैक्टिव सत्र था, जिसमें नर्सिंग छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई से संबंधित विचारोत्तेजक प्रश्न पूछकर बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। छात्रों ने इस विषय पर मार्गदर्शन मांगा कि वे पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक नागरिक कैसे बन सकते हैं, प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कर सकते हैं, और अपने समुदायों के भीतर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं।

छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, डॉ. मगिलिगन ने उन्हें पर्यावरण-अनुकूल आदतों को अपनाकर तथा रोगियों, उनके परिवारों और समुदायों के बीच जागरूकता फैलाकर समाज के लिए एक आदर्श बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि नर्सें पर्यावरण स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम और सतत स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थिति में होती हैं।

इस चर्चा ने प्रतिभागियों को पर्यावरण के प्रति अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित किया, और उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस सत्र ने पर्यावरण की स्थिरता और जन स्वास्थ्य के बीच के अंतर्संबंधों की गहरी समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अंत में, एक 'पर्यावरण शपथ' ली गई, जहां सभी प्रतिभागियों ने मिलकर प्रकृति के संरक्षण, प्रदूषण को कम करने और एक अधिक हरे-भरे व स्वस्थ ग्रह के निर्माण में योगदान देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम का समापन 'धन्यवाद ज्ञापन' के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि, गणमान्य व्यक्तियों, संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक सार्थक और यादगार सफलता बनाने में अपना योगदान दिया।

'विश्व पर्यावरण दिवस 2026' का यह उत्सव इस बात की एक सशक्त याद दिलाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक भूमिका है। डॉ. (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन के प्रेरणादायी शब्दों ने विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक और भविष्य के ऐसे स्वास्थ्य सेवा पेशेवर बनने के लिए प्रेरित किया, जो जलवायु संरक्षण की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान देंगे।

इस कार्यक्रम ने सफलतापूर्वक जागरूकता को बढ़ाया, सस्टेनेबल जीवनशैली पद्धति अपनाने को प्रोत्साहित किया, और सभी के लिए एक अधिक स्वस्थ, हरा-भरा और टिकाऊ भविष्य बनाने की सामूहिक प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ किया।

रिपोर्ट: सुश्री अंजलि गुर्जर, एडू सीरमएक्स नर्सिंग कॉलेज