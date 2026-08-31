  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. youtube amazon shopping affiliate program product tagging creators
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Monday, 31 August 2026 (15:58 IST)

YouTube Creators की बल्ले-बल्ले, Amazon के साथ शुरू हुआ नया Affiliate फीचर, वीडियो से होगी अतिरिक्त कमाई

YouTube Shopping Affiliate Program
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (16:01 IST)
google-news
YouTube ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कमाई का एक और रास्ता आसान कर दिया है। कंपनी ने Amazon के साथ साझेदारी करते हुए अपने Shopping Affiliate Program में बड़ा अपडेट किया है। फिलहाल यह सुविधा अमेरिका में रहने वाले क्रिएटर्स के लिए उपलब्ध है। इसके तहत क्रिएटर्स अब अपने YouTube Shorts, लंबे वीडियो और Livestreams में Amazon के प्रोडक्ट्स को टैग कर सकेंगे।
 
इस फीचर की मदद से वीडियो देखने वाले यूजर्स को वीडियो में दिखाए या सुझाए गए प्रोडक्ट को खोजने के लिए अलग से Amazon पर जाने की जरूरत नहीं होगी। वे YouTube पर ही प्रोडक्ट को देख सकेंगे और उस पर क्लिक करके सीधे खरीदारी कर सकेंगे। वहीं, क्रिएटर को इस खरीदारी से Affiliate Commission मिल सकेगा। गैजेट और फैशन क्रिएटर्स को होगा खास फायदा
 
YouTube का यह नया फीचर खास तौर पर Gadget Reviewers, Fashion Creators, Beauty Experts और Product Recommendation Creators के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। अब क्रिएटर जिस प्रोडक्ट की अपने वीडियो में सिफारिश करेंगे, उसे सीधे वीडियो के साथ टैग कर सकेंगे। इससे दर्शकों को प्रोडक्ट ढूंढने में आसानी होगी और क्रिएटर्स को अपने कंटेंट से अतिरिक्त कमाई का मौका मिलेगा।
 

कौन कर सकेगा Amazon Product Tagging?

YouTube के मुताबिक, Amazon के प्रोडक्ट टैग करने के लिए क्रिएटर का YouTube Partner Program (YPP) और YouTube Shopping Affiliate Program दोनों में शामिल होना जरूरी है। इसके अलावा क्रिएटर के Amazon Influencer या Amazon Associates अकाउंट को उसके YouTube चैनल से लिंक होना चाहिए। पात्र क्रिएटर्स YouTube Studio में मौजूद Product Picker के जरिए अपने वीडियो में Amazon के प्रोडक्ट टैग कर सकेंगे।
 
यह सुविधा Shorts, सामान्य वीडियो और Livestreams तीनों तरह के कंटेंट में इस्तेमाल की जा सकती है।
 

  YouTube का Auto-Tagging फीचर भी मिलेगा

 
क्रिएटर्स का काम आसान करने के लिए YouTube ने Auto-Tagging का विकल्प भी दिया है। यह फीचर हाल ही में अपलोड किए गए वीडियो को स्कैन करके ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान कर सकता है जिन्हें टैग किया जा सकता है। अगर किसी क्रिएटर को जरूरी प्रोडक्ट लिस्ट में नहीं मिलता है, तो वह Creator Support से मदद ले सकता है।
 

  विदेशों से होने वाली खरीदारी पर भी कमाई

YouTube के इस अपडेट की खास बात यह है कि क्रिएटर की कमाई सिर्फ अमेरिकी दर्शकों तक सीमित नहीं रहेगी। यदि कोई दर्शक अमेरिका के बाहर से वीडियो देख रहा है, तो YouTube उसे स्थानीय और भरोसेमंद मर्चेंट से जोड़ने की कोशिश करेगा। अगर स्थानीय विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, तो दर्शक को Amazon का अमेरिकी पेज या संबंधित क्षेत्र का विकल्प दिखाया जा सकता है।
 

 YouTube Studio में दिखेगी कमाई

 
क्रिएटर्स YouTube Studio Analytics के जरिए Product Clicks और Estimated Revenue को ट्रैक कर सकेंगे। Amazon द्वारा कमाई को अंतिम रूप देने के बाद भुगतान सामान्य AdSense अकाउंट के जरिए किया जाएगा। भुगतान मासिक आधार पर होगा। उदाहरण के तौर पर जनवरी में हुई कमाई का भुगतान मार्च के पेआउट में दिखाई दे सकता है।
 

 प्रोडक्ट वापस करने पर कम हो सकती है कमाई

 
Affiliate Commission से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम भी है। यदि कोई दर्शक क्रिएटर के लिंक के जरिए खरीदा गया प्रोडक्ट बाद में वापस कर देता है, तो उस खरीदारी से मिली कमीशन राशि क्रिएटर के बैलेंस से काटी जा सकती है। यदि इससे बैलेंस निगेटिव हो जाता है, तो भविष्य में होने वाली कमाई से उस राशि की भरपाई की जाएगी।
 

 YouTube के नियमों का पालन जरूरी

YouTube ने स्पष्ट किया है कि प्रोडक्ट टैगिंग करने वाले क्रिएटर्स को उसके Product Tagging Rules, Community Guidelines और Paid Promotion Disclosure से जुड़े नियमों का पालन करना होगा कुल मिलाकर, Amazon के साथ यह इंटीग्रेशन उन YouTubers के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है जो अपने वीडियो में नियमित रूप से प्रोडक्ट्स की सिफारिश करते हैं। अब दर्शक वीडियो से सीधे प्रोडक्ट तक पहुंच सकेंगे और क्रिएटर्स को अपने कंटेंट से Affiliate Income का एक अतिरिक्त जरिया मिलेगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
भोपाल में आवासीय इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी पर सीलिंग की कार्रवाई, 10 नंबर व्यापारी संघ ने जताया विरोध, निगम की कार्रवाई पर उठे सवाल

नेपाल में बाढ़ से सुरंगों में फंसे 900 से ज्‍यादा मजदूर, रेस्क्यू टीम चला रही अभियान, इस तरह पहुंचाई ऑक्सीजन

नेपाल में बाढ़ से सुरंगों में फंसे 900 से ज्‍यादा मजदूर, रेस्क्यू टीम चला रही अभियान, इस तरह पहुंचाई ऑक्सीजननेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद 900 से ज्यादा हाइड्रोपावर कर्मचारी लापता हैं। इन मजूदूरों के जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे होने की आशंका है। बाढ़ और भूस्खलन के बाद कई इलाकों में सड़कें और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत अभियान प्रभावित हुआ है। सुरंग में फंसे कर्मचारियों और इंजीनियरों को निकालने के लिए नेपाली सेना के नेतृत्व में करीब 90 सदस्यीय संयुक्त टीम अभियान चला रही है। बचाव दल सुरंग तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग, खुदाई और नियंत्रित विस्फोट कर रहे हैं। बचाव दल सुरंग के मुख्य हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहा।

PM मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, द्विपक्षीय बैठक में हुए कई अहम समझौते

PM मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, द्विपक्षीय बैठक में हुए कई अहम समझौतेPrime Minister Narendra Modi in Uzbekistan : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उज्बेकिस्तान के प्रतिष्ठित सम्मान 'ऑर्डर ऑफ ओली दराजाली दोस्तलिक' से सम्‍मानित किया गया। उन्होंने यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच स्थाई संबंधों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री को यह सम्मान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी व्यापार, क्लीन एनर्जी और कनेक्टिविटी समेत कई क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने के लिए उज्बेकिस्तान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यह यात्रा राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर हो रही है।

Nepal Flash Flood : नेपाल में बाढ़ की तबाही के बाद डरावनी तस्वीर, मौतों के बाद शव रखने की जगह का संकट

Nepal Flash Flood : नेपाल में बाढ़ की तबाही के बाद डरावनी तस्वीर, मौतों के बाद शव रखने की जगह का संकटबुधवार को आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद नेपाल में मृतकों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। अब हिमालयी देश के सामने एक और गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मुर्दाघरों और अस्पतालों में शव रखने की जगह कम पड़ने लगी है। बड़ी संख्या में बरामद शवों को सुरक्षित रखने के लिए अस्पतालों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

Gyirong की तस्वीरों को लेकर उठे सवाल, 600 से ज्यादा मौतें, 3 हजार लापता, नेपाल-तिब्बत बाढ़ की तबाही के वीडियो हटाने का चीन पर आरोप

Gyirong की तस्वीरों को लेकर उठे सवाल, 600 से ज्यादा मौतें, 3 हजार लापता, नेपाल-तिब्बत बाढ़ की तबाही के वीडियो हटाने का चीन पर आरोपनेपाल और तिब्बत में आई भीषण बाढ़ की भयावहता को दिखाने वाले वीडियो और फुटेज को चीन द्वारा सेंसर किए जाने की खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा है कि स्थानीय लोगों और पत्रकारों ने आपदा की तबाही को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया, लेकिन कुछ वीडियो बाद में चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस विनाशकारी बाढ़ में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब 3,000 लोग लापता बताए जा रहे हैं।

Nepal Flood : फिर बढ़ा भोटेकोशी नदी का जलस्तर, मंडराया बाढ़ का खतरा, नेपाल बाढ़ की बड़ी बातें

Nepal Flood : फिर बढ़ा भोटेकोशी नदी का जलस्तर, मंडराया बाढ़ का खतरा, नेपाल बाढ़ की बड़ी बातेंनेपाल में विनाशकारी फ्लैश फ्लड के कुछ दिनों बाद एक बार फिर भोटेकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। रविवार को नदी का पानी बढ़ने के बाद नेपाली अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात खोज और बचाव दलों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हिमालयी सीमा क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहने वाली भोटेकोशी नदी बुधवार को आई भीषण अचानक बाढ़ के दौरान भारी मात्रा में पानी लेकर मध्य नेपाल की ओर पहुंची थी। इस बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई थी।

भोपाल में आवासीय इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी पर सीलिंग की कार्रवाई, 10 नंबर व्यापारी संघ ने जताया विरोध, निगम की कार्रवाई पर उठे सवाल

भोपाल में आवासीय इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी पर सीलिंग की कार्रवाई, 10 नंबर व्यापारी संघ ने जताया विरोध, निगम की कार्रवाई पर उठे सवालसुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार भोपाल नगर निगम ने शहर के आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत संचालित हो रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को निगम की टीम ने अरेरा कॉलोनी के ई-3 क्षेत्र सहित सर्वधर्म बी सेक्टर और रचना नगर में पहुंचकर होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान रचना नगर स्थित एक होटल को बंद कराने के साथ जूंबा डांस हाउस को सील किया गया। निगम के अफसर करीब 17 व्यावसायिक संस्थानों की सूची लेकर निकली और एक के बाद एक सीलिंग की कार्रवाई की।

1 सितंबर से बदल जाएंगे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े ये नियम, LPG से लेकर विदेश यात्रा तक जानें क्या बदलेगा

1 सितंबर से बदल जाएंगे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े ये नियम, LPG से लेकर विदेश यात्रा तक जानें क्या बदलेगाअगस्त का आज आखिरी दिन है। सितंबर की शुरुआत के साथ ही आम लोगों के जीवन, खर्च और बचत से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। बैंकिंग, गैस सिलेंडर, टैक्स, यात्रा और क्रेडिट कार्ड जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के ये बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। इनमें से कुछ बदलावों के कारण आपको अधिक पैसे चुकाने पड़ सकते हैं, तो वहीं कुछ नियमों से आपको बड़ी राहत मिलने की संभावना है। किसी भी परेशानी या अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए, नए नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है।

अघोरी ने शमशान से जलते शव का मांस निकालकर खाया, कहा- ‘यह बहुत टेस्टी है’, वीडियो शेयर किया, उज्‍जैन का संत समाज भड़का

अघोरी ने शमशान से जलते शव का मांस निकालकर खाया, कहा- ‘यह बहुत टेस्टी है’, वीडियो शेयर किया, उज्‍जैन का संत समाज भड़काउज्जैन के चक्रतीर्थ श्मशान घाट से एक बेहद खौफनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। किन्नर अखाड़े से जुड़ी अघोरी तांत्रिक काली उर्फ नंद गिरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह जलती चिता से तलवार के जरिए इंसानी मांस निकालकर खाते हुए नजर आ रही है। वीडियो में तांत्रिक को "यह बहुत टेस्टी है" और "मैं तुम्हारे जीवन से खेलूंगी" जैसी अमानवीय बातें कहते हुए सुना जा सकता है।

तमिलनाडु में छिड़ी रार! TVK के दावों पर भड़की कांग्रेस, कहा- राहुल गांधी ही होंगे PM फेस

तमिलनाडु में छिड़ी रार! TVK के दावों पर भड़की कांग्रेस, कहा- राहुल गांधी ही होंगे PM फेस2029 PM Candidate: साल 2029 के लोकसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन विपक्षी खेमे में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर सियासत अभी से गरमाने लगी है। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? इसे लेकर तमिलनाडु में राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) और उसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के बीच पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर सीधा टकराव दिखाई दे रहा है।

पश्चिमी यूपी में ‘पीडीए’ की नई बिसात, जाट बनाम जाटव-गुर्जर की सियासी गोलबंदी

पश्चिमी यूपी में ‘पीडीए’ की नई बिसात, जाट बनाम जाटव-गुर्जर की सियासी गोलबंदीमेरठ की घटना को अखिलेश यादव का राजनीतिक मंच बनाना महज पुलिस कार्रवाई का सवाल नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदलते जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश है। जाटों के बीच ‘चवन्नी’ विवाद से पैदा हुई नाराजगी के बीच सपा अब जाटव और गुर्जर समुदाय को अपने पीडीए प्लस के पाले में खड़ा करने की कवायद में लगी है।

लॉन्च हुआ सस्ता 5G स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले, जानिए फीचर्स

लॉन्च हुआ सस्ता 5G स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले, जानिए फीचर्सभारतीय वियरेबल ब्रांड Fire-Boltt ने अब स्मार्टफोन बाजार में भी एंट्री कर ली है। कंपनी ने Boltt Ace 5G और Boltt Evo नाम से दो बजट स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। दोनों फोन बड़ी 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। इनकी शुरुआती कीमत ₹10,999 है।

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra : टेक यूजर के लिए क्या खास है?

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra : टेक यूजर के लिए क्या खास है?Samsung ने आखिरकार अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन में Ultra बैज पेश कर दिया है। कंपनी का नया Galaxy Z Fold 8 Ultra अब तक का सबसे ज्यादा क्षमता वाला Fold मॉडल है। डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी के मामले में इसे पिछले सभी Fold स्मार्टफोन से आगे ले जाया गया है। हालांकि, ₹1,99,999 की शुरुआती कीमत इसे लग्जरी स्मार्टफोन कैटेगरी में खड़ा करती है। ऐसे में 2026 में बड़ा सवाल यही है कि क्या एक फोल्डेबल फोन पर इतना पैसा खर्च करना वाकई सही फैसला है?

iPhone 18 Pro और Pro Max की एंट्री सितंबर में! Apple ला सकता है अपना पहला फोल्डेबल iPhone

iPhone 18 Pro और Pro Max की एंट्री सितंबर में! Apple ला सकता है अपना पहला फोल्डेबल iPhoneApple सितंबर 2026 में अपनी नई iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च कर सकता है। कंपनी के आगामी लॉन्च इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए जाने की उम्मीद है। इस बार सबसे बड़ा आकर्षण Apple का पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है।