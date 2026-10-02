उन्हें मरने नहीं दे सकता था, PM मोदी से बोले- भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाईदुबई विमान घटना में बहादुरी दिखाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बातचीत की। इस दौरान कैप्टन स्मित ने घटना के दौरान अपने अनुभव साझा किए और बताया कि मुश्किल हालात में उन्हें हिम्मत कहां से मिली।

प्रधानमंत्री मोदी ने कैप्टन स्मित के साहस की सराहना की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस बातचीत के दौरान घटना के समय सामने आई चुनौतियों और उनसे निपटने के अनुभवों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2026 को भारत के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छर से फोन पर बात की। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान के दौरान, अपने को-पायलट के हमले को नाकाम करने की उनकी बहादुरी ने 180 लोगों की जान बचाई थी।

कैप्टन मच्छर ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में बताया और उस घटना के दौरान उन्हें किस चीज से हिम्मत मिली, इस पर बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की तारीफ की और उनके जल्द ठीक होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के दूत दीपक मित्तल के अनुसार, कैप्टन स्मित मच्छर की हालत स्थिर है और संयुक्त अरब अमीरात के एक अस्पताल में उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। यहां एक अस्पताल में घायल पायलट और उसके परिवार से मुलाकात करने वाले दीपक मित्तल ने कहा कि स्मित मच्छर का मनोबल ऊंचा है और वह मुस्कुरा रहे हैं और हंस भी रहे हैं।

A moment of courage, pride and emotion



Prime Minister @narendramodi spoke with Captain Smit Machchhar over a video call and praised his courage, presence of mind and composure.



During the interaction, an emotional Smit shared that PM Modi is his biggest idol and expressed… pic.twitter.com/SB4boyoKmD — PIB India (@PIB_India) October 2, 2026 मुश्किल हालात में दिखाया साहस

फ्लाईदुबई की दुबई से इजरायल जा रही उड़ान में हुई घटना के दौरान भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार के घायल होने की खबर सामने आई थी। रिपोर्टों के मुताबिक, विमान के सह-पायलट पर कैप्टन पर हमला करने और विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश करने का आरोप है।

बताया गया कि मुश्किल हालात के बावजूद विमान को सुरक्षित उतार लिया गया। घटना के बाद कैप्टन स्मित के साहस और विमान में सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बातचीत कर उनके अनुभव सुने और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

क्या है Flydubai विमान घटना? Flydubai की यह उड़ान दुबई से इजरायल जा रही थी। घटना के बाद विमान को सऊदी अरब की ओर मोड़ दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, सह-पायलट पर भारतीय कैप्टन पर हमला करने और विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश करने का आरोप है।

बताया गया कि कैप्टन ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफलता हासिल की, जिससे विमान में मौजूद अन्य लोग हस्तक्षेप कर सके। इसके बाद विमान को सुरक्षित उतार लिया गया। इस घटना की जांच कई देशों की एजेंसियां कर रही हैं। गुरुवार तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया था, जिससे इस घटना में ईरान की भूमिका स्थापित होती हो।