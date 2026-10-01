180 जिंदगियां बचाकर बने इजराइल के हीरो, मोदी और ट्रंप भी हुए मुरीद, जानिए कौन हैं कैप्टन स्मित मच्छार

आसमान में मौत का साया और कॉकपिट के अंदर जिंदगी की जंग! दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान (FZ1073) में जो हुआ, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ओमान के सह-पायलट के खूनी हमले और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, गुजरात के जांबाज भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया, उसने विमान में सवार 180 से अधिक लोगों की जिंदगी बचा ली। इस अद्भुत बहादुरी ने एक बड़े विमान हादसे को टाल दिया है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू तक, हर कोई इस भारतीय 'हीरो' की तारीफ कर रहा है।





पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि कैप्टन स्मित मच्छार एक हीरो हैं। सबसे गंभीर खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अत्यधिक साहस और अटूट दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। उनकी बहादुरी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने और एक बड़े हादसे को टालने में मदद की। भारत को कैप्टन मच्छड़ पर गर्व है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने, नई ताकत और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं।

Captain Smit Machchhar is a HERO.



In the face of the gravest danger and despite being seriously injured, he showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others.



His valour helped save hundreds of lives and avert a great tragedy.



India is proud of… — Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026

पीएम नेतन्याहू ने की कैप्टन पायलट और क्रू मेंबर्स की प्रशंसा

My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery.



Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

ट्रंप ने भी बताया हीरो

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्मित मच्छार की बहादुरी की जमकर सराहना करते हुए हीरो बताया। उन्होंने कहा कि पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा खोलकर मदद के लिए आवाज लगाई और विमान को बचाने में अहम भूमिका निभाई। ट्रंप ने इस घटना के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी। नेतन्याहू ने उन्हें बताया कि पायलट ने विमान को क्रैश होने से बचाने के लिए बेहद मुश्किल हालात में हस्तक्षेप किया।