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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: वाराणसी , Sunday, 16 August 2026 (13:19 IST)

वाराणसी एयरपोर्ट पर Air India Express यात्री की पिस्तौल से चली गोली, 2 स्क्रीनर्स घायल

Varanasi Airport
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (13:22 IST)
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उत्तरप्रदेश के वाराणसी एयरपोर्ट पर रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई जाने वाली फ्लाइट पकड़ने पहुंचे एक यात्री की पिस्तौल स्क्रीनिंग के दौरान अचानक चल गई। हादसे में AAICLAS के दो स्क्रीनर्स घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए न्यू लक्ष्मी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, यात्री आजमगढ़ का रहने वाला है और अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पहुंचा था। दोनों को एयर इंडिया एक्सप्रेस की IX-1810 फ्लाइट से वाराणसी से मुंबई जाना था।
 

हथियार की जांच के दौरान अचानक चली गोली

 
यात्री ने विमान में ले जाने के लिए हथियार होने की जानकारी दी थी। इसके बाद AAICLAS के स्क्रीनर्स ने पिस्तौल की जांच शुरू की। इसी दौरान हथियार से अचानक एक राउंड फायर हो गया। हादसे में एक पुरुष सुरक्षा कर्मचारी के हाथ में चोट लगी, जबकि महिला कर्मचारी के घुटने के ऊपर चोट आई है।

दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

 
वाराणसी एयरपोर्ट के निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि घटना 16 अगस्त 2026 को सुबह करीब 9:30 बजे हुई। उन्होंने कहा कि यात्री अपनी पत्नी के साथ मुंबई जाने वाली IX-1810 फ्लाइट से यात्रा करने वाला था और उसने विमान में ले जाने के लिए हथियार होने की जानकारी दी थी। एयरपोर्ट निदेशक के मुताबिक, हथियार की जांच के दौरान गलती से एक राउंड फायर हो गया, जिससे दो AAICLAS स्क्रीनर्स घायल हो गए। दोनों को तत्काल न्यू लक्ष्मी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
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