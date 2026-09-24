CJP का चुनाव आयोग को 48 घंटे का अल्टीमेटम, कहा- ज्ञानेश नहीं हटे तो जंतर-मंतर 2.0 होगा

Abhijit Dipke on CEC Gyanesh Kumar: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे में इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है। पार्टी ने कहा कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो देशभर में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि दिल्ली में 'जंतर-मंतर 2.0' भी किया जाएगा।

दीपके ने कहा- लोकतंत्र का मतलब है कि जनता अपनी सरकार चुने। लेकिन जब से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तब से सरकार यह तय कर रही है कि कौन वोट करेगा और कौन नहीं। सीजेपी ने अपनी 3 मांगें भी रखी हैं।

ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। यह भी जांच होनी चाहिए कि उन्हें कौन आदेश दे रहा है।

आगामी सभी चुनावों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। जनवरी 2024 की वोटर लिस्ट को बहाल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही एसआई पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर से जुड़ी सभी फाइलों को सीज करे। सीजेपी ने यह भी मांग की है कि 2023 के उस कानून को वापस लिया जाना चाहिए, जो चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करता है। इसके स्थान पर नया कानून बनाया जाना चाहिए, जिसमें सिविल सोसायक्ष की भी भागीदारी होनी चाहिए। ALSO READ: CEC पर भड़कीं ममता, कहा- ज्ञानेश को गिरफ्तार करो, बंगाल समेत अन्य राज्यों में फिर से हों चुनाव

क्या हैं दीपके के आरोप?