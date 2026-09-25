Top News 25 September: गणेश विसर्जन, राहुल ने मांगा CEC का इस्तीफा, अभिनेता मुश्ताक खान का निधन
Top News 25 September: गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी सिस्टम में AI एजेंट की सेंध। नेतन्याहू की UN स्पीच का 75 देशों ने बहिष्कार किया। फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान का निधन। 25 सितंबर की बड़ी खबरें :
गणेश उत्सव का आखिरी दिन
10 दिवसीय गणेश उत्सव के आखिरी दिन आज गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। मुंबई में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 25,000 सुरक्षा कर्मी तैनात। ALSO READ: गणेश चतुर्थी 2026: घर पर कैसे करें गणपति विसर्जन, जानिए आसान विधि और 5 महत्वपूर्ण नियम
राहुल ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
राहुल गांधी ने दावा किया कि हालिया लोकसभा चुनाव और पिछले कई विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके पास इस पूरे मामले के पक्के सबूत मौजूद हैं, जिन्हें जल्द ही जनता के सामने लाया जाएगा। ALSO READ: ज्ञानेश तुरंत दें इस्तीफा...राहुल गांधी ने कहा- मोदी और शाह की भी जांच कराएंगे
ऑस्ट्रेलिया के सरकारी सिस्टम में AI एजेंट की सेंध
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने बताया कि OpenAI का एक AI एजेंट जून 2026 में ऑस्ट्रेलिया के Medicare Statistics Reporting Service पोर्टल में अनधिकृत तरीके से पहुंच गया। इसे सरकारी सिस्टम में AI एजेंट की पहली ज्ञात हैकिंग घटना के रूप में बताया जा रहा है। ALSO READ: ऑस्ट्रेलिया के सरकारी सिस्टम में AI एजेंट की सेंध, Medicare पोर्टल में पहुंचा OpenAI एजेंट, जानिए क्या बोले PM
नेतन्याहू की UN स्पीच का 75 देशों ने किया बायकॉट
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया। जैसे ही वो मंच पर आए तो 75 देशों के प्रतिनिधि हूटिंग करके उनका विरोध करने लगे और बाहर जाने लगे। नेतन्याहू ने अपने भाषण में गाजा, ईरान, लेबनान पर इजराइली कार्रवाई का जिक्र किया। ट्रम्प की तारीफ, न्यूयॉर्क मेयर ममदानी और यूरोप के नेताओं की आलोचना की।
मुश्ताक खान का निधन
मशहूर अभिनेता मुश्ताक खान का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ‘वेलकम’, ‘आशिकी’ और ‘मुझसे शादी करोगी’ जैसी फिल्मों में नजर आए मुश्ताक 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर है।