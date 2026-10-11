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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Sunday, 11 October 2026 (23:14 IST)

भारत ने वेस्टइंडीज को होलकर में दी 14 रनों से मात, अर्शदीप का कमाल

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Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Sun, 11 Oct 2026 (23:14 IST)
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INDvsWI विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद सधी हुई गेंदबाजी का ईनाम भारत को आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में मिला जब टीम ने वेस्टइंडीज को 14 रनों से मात दे दी। 223 रनों का पहाड़ नुमा लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत काफी धीमी रही। 

टीम को बड़ा झटका तब लगा जब अच्छे फॉर्म में चल रहे उनके कप्तान शाई होप आउट हो गए। इसके कारण जरूरी रन रेट बढ़ती गई। वेस्टइंडीज के सभी बल्लेबाजों को शुरुआत मिली लेकिन कोई भी अर्धशतक नहीं जमा पाया। दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद भी वेस्टइँडीज 209 रनों तक पहुंच गई।भारत की ओर से सर्वाधिक 3 विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए। इस टी-20 सीरीज में अब भारत 2-1 से आगे हो गई है।
 हेटमायर पांच रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब मयंक यादव की गेंद पर अभिषेक ने स्लिप में उनका आसान कैच टपका दिया जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अर्शदीप की लगातार गेंदों पर छक्का और दो चौके मारे।वेस्टइंडीज ने पावर प्ले में एक विकेट पर 54 रन बनाए।

हेटमायर (43) ने नमन धीर का स्वागत लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ किया लेकिन इस ऑफ स्पिनर ने अगली गेंद पर उन्हें बोल्ड कर दिया।खराब फॉर्म में चल रहे रोवमैन पावेल (05) भी इसके बाद अक्षर पटेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में किशन को आसान कैच दे बैठे।

पूरन ने 11वें ओवर में नमन पर तीन छक्कों के साथ टीम के रनों का शतक पूरा किया लेकिन अंतिम गेंद पर एक बार फिर गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाने की कोशिश में बाउंड्री पर अर्शदीप को कैच दे बैठै।

शेरफेन रदरफोर्ड (32) और क्वेंटिन सैम्पसन ने 15वें ओवर में मयंक यादव पर छक्के जड़कर टीम का स्कोर चार विकेट पर 149 रन तक पहुंचाया।वेस्टइंडीज को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 75 रन की दरकार थी।

नितीश कुमार रेड्डी ने सैम्पसन (21) को लॉन्ग ऑफ पर कैच कराके वेस्टइंडीज को पांचवा झटका दिया जबकि अर्शदीप ने कीमो पॉल (10) और रदरफोर्ड (32) को पवेलियन भेजकर भारत का पलड़ा भारी किया।

वेस्टइंडीज को अंतिम दो ओवर में 48 रन की जरूरत थी और प्रिंस ने अगले ओवर में 11 रन देकर भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया।अक्षर के अंतिम ओवर में स्प्रिंगर ने तीन छक्के और एक चौका मारा लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाए। 
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