Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया फोन; जानें कीमत और फीचर्स

Samsung ने अपनी Galaxy A सीरीज में एक नया स्मार्टफोन Galaxy A18 4G पेश किया है। फोन में 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 5,000mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी ने इस फोन को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने पर भी फोकस किया है। Galaxy A18 4G Android 17 पर आधारित One UI 9.0 के साथ आता है। Samsung के मुताबिक, फोन को 6 जनरेशन तक Android अपग्रेड और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।

Samsung Galaxy A18 4G की कीमत

फ्रांस में Samsung Galaxy A18 4G के 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत EUR 279 है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 30,900 रुपये बैठती है। फोन को Black, Grey और Light Blue कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। हालांकि, भारत में इसकी लॉन्चिंग या कीमत को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

6.7 इंच Super AMOLED डिस्प्ले

Galaxy A18 4G में 6.7 इंच का Full HD+ Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजॉल्यूशन 1,080x2,340 पिक्सल है और स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। 90Hz रिफ्रेश रेट की वजह से 60Hz स्क्रीन की तुलना में स्क्रॉलिंग और एनिमेशन ज्यादा स्मूथ दिखाई दे सकते हैं। फोन की मोटाई 7.7mm है और इसका वजन करीब 196 ग्राम है। इसे IP64 रेटिंग भी मिली है, जिससे धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा मिलती है।

Exynos 1610 प्रोसेसर और 2TB तक स्टोरेज

Samsung Galaxy A18 4G में कंपनी का Exynos 1610 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 4GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। स्टोरेज को microSD कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में यूजर्स फोटो, वीडियो और ऐप्स के लिए ज्यादा स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकेंगे।

Android 17 और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट

सॉफ्टवेयर के मामले में यह फोन खास है। Galaxy A18 4G Android 17 और One UI 9.0 के साथ आता है। Samsung ने इसके लिए 6 Android OS अपग्रेड और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। फोन में Google Gemini और Circle to Search जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। Gemini की मदद से यूजर फोन पर सामान्य भाषा में कुछ काम कर सकते हैं, जबकि Circle to Search के जरिए स्क्रीन पर मौजूद चीजों को सर्च करना आसान होता है।

50MP ट्रिपल रियर कैमरा

फोटोग्राफी के लिए Galaxy A18 4G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें:

50MP मेन कैमरा

5MP अल्ट्रावाइड कैमरा

2MP मैक्रो कैमरा

मेन कैमरे में ऑटोफोकस और 10x तक डिजिटल जूम का सपोर्ट मिलता है। हालांकि, इसमें Optical Image Stabilization (OIS) नहीं दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 13MP फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.0 है। इससे Full HD वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। HD रिजॉल्यूशन में 120fps तक स्लो-मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का विकल्प भी मिलता है।

5,000mAh बैटरी और 25W चार्जिंग

Samsung Galaxy A18 4G में 5,000mAh की बैटरी दी गई है। यह 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Samsung के अनुसार, फोन करीब 30 मिनट में बैटरी को 50 फीसदी तक चार्ज कर सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G LTE, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC और USB Type-C पोर्ट मिलता है। नेविगेशन के लिए GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo और QZSS का सपोर्ट भी दिया गया है।

Samsung Galaxy A18 4G के प्रमुख फीचर्स एक नजर में

Samsung Galaxy A18 4G फीचर