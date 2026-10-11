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Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Sunday, 11 October 2026 (19:31 IST)

लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में हंगामा, पदभार समारोह में अजय राय और ममता चौधरी के समर्थकों के बीच मारपीट, चले जूते

Lucknow Congress Office
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 11 Oct 2026 (19:33 IST)
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​ उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में उस समय हड़कंप मच गया, जब नए पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और ममता चौधरी के समर्थकों के बीच हुआ यह विवाद इतना बढ़ा कि नौबत जूता-फेंक तक आ गई।
 

​आखिर क्यों मचा बवाल?

 
​शुरुआत एक सवाल से: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब अजय राय अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे, तो उनके समर्थकों ने भीड़ से रास्ता मांगते हुए कहा कि 'अध्यक्ष जी निकलेंगे, रास्ता दीजिए।' 
​विवाद की चिंगारी: इस पर ममता चौधरी की ओर से तंज कसते हुए पूछा गया— "कौन अध्यक्ष?"
 
​जूते लहराए और हुई झड़प: इस बात पर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। आरोप है कि ममता चौधरी के समर्थकों द्वारा अजय राय के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके जवाब में अजय राय के समर्थकों ने हाथ में जूते लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और दोनों गुटों के बीच हाथापाई व हंगामा हुआ।
 

​शीर्ष नेताओं तक पहुंचा मामला, अजय राय ने की निष्कासन की मांग

 
​घटना के तुरंत बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद से मुलाकात कर इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत की।
 
​अजय राय ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे लोग पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं और यदि ऐसे अनुशासनहीन लोग पार्टी में रहेंगे, तो संगठन का माहौल खराब होगा। उन्होंने ममता चौधरी को पार्टी से बाहर करने की कड़ी मांग उठाई है, जिस पर वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
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