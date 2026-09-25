Top News 25 September: गणेश विसर्जन, राहुल ने मांगा CEC का इस्तीफा, अभिनेता मुश्ताक खान का निधन

Top News 25 September: गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी सिस्टम में AI एजेंट की सेंध। नेतन्याहू की UN स्पीच का 75 देशों ने बहिष्कार किया। फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान का निधन। 25 सितंबर की बड़ी खबरें :

गणेश उत्सव का आखिरी दिन

राहुल ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा

ऑस्ट्रेलिया के सरकारी सिस्टम में AI एजेंट की सेंध

नेतन्याहू की UN स्पीच का 75 देशों ने किया बायकॉट

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया। जैसे ही वो मंच पर आए तो 75 देशों के प्रतिनिधि हूटिंग करके उनका विरोध करने लगे और बाहर जाने लगे। नेतन्याहू ने अपने भाषण में गाजा, ईरान, लेबनान पर इजराइली कार्रवाई का जिक्र किया। ट्रम्प की तारीफ, न्यूयॉर्क मेयर ममदानी और यूरोप के नेताओं की आलोचना की।

मुश्ताक खान का निधन

मशहूर अभिनेता मुश्ताक खान का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ‘वेलकम’, ‘आशिकी’ और ‘मुझसे शादी करोगी’ जैसी फिल्मों में नजर आए मुश्ताक 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर है।