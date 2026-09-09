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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (21:52 IST)

Apple Event 2026 Live Updates: iPhone 18 Pro, Foldable iPhone, Apple Watch और AirPods पर बड़े ऐलान

Apple Event 2026
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (21:52 IST)
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Apple Event 2026 Live Updates : Apple  अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट में नए iPhone और अन्य प्रोडक्ट्स से पर्दा उठाने जा रहा है। ‘Surprise and shine’ नाम से होने वाला यह इवेंट भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। इस बार सभी की नजरें iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ Apple के पहले फोल्डेबल iPhone पर टिकी हैं।

इसके अलावा Apple Watch और AirPods को लेकर भी बड़े ऐलान की उम्मीद है। नए CEO जॉन टर्नस के नेतृत्व में होने वाले इस खास इवेंट से जुड़ी हर बड़ी घोषणा, लॉन्च, कीमत, फीचर्स और उपलब्धता की जानकारी आपको यहां Apple Event 2026 Live Updates में सबसे पहले मिलेगी।

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