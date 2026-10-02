गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, AC बस और ट्रेलर की टक्कर में 4 की मौत, 4 गंभीर घायल

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के एक हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया। दिल्ली से दरभंगा (बिहार) जा रही एक तेज रफ्तार एसी वोल्वो बस और ट्रेलर के बीच हुई भीषण टक्कर में चार यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 5 बजे जैतपुर थाना क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 85 (अंबरपुर टोल प्लाजा) के पास हुआ।

​ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा, मची चीख-पुकार

​प्राथमिक जांच के अनुसार, यह हादसा ओवरटेक करने के प्रयास के दौरान हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एसी बस का बायां हिस्सा पूरी तरह से परखच्चे उड़ गया। हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री नींद में थे। टक्कर होते ही बस में चीख-पुकार मच गई और कई यात्री अंदर ही बुरी तरह फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

​पुलिस ने शुरू किया राहत एवं बचाव कार्य

​घटना की सूचना मिलते ही जैतपुर थाना पुलिस और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया। ​घायलों की स्थिति: गंभीर रूप से घायल चार यात्रियों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत चिंताजनक बताई है।

​शवों की शिनाख्त : पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

​अपर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी सिंह के अनुसार:

"मृतकों की पहचान कराने और उनके परिजनों को सूचित करने की कार्रवाई की जा रही है। हादसे के कारणों की गहनता से जांच जारी है।"

​यातायात कराया गया सुचारू

​हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए आवागमन बाधित हो गया था। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को पुन: सुचारू रूप से संचालित कराया। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।