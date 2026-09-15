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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Tuesday, 15 September 2026 (16:25 IST)

iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro : क्या नया है? डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले और कितना फर्क, जानिए पूरी डिटेल

iphone deffrace
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (16:29 IST)
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Apple के Surprise and Shine इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा भले ही कंपनी के फोल्डेबल iPhone Duo की हो रही हो, लेकिन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max भी कई बड़े अपग्रेड के साथ पेश किए गए हैं। खासतौर पर उन यूजर्स के लिए ये फोन महत्वपूर्ण हैं, जो पुराने iPhone से अपग्रेड करने की तैयारी कर रहे हैं। iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में मुख्य अंतर स्क्रीन साइज और बैटरी क्षमता का है। वहीं, पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max से तुलना करें तो नया मॉडल कई मामलों में काफी मिलता-जुलता है। हालांकि, प्रोसेसर, कैमरा और स्टोरेज के मामले में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

A20 Pro चिपसेट से मिलेगा ज्यादा दम

 
iPhone 18 Pro में Apple ने नया A20 Pro चिपसेट दिया है, जबकि iPhone 17 Pro में A19 Pro चिपसेट मिलता है। नई चिप का फायदा बेहतर परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी के रूप में मिलने की उम्मीद है।
 
अगर आप iPhone 17 Pro इस्तेमाल कर रहे हैं और फोन की स्पीड, गेमिंग या हैवी ऐप्स के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, तो सिर्फ प्रोसेसर के लिए अपग्रेड करना हर यूजर के लिए जरूरी नहीं होगा। लेकिन पुराने iPhone मॉडल से सीधे iPhone 18 Pro पर आने वाले यूजर्स को प्रदर्शन में बड़ा अंतर महसूस हो सकता है।
 

कैमरे में भी बड़ा बदलाव

कैमरा iPhone 18 Pro के सबसे अहम अपग्रेड में से एक है। दोनों पीढ़ियों में 48MP सेंसर वाले रियर कैमरों का सेटअप मिलता है, लेकिन नए मॉडल में फ्रंट कैमरा रिजॉल्यूशन 18MP से बढ़कर 25MP बताया गया है।
 
इसका फायदा सेल्फी, वीडियो कॉल और कंटेंट क्रिएटर्स को मिल सकता है। Apple ने iPhone 18 Pro में कैमरा सिस्टम को और बेहतर बनाने पर जोर दिया है।
 

पहली बार छोटे Pro मॉडल में 2TB स्टोरेज

 
iPhone 18 Pro सीरीज में Apple ने स्टोरेज को लेकर बड़ा बदलाव किया है। पहली बार छोटे iPhone 18 Pro मॉडल में भी 2TB स्टोरेज का विकल्प दिया गया है।
 
iPhone 18 Pro की कीमत
256GB: $1,199
512GB: $1,399
1TB: $1,599
2TB: $1,999
iPhone 18 Pro Max की कीमत
256GB: $1,299
512GB: $1,499
1TB: $1,899
2TB: $2,499
 
तुलना करें तो iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत $1,099 और iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत $1,199 थी। यानी नई पीढ़ी में कीमत करीब $100 बढ़ी है। Apple के मुताबिक, वैश्विक सप्लाई चेन और कंपोनेंट की कीमतों में बदलाव का असर नए मॉडल की कीमत पर पड़ा है।
 

डिजाइन में बड़ा बदलाव नहीं

 
iPhone 18 Pro का आकार iPhone 17 Pro जैसा ही है। दोनों फोन की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई लगभग समान है। हालांकि, Apple ने इस बार नए कलर ऑप्शन देकर फोन को ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश की है। iPhone 17 Pro सीरीज में Cosmic Orange और Deep Blue जैसे रंग थे। वहीं, iPhone 18 Pro सीरीज में Glacier यानी हल्का आइस-ब्लू और Burgundy यानी वाइन-रेड जैसे रंग दिए गए हैं। इसके अलावा Deep Black और Silver जैसे पारंपरिक रंग भी उपलब्ध हैं।
 

वजन में iPhone 17 Pro थोड़ा आगे

 
अगर आपका फोकस हल्के फोन पर है, तो iPhone 17 Pro अभी भी बेहतर विकल्प दिखाई देता है। iPhone 17 Pro का वजन करीब 7.27 औंस है, जबकि iPhone 18 Pro का वजन करीब 7.44 औंस बताया गया है। iPhone 18 Pro Max का वजन 8.78 औंस है, जबकि iPhone 17 Pro Max करीब 8.22 औंस का था। यानी नई पीढ़ी के Pro मॉडल थोड़े भारी हुए हैं।
 

IP68, USB-C और MagSafe जैसे फीचर्स दोनों में

 
iPhone 17 Pro और iPhone 18 Pro दोनों में IP68 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस मिलता है। इसके अलावा दोनों सीरीज में Action Button, Camera Control, MagSafe, वायरलेस चार्जिंग और USB-C पोर्ट जैसे फीचर्स मौजूद हैं।
 
इसलिए इन फीचर्स के आधार पर iPhone 17 Pro से iPhone 18 Pro पर जाने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं बनता।
 

डिस्प्ले में खास बदलाव नहीं

 
डिस्प्ले के मामले में भी iPhone 18 Pro सीरीज पिछले मॉडल के काफी करीब है। iPhone 17 Pro में 6.3 इंच का Super Retina XDR LTPO OLED डिस्प्ले मिलता है और iPhone 17 Pro Max में 6.9 इंच की स्क्रीन है। iPhone 18 Pro और Pro Max में भी यही स्क्रीन साइज दिया गया है। दोनों पीढ़ियों में Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन, 460ppi पिक्सल डेंसिटी, Always-On Display और एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। पीक ब्राइटनेस भी करीब 3000 निट्स तक बताई गई है।
 
Dynamic Island भी iPhone 18 Pro सीरीज में मौजूद है और एक साथ तीन Live Activities को सपोर्ट करता है।
iphone deffrace table

iPhone 18 Pro खरीदें या iPhone 17 Pro?

 
अगर आपके पास पहले से iPhone 17 Pro है, तो iPhone 18 Pro में अपग्रेड करने का फैसला आपकी जरूरत पर निर्भर करेगा। A20 Pro चिप, बेहतर फ्रंट कैमरा और 2TB स्टोरेज जैसे फीचर्स नए मॉडल को आकर्षक बनाते हैं। लेकिन अगर आप iPhone 17 Pro को कम कीमत में खरीद सकते हैं, तो यह अभी भी एक मजबूत फ्लैगशिप विकल्प है। खासकर उन यूजर्स के लिए जिन्हें लेटेस्ट प्रोसेसर या ज्यादा स्टोरेज की जरूरत नहीं है। वहीं, अगर आप iPhone 15 Pro या उससे भी पुराने मॉडल से अपग्रेड कर रहे हैं, तो iPhone 18 Pro में जाना ज्यादा बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है।
 

सीधी बात

 
नया फोन खरीदना है और बजट की समस्या नहीं है : iPhone 18 Pro बेहतर विकल्प।
 
iPhone 17 Pro पहले से है : अपग्रेड करने से पहले नए फीचर्स की अपनी जरूरत देखें।
 
कम कीमत में Pro मॉडल चाहिए : डिस्काउंट मिलने पर iPhone 17 Pro ज्यादा वैल्यू दे सकता है।
 
ज्यादा स्टोरेज चाहिए : iPhone 18 Pro का नया 2TB विकल्प बड़ा फायदा है।
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