सोपोर के जंगलों में मिला हथियारों का जखीरा, MGL, 11 ग्रेनेड और 3 IED बरामद

Sopore Weapons Cache: एक बड़ी कामयाबी में, सोपोर पुलिस ने बोमाई पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुकाम चेरहार के जंगल इलाके से हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। जारी एक बयान में पुलिस ने कहा कि सोपोर पुलिस को मिली खास खुफिया जानकारी के आधार पर जंगल इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान (कासो) चलाया गया।

तलाशी के दौरान, एक बड़े पत्थर के नीचे छिपाकर रखा गया नीले रंग का बैरल और एक बैग मिला। संदिग्ध विस्फोटक सामग्री की जांच और उसे सुरक्षित रूप से संभालने के लिए तुरंत बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) को मौके पर बुलाया गया। बारीकी से तलाशी लेने पर पुलिस ने 2 असॉल्ट राइफलें बरामद कीं, जिनमें 1 एके-47 और 1 एके-76 शामिल हैं। इसके साथ ही 7 मैगजीन, 4 पिस्तौल और उनकी 4 मैगजीन, 5 राउंड के साथ एक मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर (एमजीएल), 11 हैंड ग्रेनेड, रिमोट कंट्रोल वाले 3 आईईडी, 8 डेटोनेटर और 2 टाइमर बरामद किए।

...और क्या बरामद हुआ

मौके से अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई, जिसमें वाय-एसएमएस सेट, प्राइमा कॉर्ड, तार, बैटरी सेल, आईईडी से जुड़े पुर्जे और अन्य सामान शामिल हैं। बरामद हथियारों और विस्फोटकों को जरूरी कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए अपने कब्जे में ले लिया गया।

इस संबंध में, बोमाई पुलिस स्टेशन में यूएपीए की धारा 13, 18, 20 और 23, आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत एफआईआर नंबर 66/2026 दर्ज की गई है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि यह बरामदगी आतंकवाद-रोधी प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि है। इस जखीरे के स्रोत, मालिक और इसे छिपाने में शामिल लोगों का पता लगाने और संभावित आतंकी संबंधों की जांच की जा रही है।