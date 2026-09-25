'पीएम मोदी युवाओं से डरते हैं...': Gen Z के वोट अधिकार को लेकर जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि यह दो प्रधानमंत्रियों की कहानी है। एक प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने दिसंबर 1988 में संसद के नियमित शीतकालीन सत्र में संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करवाकर मतदान की न्यूनतम उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। ये वो प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने युवाओं को सशक्त बनाया।

उन्होंने कहा कि दूसरे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि 2024 से मतदाता सूचियों का Special Summary Revision बंद रहे, ताकि Gen Z के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज न हो सके। ये वो प्रधानमंत्री हैं, जो युवाओं से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को तोड़ दिया है। एक प्रधानमंत्री ने Gen Z को वोट का अधिकार दिया, दूसरे इसे छल-कपट के जरिए छीनने पर तुले हैं।

This is a Tale of Two PMs



One PM got Parliament in its regular Winter Session in Dec 1988 to amend Article 326 of the Constitution to reduce the minimum age for voting from 21 years to 18 years. This was a PM who empowered the youth.



There is another PM who has ensured that the… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 25, 2026

राहुल ने भी लगाए थे गंभीर आरोप

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश की चुनाव प्रणाली और निर्वाचन आयोग (Election Commission) की निष्पक्षता पर एक बार फिर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि हालिया लोकसभा चुनाव और पिछले कई विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके पास इस पूरे मामले के पक्के सबूत मौजूद हैं, जिन्हें जल्द ही जनता के सामने लाया जाएगा।

क्यों ऊठ रहे हैं सवाल?

गौरतलब है कि द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट के अनुसार, इन आपत्तियों में ऐसे फैसलों और आदेशों का मुद्दा उठाया गया जिन्हें दोनों अधिकारियों ने अपनी जानकारी के बिना जारी किए जाने की बात कही थी।