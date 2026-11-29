Mann Ki Baat 140th Episode: नशे से लेकर संचार साथी तक, पीएम मोदी की 12 बड़ी बातें, जानिए किन मुद्दों पर दिया संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 29 नवंबर 2026 को अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 140वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या, सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास, साइबर फ्रॉड से बचाव, भारतीय संग्रहालयों की उपलब्धियों, स्वदेशी उत्पादों और खेल जगत की सफलता जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की।

पीएम मोदी ने नशे की लत छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने वाले एक युवक से बातचीत की और उसके संघर्ष की कहानी देश के सामने रखी। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने संचार साथी पोर्टल के जरिए खोए हुए मोबाइल फोन वापस मिलने और साइबर ठगी रोकने में मिल रही मदद का भी जिक्र किया।

1. नशे की लत से जूझ चुके युवक से पीएम मोदी ने की बात

प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में नशे की लत को युवाओं के भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भारत के युवाओं की प्रतिभा की चर्चा हो रही है। युवा बड़े सपने देख रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नशे की लत उनके सपनों के सामने बड़ी बाधा बन रही है।

पीएम मोदी ने नशा छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने वाले एक युवक से बातचीत की। युवक ने बताया कि वह दिल्ली के सदर बाजार में अपने ननिहाल में रहता था। आसपास के माहौल और स्कूल में वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों को देखकर वह धीरे-धीरे नशे की गिरफ्त में आ गया। शुरुआत में शौक के तौर पर शुरू हुई यह आदत कब लत बन गई, उसे पता ही नहीं चला।

युवक ने बताया कि उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। बाद में मां और नानी का भी साथ छूट गया। परिवार और रिश्तेदारों से मदद नहीं मिलने के कारण उसे सड़कों पर जीवन बिताना पड़ा। वह सर्दियों में आलू की बोरियां बिछाकर सोता था और भंडारों तथा लंगरों में मिलने वाले भोजन से गुजारा करता था।

उसने बताया कि नशा छोड़ने के लिए उसने दिल्ली स्थित SPYM (सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेज) के पुनर्वास केंद्र में इलाज कराया, लेकिन घर और सहारा नहीं होने के कारण तीन बार फिर नशे की गिरफ्त में चला गया।

आखिरकार उसने खुद को बदलने का फैसला किया और नशे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष जारी रखा। युवक ने दूसरे युवाओं को संदेश दिया कि नशे की शुरुआत भले ही अच्छी लगे, लेकिन इसका नुकसान व्यक्ति के साथ उसके पूरे परिवार को उठाना पड़ता है।

पीएम मोदी ने युवक के साहस की सराहना करते हुए कहा कि दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की।

2. सरकारी कर्मचारी AI और नई तकनीक सीखने में दिखा रहे रुचि

पीएम मोदी ने सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए चलाए जा रहे 'iGOT कर्मयोगी' डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी जिक्र किया।

उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर सरकारी कर्मचारियों के लिए 17 भारतीय भाषाओं में 7,000 से अधिक कोर्स उपलब्ध हैं। लाखों सरकारी कर्मचारी इन पाठ्यक्रमों को पूरा कर चुके हैं।

पीएम मोदी के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नई तकनीकों और भारतीय सांकेतिक भाषा जैसे विषयों में भी रुचि दिखा रहे हैं। AI और नई तकनीकों से जुड़े 200 से अधिक कोर्स में अब तक 3.25 करोड़ से ज्यादा कोर्स पूरे किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मचारी भी इस पहल से जुड़े हैं। इनमें आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कर्मचारी, शिक्षक, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मचारी शामिल हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि 'नागरिक देवो भव:' मिशन कर्मयोगी का मूल मंत्र है। कर्मचारियों की सीखने की यह इच्छा विकसित भारत के निर्माण में बड़ी ताकत बनेगी।

3. संचार साथी पोर्टल से अब तक 14 लाख से अधिक खोए मोबाइल मिले

प्रधानमंत्री ने 'संचार साथी' पोर्टल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि इसके जरिए देशभर में अब तक 14 लाख से अधिक खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन में संपर्क नंबर, फोटो, दस्तावेज और कई जरूरी जानकारियां होती हैं। ऐसे में फोन खो जाना किसी के लिए भी बड़ी परेशानी बन सकता है। संचार साथी पोर्टल इस समस्या में मददगार साबित हो रहा है।

पीएम मोदी ने बताया कि प्रत्येक मोबाइल फोन का एक विशिष्ट IMEI नंबर होता है। इस नंबर और जरूरी जानकारी के आधार पर संचार साथी पोर्टल पर खोए हुए फोन को ब्लॉक कराया जा सकता है। इसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसमें नया सिम डालकर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश करने पर पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना आसान हो जाता है।

उन्होंने बताया कि संचार साथी पोर्टल पर अब तक 30 करोड़ से अधिक विजिट हो चुके हैं, जबकि इसका ऐप करीब 3 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है।

4. साइबर ठगी रोकने में नागरिकों से मांगी मदद

पीएम मोदी ने लोगों से संदिग्ध फोन कॉल और साइबर ठगी के प्रयासों की जानकारी संचार साथी पोर्टल पर देने की अपील की।

उन्होंने पुणे के हिमांशु सिंह का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने संचार साथी पर 300 से अधिक संदिग्ध मोबाइल नंबरों की शिकायत की। उनके प्रयासों से पिछले एक साल में करीब 18,000 मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए। इसी तरह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर निवासी विवेक अल्हारी ने 900 से अधिक धोखाधड़ी वाले नंबरों की जानकारी साझा की। उनके प्रयासों से लगभग 17,000 मोबाइल कनेक्शन बंद कराने में मदद मिली।

पीएम मोदी ने बताया कि बैंक, पेमेंट ऐप, टेलीकॉम कंपनियों और पुलिस समेत 1,600 से अधिक संस्थान संचार साथी से जुड़े हैं। इस व्यवस्था के जरिए अब तक 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के संभावित साइबर नुकसान को रोका जा चुका है। यह ऐप 23 भाषाओं में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने लोगों से इसकी जानकारी अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने की अपील की।

5. बिहार म्यूजियम दुनिया के 100 बेहतरीन संग्रहालयों में नौवें स्थान पर

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के संग्रहालयों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान लोगों को स्थानीय संग्रहालयों को देखने के लिए भी समय निकालना चाहिए।

उन्होंने बताया कि पटना स्थित बिहार म्यूजियम को दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों की सूची में नौवां स्थान मिला है। इस सूची में यह एशिया का पहला संग्रहालय है। पीएम मोदी ने बताया कि इस रैंकिंग में बिहार म्यूजियम ने पेरिस के लूव्र म्यूजियम और न्यूयॉर्क के मेट म्यूजियम को भी पीछे छोड़ दिया है।

इसके अलावा गुजरात के वडनगर स्थित 'अनंत अनादि वडनगर पुरातत्व संग्रहालय' की भी चर्चा की। इस संग्रहालय में अलग-अलग ऐतिहासिक कालखंडों से जुड़ी 5,000 से अधिक प्राचीन कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं।

पीएम मोदी ने बताया कि इसी महीने इस संग्रहालय को बर्लिन में प्रतिष्ठित 'रेड डॉट: बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवॉर्ड' मिला है। यह सम्मान हासिल करने वाला भारत का पहला संग्रहालय है।

उन्होंने कहा कि वडनगर हजारों वर्षों से जीवंत शहर रहा है। उनका जन्म भी वडनगर में हुआ है और वह काशी से सांसद हैं। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने वडनगर को 'गुजरात की काशी' की पहचान दी है।

6. वेनिस आर्ट बिएनाले में भारत के पवेलियन को मिला सर्वश्रेष्ठ स्थान

पीएम मोदी ने कला के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि का जिक्र करते हुए बताया कि इटली के वेनिस में आयोजित प्रतिष्ठित 'वेनिस आर्ट बिएनाले' में भारत के पवेलियन को दुनिया के दर्शकों ने सर्वश्रेष्ठ चुना।

उन्होंने बताया कि इस बार करीब 4.5 लाख लोगों ने भारत के पवेलियन का दौरा किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय कलाकारों ने साबित किया है कि जब पारंपरिक कला को नए अंदाज में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो वह सभी को आकर्षित करती है।

उन्होंने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में 'इंडिया बिएनाले' की शुरुआत होगी। यह आयोजन 108 दिनों तक चलेगा। इसमें देश के ऐतिहासिक स्मारकों, संग्रहालयों और आर्ट गैलरी को शामिल किया जाएगा।

7. तमिलनाडु का पाम गुड़ यूरोप पहुंचा, भारतीय चॉकलेट की भी बढ़ी मांग

प्रधानमंत्री ने भारतीय पारंपरिक उत्पादों और खाद्य पदार्थों की वैश्विक पहचान का जिक्र किया।

उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के इरोड का ऑर्गेनिक पाम गुड़ पहली बार यूरोप पहुंचा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय गुड़ का स्वाद अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहा है।

उन्होंने बताया कि पिछले साल चॉकलेट और कोको आधारित उत्पादों का निर्यात करीब 25 फीसदी बढ़ा है। देश के कई स्टार्टअप स्थानीय सामग्री से नए फ्लेवर की चॉकलेट तैयार कर रहे हैं। इससे किसानों, महिलाओं और युवा उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में ऊंटनी के दूध से बनने वाली चॉकलेट और अन्य उत्पादों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अमूल स्थानीय पशुपालकों से ऊंटनी का दूध लेकर चॉकलेट, केसर फ्लेवर वाला दूध और राजभोग आइसक्रीम जैसे उत्पाद तैयार कर रहा है।

सरहद डेयरी में ऊंटनी के दूध का दैनिक संग्रह 2017-18 के 1,300 लीटर से बढ़कर 5,500 लीटर हो गया है। अब इसे पाउडर के रूप में भी तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने सूरत के 'श्मिटन' चॉकलेट ब्रांड की भी सराहना की, जो मेड इन इंडिया प्रीमियम चॉकलेट के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

8. फिट इंडिया के 'संडेज ऑन साइकिल' अभियान के 100 एपिसोड पूरे

पीएम मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत चलाए जा रहे 'संडेज ऑन साइकिल' अभियान की उपलब्धि साझा की।

उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 में शुरू हुए इस अभियान के 100 संस्करण पूरे हो चुके हैं। देशभर में 30,000 से अधिक स्थानों पर 37 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं।

उन्होंने पुणे में 2032 UCI रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित होने की जानकारी भी दी।

खेलों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि भारतीय फुटबॉल टीम ने रिकॉर्ड 10वीं बार SAFF चैंपियनशिप जीती है। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जर्मनी और जापान में लगातार दो सुपर 500 खिताब जीते और कुमामोटो मास्टर्स जीतने वाले पहले भारतीय बने।

पीवी सिंधु ने भी हायलो ओपन का खिताब जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया।

प्रधानमंत्री ने बताया कि 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 11 से 22 दिसंबर तक तेलंगाना के छह शहरों में होगा।

9. मोटापा बड़ी चुनौती, खाने में तेल का इस्तेमाल 10 फीसदी घटाने की अपील

पीएम मोदी ने सर्दियों के मौसम में स्वास्थ्य और फिटनेस पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में मोटापा एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। मोटापे के कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए खानपान और व्यायाम को लेकर जागरूक रहना जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने लोगों को अपने भोजन में तेल का इस्तेमाल 10 फीसदी तक कम करने की सलाह भी दोहराई। उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने और नियमित व्यायाम करने का आह्वान किया।

10. कनाडा में भारतीय समुदाय चला रहा सेवा अभियान

पीएम मोदी ने विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के सेवा कार्यों की भी सराहना की।

उन्होंने कनाडा के 'साई धाम फूड बैंक' का उदाहरण दिया। इस पहल के तहत ग्रेटर टोरंटो और हैमिल्टन क्षेत्र में हर महीने करीब 60,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में मदद की जा रही है। इस फूड बैंक के जरिए बुजुर्गों और दिव्यांगजनों तक भी भोजन पहुंचाया जाता है।

इसके अलावा कनाडा में रेड एफएम से जुड़े कुलविंदर संघेरा के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने सामुदायिक रेडियो को लोगों को जोड़ने और सेवा कार्यों का माध्यम बनाया है। यह पहल गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और निस्वार्थ सेवा की भावना से प्रेरित है।

11. सोभा सिंह की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी ने किया याद

प्रधानमंत्री ने हाल ही में मनाए गए प्रकाश पर्व का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली में शबद कीर्तन में शामिल होने का अवसर मिला।

उन्होंने महान चित्रकार सोभा सिंह को याद किया। 29 नवंबर को उनकी 125वीं जयंती है। सोभा सिंह ने सिख गुरुओं के कई प्रसिद्ध चित्र बनाए थे। उन्होंने कुछ समय तक सेना में ड्राफ्ट्समैन के रूप में भी काम किया और बगदाद में अपनी सेवाएं दी थीं।

पीएम मोदी ने बताया कि उनकी 125वीं जयंती पर उनके सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया गया है।

12. संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले बीएन राव को दी श्रद्धांजलि

पीएम मोदी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बीएन राव को भी याद किया।

उन्होंने कहा कि बीएन राव ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। 30 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री ने उनके ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

अपने संबोधन के अंत में पीएम मोदी ने देशवासियों से मन की बात के लिए अपने अनुभव, विचार और सुझाव साझा करते रहने की अपील की। उन्होंने लोगों को परिवार का ध्यान रखने, फिट इंडिया अभियान से जुड़ने और नियमित व्यायाम करने का संदेश दिया।