YouTube पर नवंबर से बदला व्यूज गिनने का तरीका, क्रिएटर्स के लिए क्या है इस बदलाव का मतलब?

YouTube पर वीडियो और Shorts बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए नवंबर 2026 से व्यूज गिनने के तरीके में बड़ा बदलाव किया गया है। अब YouTube टीवी स्क्रीन पर एक साथ बैठकर वीडियो देखने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाकर उसे पब्लिक व्यू काउंट में शामिल करेगा। यानी अगर एक ही टीवी पर कई लोग एक साथ वीडियो देखते हैं, तो उनके सामूहिक रूप से देखने को भी व्यूज की गणना में शामिल किया जाएगा।

YouTube के मुताबिक, यह बदलाव सभी तरह के कंटेंट पर लागू होगा। इसमें YouTube Shorts, सामान्य वीडियो (लॉन्ग फॉर्म और VOD) और लाइव स्ट्रीम शामिल हैं। अब वीडियो प्ले होते ही व्यूज की गिनती शुरू हो जाएगी।



ALSO READ: YouTube Creators की बल्ले-बल्ले, Amazon के साथ शुरू हुआ नया Affiliate फीचर, वीडियो से होगी अतिरिक्त कमाई हालांकि, इस बदलाव का YouTube पार्टनर प्रोग्राम (YPP) के तहत मिलने वाली कमाई या उसकी पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्रिएटर्स की कमाई पहले की तरह Engaged Shorts Views और Engaged Watch Hours के आधार पर ही तय होगी। वहीं, YPP में शामिल होने की पात्रता Qualified Shorts Views और Qualified Watch Hours के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी।

क्रिएटर्स के लिए क्या है इस बदलाव का मतलब? YouTube के इस बदलाव से क्रिएटर्स को अपने कंटेंट की वास्तविक पहुंच समझने में मदद मिलेगी। खासकर टीवी स्क्रीन पर एक साथ वीडियो देखने वाले दर्शकों की संख्या का अनुमान मिलने से पब्लिक व्यू काउंट में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है।

हालांकि, क्रिएटर्स को यह समझना जरूरी है कि ज्यादा पब्लिक व्यूज का मतलब सीधे तौर पर ज्यादा कमाई नहीं है। YouTube Partner Program की कमाई और पात्रता के लिए Engaged Views, Qualified Views और Watch Hours जैसे निर्धारित मेट्रिक्स ही महत्वपूर्ण रहेंगे।

YouTube Studio में ऐसे देखें अपने चैनल की परफॉर्मेंस

YouTube Studio के Analytics सेक्शन में मौजूद Content टैब की मदद से क्रिएटर्स यह समझ सकते हैं कि दर्शक उनके कंटेंट तक कैसे पहुंच रहे हैं, कौन-सा कंटेंट देख रहे हैं और उस पर किस तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए वीडियो, Shorts, लाइव स्ट्रीम और पोस्ट की परफॉर्मेंस का अलग-अलग विश्लेषण किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि Content टैब केवल चैनल लेवल पर उपलब्ध है।

कंप्यूटर या मोबाइल से ऐसे देखें रिपोर्ट

1. सबसे पहले YouTube Studio में लॉग इन करें।

2. बाईं ओर दिए गए Menu में Analytics पर क्लिक करें।

3. ऊपर दिखाई देने वाले मेन्यू में Content टैब चुनें।

4. यहां अपने वीडियो, Shorts, लाइव स्ट्रीम और अन्य कंटेंट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं।

5. ज्यादा विस्तृत जानकारी के लिए SEE MORE या ADVANCED MODE पर क्लिक करें। यहां डेटा की तुलना करने और रिपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सुविधा भी मिलती है।

YouTube Analytics में व्यूअर्स की ये कैटेगरी समझना जरूरी

YouTube ने दर्शकों को उनकी देखने की आदतों के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है।

- New Viewers : ऐसे दर्शक जिन्होंने चुनी गई अवधि में पहली बार आपके चैनल का कोई कंटेंट देखा है।

- Casual Viewers : ऐसे दर्शक जो पिछले एक साल में कम से कम 1 से 5 महीनों तक महीने में कम से कम एक बार आपका चैनल देखते रहे हैं।

- Regular Viewers : ऐसे दर्शक जो पिछले एक साल में 6 महीने से अधिक समय तक हर महीने कम से कम एक बार आपका चैनल देखते रहे हैं।

- Unique Reach : उन अलग-अलग लोगों की अनुमानित कुल संख्या, जिन्होंने आपका वीडियो या चैनल देखा है। इसमें टीवी स्क्रीन पर एक साथ वीडियो देखने वालों का अनुमान भी शामिल है।

- Views (Co-viewed) : इसमें एक ही स्क्रीन पर एक साथ वीडियो देखने वाले कई लोगों को ध्यान में रखकर व्यूज का अनुमान लगाया जाता है।

ध्यान दें कि Views (Co-viewed) मेट्रिक YouTube Insights के Advanced Mode में मई 2027 तक उपलब्ध रहेगा।

वीडियो, Shorts और लाइव स्ट्रीम की परफॉर्मेंस कैसे समझें?

YouTube Analytics में अलग-अलग तरह के कंटेंट के लिए अलग-अलग रिपोर्ट मिलती हैं।

1. सामान्य वीडियो (Long-form Videos)

इस सेक्शन में क्रिएटर्स को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं।

- Key Metrics: कुल व्यूज, औसत देखने की अवधि, थंबनेल इंप्रेशन और क्लिक-थ्रू रेट (CTR)।

- Audience Retention: वीडियो के किस हिस्से पर दर्शक ज्यादा समय तक रुके और कहां वीडियो छोड़कर चले गए।

- How Viewers Find Your Videos: दर्शक YouTube Search, Browse Features, Suggested Videos, External Sources और Channel Pages के जरिए वीडियो तक कैसे पहुंचे।

- Top Videos: चैनल के सबसे लोकप्रिय वीडियो की जानकारी।

2. YouTube Shorts

Shorts क्रिएटर्स के लिए भी अलग Analytics रिपोर्ट उपलब्ध है।

- Key Metrics: Shorts पर मिले व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स।

- How Viewers Find Your Shorts: दर्शकों ने Shorts Feed, YouTube Search, Channel Pages या अन्य माध्यमों से Shorts कैसे खोजे।

- How Viewers Engaged: कितने प्रतिशत दर्शकों ने शुरुआती कुछ सेकंड के बाद भी Short देखना जारी रखा।

- Top Shorts: चैनल के सबसे लोकप्रिय Shorts की जानकारी।

- Top Remixed: आपके Shorts को कितनी बार रीमिक्स किया गया और किस कंटेंट को सबसे ज्यादा रीमिक्स मिले।

3. Live Streaming

लाइव स्ट्रीम करने वाले क्रिएटर्स को भी कई महत्वपूर्ण आंकड़े देखने को मिलते हैं।

- Key Metrics: लाइव स्ट्रीम के व्यूज, औसत देखने की अवधि, इंप्रेशन और CTR।

- How Viewers Find Your Live Streams: दर्शक Browse Features, YouTube Search, Suggested Videos और दूसरे माध्यमों से लाइव स्ट्रीम तक कैसे पहुंचे।

- Top Live Streams: सबसे लोकप्रिय लाइव स्ट्रीम की जानकारी।

- Concurrent Viewers: लाइव स्ट्रीम के दौरान एक समय पर कितने लोग देख रहे थे। इसमें एक टीवी स्क्रीन पर एक साथ देखने वाले दर्शकों का अनुमान भी शामिल होगा।

4. Community Posts

YouTube पोस्ट की परफॉर्मेंस जानने के लिए भी अलग रिपोर्ट देता है।

- Impressions: आपकी पोस्ट कितनी बार दर्शकों को दिखाई गई।

- Likes: पोस्ट को कितने लाइक्स मिले।

- Subscribers: पोस्ट के जरिए कितने नए सब्सक्राइबर्स जुड़े।

- Top Posts: सबसे ज्यादा लाइक्स या वोट पाने वाली पोस्ट की जानकारी।

5. Playlists और Podcasts

क्रिएटर्स अपनी प्लेलिस्ट और पॉडकास्ट की लोकप्रियता की तुलना भी कर सकते हैं। Top Playlists रिपोर्ट में सबसे लोकप्रिय प्लेलिस्ट की जानकारी मिलती है। वहीं, Top Podcasts रिपोर्ट से पता चलता है कि कौन-से पॉडकास्ट दर्शकों के बीच ज्यादा लोकप्रिय हैं।