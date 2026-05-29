शुक्रवार, 29 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Fraud Worth Lakhs in Indore Under the Guise of a 'Cockroach Part
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : शुक्रवार, 29 मई 2026 (14:42 IST)

कॉकरोच पार्टी के नाम पर इंदौर में लाखों की ठगी, फिशिंग लिंक खोलते ही पलक झपकते ही खाली हो रहे खाते, कैसे बचें?

cockroach party
मध्य प्रदेश के इंदौर सहित प्रदेश के कई शहरों में सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर साइबर ठगी का खतरनाक खेल उजागर हुआ है, जिसमें ठग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिये लोगों को फर्जी लिंक भेज रहे हैं। इसके बाद मिनटों में उनके बैंक खाते खाली कर दिए गए।

इस नए तरीके की ठगी में साइबर ठग कॉकरोच पार्टी ज्वाइन करें, फ्री रिवॉर्ड पाएं और एक्सक्लूसिव ऑफर जैसे आकर्षक मैसेज के साथ लिंक भेजा जा रहा है, जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, उसके मोबाइल में बिना अनुमति के रिमोट एक्सेस एप या मालवेयर डाउनलोड हो जाता है, जिससे ठगों को पूरे फोन का कंट्रोल मिलता और वे आसानी से बैंकिंग ऐप्स, यूपीआई, ओटीपी और निजी डाटा तक अपनी पकड़ मजबूत कर लेते है।

हाल ही में इंदौर में ऐसा ही एक मामला उजागर हुआ जहां एक युवक ने परिचित द्वारा भेजे गए लिंक पर भरोसा करके क्लिक कर दिया और कुछ ही मिनटों में उसके खाते से करीब एक लाख रुपए की राशि निकाल ली गई। घटना के बाद युवक ने सायबर सेल में ठगी की शिकायत की है।

फिशिंग लिंक भेजकर ठगी : बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही कॉकरोच पार्टी अब साइबर ठगों का नया हथियार बन गई है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर तेजी से वायरल हो रहे इस ट्रेंड का फायदा उठाकर ठग फिशिंग लिंक भेज रहे हैं। लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल का कंट्रोल ठगों के हाथ में पहुंच रहा है और फिर बैंक खाते मिनटों में खाली हो रहे हैं।

ऐसे हुई पलक झपकते ठगी : इंदौर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक करीब एक लाख रुपए गंवा बैठा। बताया जा रहा है कि उसके परिचित ने कॉकरोच पार्टी ज्वाइन करें नाम से एक लिंक भेजी थी। युवक ने बिना जांचे लिंक पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही मोबाइल में रिमोट शेयरिंग एप डाउनलोड हो गई। इसके बाद कुछ ही देर में खाते से रुपए कटने के मैसेज आने लगे। जब तक उसे समझ आता, तब तक बड़ी रकम साफ हो चुकी थी।

तेजी से वायरल हो रहे ये फर्जी लिंक : इस तरक के कई अन्य मैसेज युवाओं को मिले हैं। हालांकि, अभी तक सिर्फ एक ही मामला रिपोर्ट हुआ है। साइबर विशेषज्ञ प्रोफेसर गौरव रावल के मुताबिक, इन दिनों कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच गेम और फ्री रिवॉर्ड जैसे नामों से फर्जी लिंक तेजी से फैलाए जा रहे हैं।

ऐसे लालच देकर लेते हैं झांसे में : ठगी करने वालों का टारगेट लोगों की बैंकिंग डिटेल, यूपीआई जानकारी, ओटीपी और सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंच बनाना है। कई बार लिंक पर क्लिक करते ही नकली वेबसाइट खुलती है, जबकि कुछ मामलों में मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। ठग लोगों को क्लिक हियर, एक्सक्लूसिव एक्सेस और "फ्री गिफ्ट" जैसे लालच देकर फंसाते हैं।

क्‍या करें गलती से क्लिक हो जाए तो : साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर गलती से लिंक पर क्लिक हो जाए तो तुरंत इंटरनेट बंद करें, बैंकिंग पासवर्ड और यूपीआई पिन बदलें। मोबाइल स्कैन करें और बैंक हेल्पलाइन से संपर्क करें। साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि डॉटएक्सवायजेड, डॉट टीओपी और डॉट बज और डॉट क्लिक जैसे संदिग्ध डोमेन वाली वेबसाइटों से सावधान रहें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और ओटीपी या यूपीआइ पिन कभी साझा न करें।
Edited By: Naveen R Rangiyal
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गर्मी को लेकर UN ने दी चेतावनी, अगले 5 साल और भी होंगे गर्म, टूटेंगे तापमान के रिकॉर्ड

गर्मी को लेकर UN ने दी चेतावनी, अगले 5 साल और भी होंगे गर्म, टूटेंगे तापमान के रिकॉर्डUN Warning Regarding Heat : संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की एक नई रिपोर्ट ने दुनिया को फिर से चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, अगले 5 साल (2026 से 2030) में पृथ्वी का तापमान और भी तेजी से बढ़ेगा। WMO ने अगले 5 साल तक की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यूरोप, भारत और अन्य जगहों पर कोयला, तेल और गैस जलाने से धरती का और ज्यादा गर्म होना, बाढ़, सूखा और लू जैसी भीषण मौसमी घटनाओं में बढ़ोतरी का संकेत है। इस वैश्विक संकट का असर साफ तौर पर भारत में दिख रहा है।

धर्मेन्द्र प्रधान ने OSM में गड़बड़ी की जिम्मेदारी ली, क्या अगले मंत्रिमंडल फेरबदल में हो सकती है विदाई?

धर्मेन्द्र प्रधान ने OSM में गड़बड़ी की जिम्मेदारी ली, क्या अगले मंत्रिमंडल फेरबदल में हो सकती है विदाई?CBSE OSM controversy: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई (CBSE) के नए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम में आई तकनीकी गड़बड़ियों और मूल्यांकन में विसंगतियों को लेकर मचे देशव्यापी बवाल के बीच खुद आगे आकर इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली है।

विजय ने PM मोदी से क्यों की मुलाकात, दोनों में आखिर क्या हुई बात, किस मुद्दे का तमिलनाडु के CM ने किया विरोध

विजय ने PM मोदी से क्यों की मुलाकात, दोनों में आखिर क्या हुई बात, किस मुद्दे का तमिलनाडु के CM ने किया विरोधतमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। टीवीके प्रमुख के तौर पर पद संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी का यह उनका पहला आधिकारिक दौरा था। मीडिया की खबरों के मुताबिक महीने की शुरुआत में पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पहली बार नई दिल्ली पहुंचकर कई अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

असम में भी पास हुआ UCC विधेयक, क्‍या लव जिहाद पर लगेगी रोक, कानून पर क्‍या बोले CM हिमंता?

असम में भी पास हुआ UCC विधेयक, क्‍या लव जिहाद पर लगेगी रोक, कानून पर क्‍या बोले CM हिमंता?Uniform Civil Code Bill 2026 : असम विधानसभा ने बुधवार को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित कर दिया है। इस प्रस्तावित कानून के पारित होने के साथ ही असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। हालांकि विपक्ष ने मांग की थी कि विधेयक को पहले विस्तृत चर्चा के लिए चयन समिति के पास भेजा जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री सरमा ने इसको लेकर कहा था कि यह विधेयक असम की सामाजिक संरचना और विशिष्ट जनसांख्यिकीय विविधता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

क्या बिखर जाएगी TMC? सांसद काकोली घोष का पार्टी पदों से इस्तीफा, भाजपा में जाने के संकेत

क्या बिखर जाएगी TMC? सांसद काकोली घोष का पार्टी पदों से इस्तीफा, भाजपा में जाने के संकेतKakoli Ghosh Resigns: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के जख्म अभी पूरी तरह भरे भी नहीं थे कि पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक और तगड़ा झटका लगा है। कभी 'दीदी' की परछाईं और बेहद करीबी मानी जाने वाली वरिष्ठ टीएमसी सांसद काकोली घोष ने बुधवार को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है।

और भी वीडियो देखें

गृहमंत्री अमित शाह ने किया अहमदाबाद में ‘भारत माता’ की विशाल प्रतिमा का लोकार्पण

गृहमंत्री अमित शाह ने किया अहमदाबाद में ‘भारत माता’ की विशाल प्रतिमा का लोकार्पणअहमदाबाद शहर के नए वाडज सर्कल पर देशभक्ति और राष्ट्र गौरव का प्रतीक बना भव्य 'भारत माता' स्कल्पचर (प्रतिमा) अब शहर की नई पहचान बनने जा रहा है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) द्वारा करीब ₹50 लाख की लागत से तैयार की गई इस विशाल और नयनरम्य प्रतिमा का लोकार्पण केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के हाथों विधिवत रूप से किया गया।

इंदौर के MY अस्‍पताल में नवजात का शव मिलने से हड़कंप, बाथरूम में पड़ा था, पुलिस ने जांच शुरू की

इंदौर के MY अस्‍पताल में नवजात का शव मिलने से हड़कंप, बाथरूम में पड़ा था, पुलिस ने जांच शुरू कीइंदौर के एमवाय अस्पताल में शुक्रवार की सुबह एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्‍चे का यह शव इमरजेंसी वार्ड के सामने बने बाथरूम में मिला है। जैसे ही लोगों की नजर इस पर पड़ी, अस्‍पताल प्रशासन को खबर दी गई। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। सूचना के बाद एमवाय अस्‍पताल की पुलिस चौकी के पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की है।

सिर्फ एक अंडा! वैज्ञानिकों ने बताया दिमाग तेज करने का 'सीक्रेट फॉर्मूला'

सिर्फ एक अंडा! वैज्ञानिकों ने बताया दिमाग तेज करने का 'सीक्रेट फॉर्मूला'Eggs lowers Alzheimers risk: आज के दौर में खराब लाइफस्टाइल और खानपान के कारण भूलने की बीमारी यानी 'अल्ज़ाइमर' (Alzheimers) और डिमेंशिया का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक इसे 'भविष्य की बड़ी स्वास्थ्य चुनौती' मान रहे हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी को हाईकोर्ट का झटका, जल्द बहाल नहीं होगा एक्स अकाउंट

कॉकरोच जनता पार्टी को हाईकोर्ट का झटका, जल्द बहाल नहीं होगा एक्स अकाउंटकॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से उस समय बड़ा झटका लगा जब अदालत ने पार्टी के सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर बने अकाउंट को तुरंत बहाल करने से इनकार कर दिया। अदालत ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है।

RBI ला रहा है प्लास्टिक के नोट! न फटेंगे, न गलेंगे; जानिए कागजी नोटों की जगह क्यों पड़ी इसकी जरूरत

RBI ला रहा है प्लास्टिक के नोट! न फटेंगे, न गलेंगे; जानिए कागजी नोटों की जगह क्यों पड़ी इसकी जरूरतभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश में करेंसी नोटों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्लास्टिक या पॉलीमर नोट छापने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह नोट लंबे समय तक ना फटेगा और ना ही गलेगा। साथ ही इसे बनाने की लागत भी कम आएगी।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलावApple अपनी आगामी iPhone 18 सीरीज को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बार हर साल की तरह सितंबर में एक ही इवेंट में सभी iPhone मॉडल लॉन्च नहीं करेगी। माना जा रहा है कि Apple पहले सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करेगा, जबकि इसके बाद नवंबर में अलग इवेंट के जरिए नया फोल्डेबल iPhone Ultra पेश किया जा सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com