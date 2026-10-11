IndiGo : दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की फ्लाइट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकला धुआं, हैदराबाद में करानी पड़ी लैंडिंग

दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को बीच रास्ते में हैदराबाद डायवर्ट करना पड़ा। विमान के ओवरहेड बिन यानी सीटों के ऊपर बने सामान रखने वाले स्थान में रखे एक यात्री के निजी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से धुआं निकलने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पायलटों ने निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत विमान को हैदराबाद की ओर मोड़ दिया। एयरलाइन के मुताबिक, विमान ने राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की।

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से धुआं निकलने पर लिया गया फैसला

इंडिगो ने अपने बयान में बताया कि फ्लाइट 6E 6115 दिल्ली से चेन्नई के लिए संचालित हो रही थी। उड़ान के दौरान एक यात्री के निजी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से धुआं निकलता हुआ पाया गया। इसके बाद केबिन क्रू ने तुरंत कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रण में लाया।

एयरलाइन के अनुसार, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलटों ने तय सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विमान को हैदराबाद डायवर्ट किया। विमान की राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग हुई।

यात्रियों को चेन्नई पहुंचाने के लिए वैकल्पिक विमान

इंडिगो ने बताया कि यात्रियों को उनके गंतव्य चेन्नई तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई। एयरलाइन के बयान में घटना के दौरान किसी यात्री के घायल होने की जानकारी नहीं दी गई है।

इससे पहले पटना-लखनऊ फ्लाइट पर गिरी थी बिजली

इससे पहले 7 अक्टूबर को पटना से लखनऊ जा रही इंडिगो की एक अन्य फ्लाइट खराब मौसम के दौरान करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर बिजली की चपेट में आ गई थी। विमान में 104 यात्री सवार थे। घटना में विमान के अगले हिस्से यानी नोज को नुकसान पहुंचा था।

फ्लाइट 6E925 ने पटना से दोपहर 3:10 बजे उड़ान भरी थी और इसे शाम 4:20 बजे लखनऊ पहुंचना था। बिजली गिरने की घटना के बाद विमान ने लखनऊ एयरपोर्ट पर करीब 4:05 बजे सुरक्षित लैंडिंग की। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और किसी के घायल होने की सूचना नहीं थी।

दोनों घटनाएं विमानन सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। उड़ान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से धुआं निकलना या खराब मौसम में बिजली गिरना ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनमें चालक दल को निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई करनी होती है।