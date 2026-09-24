एक खून माफ होता तो... VIP प्रमुख मुकेश सहनी का CEC ज्ञानेश कुमार पर बेहद विवादित बयान
Mukesh Sahani controversial statement: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर अत्यंत विवादित और तीखा बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सहनी ने कहा कि अगर उन्हें 'एक खून माफ' होता, तो वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को गोली मार देते। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को कुचला जा रहा है और इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री का हाथ है।
बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के एक ताजा बयान ने बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। मुकेश सहनी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर अत्यंत आपत्तिजनक व विवादित टिप्पणी की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए वीआईपी प्रमुख ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने उग्र लहजे में कहा कि अगर मुझे एक खून माफ होता, तो मैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को गोली मार देता। ALSO READ: CEC पर भड़कीं ममता, कहा- ज्ञानेश को गिरफ्तार करो, बंगाल समेत अन्य राज्यों में फिर से हों चुनाव
लोकतंत्र और संविधान को कुचला जा रहा है
मुकेश सहनी ने न सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त बल्कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। सहनी ने कहा कि देश के कर्ताधर्ता यानी प्रधानमंत्री खुद यह सब करवा रहे हैं। देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश की 140 करोड़ जनता की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अंधेरे में धकेला जा रहा है। ALSO READ: भारत के दुश्मन हैं CEC ज्ञानेश कुमार, SIR पर CJP नेता अभिजीत दीपके ने भी खोला मोर्चा
चुनाव जनता का अधिकार, नेताओं का नहीं
चुनाव प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि देश में चुनाव किसी नेता के व्यक्तिगत लाभ या सत्ता पाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह देश की जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है। जनता के पास ही असली ताकत होती है कि यदि कोई नेता या सरकार सही से काम न करे, तो उसे कुर्सी से उतारकर बाहर कर दे। मुकेश सहनी के इस हिंसक और विवादित बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है और सत्ता पक्ष की ओर से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है।
कौन हैं मुकेश सहनी?
मुकेश सहनी बिहार के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और उन्हें 'सन ऑफ मल्लाह' के नाम से जाना जाता है। वे निषाद (मल्लाह) समुदाय के अधिकारों की राजनीति करते हैं। वे विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी मुख्य रूप से बिहार के निषाद, नोनिया और अन्य अत्यंत पिछड़े वर्गों (EBC) के बीच प्रभाव रखती है। राजनीति में आने से पहले मुकेश सहनी बॉलीवुड (मुंबई) में एक सफल सेट डिजाइनर (Art Director) के रूप में काम करते थे।
उन्होंने 2018 में विकासशील इंसान पार्टी (VIP) का गठन किया। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने भाजपा (NDA) के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद वे बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बने। बाद में भाजपा से मतभेदों के चलते वे एनडीए से अलग हो गए। वर्तमान में वे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के प्रमुख सहयोगियों में शामिल हैं।