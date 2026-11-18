दस्तावेज लीक के बाद घिरा डॉयचे बैंक, शेयरों में आई बड़ी गिरावट

स्तुति लाल

अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूहों ने लाखों लीक हुए ईमेल और अन्य दस्तावेजों के आधार पर डॉयचे बैंक की पिछली संदिग्ध कारोबारी गतिविधियों से जुड़े खुलासे प्रकाशित किए हैं। इसके बाद मंगलवार, 17 नवंबर को बैंक के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। लीक हुए दस्तावेज डॉयचे बैंक के पिछले 20 वर्षों के कारोबार से जुड़े हैं। इनमें बैंक के रूसी रईसों, यौन अपराध में दोषी ठहराए गए जेफ्री एप्स्टीन और अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले डॉनल्ड ट्रंप के साथ संबंधों के बारे में जानकारी शामिल है।

अज्ञात व्हिसलब्लोअर्स द्वारा साझा किए गए इन दस्तावेजों ने जर्मनी के सबसे बड़े बैंक डॉयचे बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही, बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टियान जेविंग के संस्थान को पटरी पर लाने और उसकी साख बहाल करने के प्रयासों पर भी एक बार फिर बहस छेड़ दी है।

"इनसाइड डॉयचे बैंक" नामक इस जांच को 200 से अधिक पत्रकारों ने मिलकर अंजाम दिया। यह जांच एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंसोर्टियम द्वारा की गई थी, जिसमें द फाइनेंशियल टाइम्स, डेय श्पीगल, ले मोंड, द न्यूयॉर्क टाइम्स, जर्मनी का सार्वजनिक प्रसारक 'जेडडीएफ' और ऑस्ट्रिया का दैनिक समाचारपत्र 'डेय ष्टानडार्ड' शामिल थे।

डॉयचे बैंक ने इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सीधे तौर पर सवाल नहीं उठाया है, हालांकि, बैंक ने इन्हें "कथित आंतरिक दस्तावेज" बताया है। बैंक का कहना है कि दस्तावेजों में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, वे काफी पुराने समय की हैं और अब वह "एक अलग बैंक" बन चुका है, यानी उसने अपने संचालन, नियंत्रण व्यवस्था और कारोबारी नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

जर्मनी के वित्त मंत्री लार्स क्लिंगबाइल ने कहा, "अब डॉयचे बैंक की जिम्मेदारी है कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ बताए कि उसने अतीत की विफलताओं और आंतरिक नियंत्रण संबंधी कमियों को किस तरह दूर किया है और भविष्य में ऐसी समस्याओं को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए क्या कदम उठाएगा।" उन्होंने यह भी कहा कि "नियामक और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देश के सबसे बड़े बैंक की गहन जांच करनी चाहिए।"