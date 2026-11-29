दुबई में होने वाले एशिया कप के लिए भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट दल की उपकप्तान बनीं इंदौर की अनादि तागड़े मध्यप्रदेश से एकमात्र चयन; नौ वर्ष की आयु में आरंभ हुई क्रिकेट-साधना ने दिलाया राष्ट्रीय नेतृत्व का दायित्व

इंदौर की प्रतिभाशाली युवा तेज गेंदबाज अनादि तागड़े ने भारतीय महिला क्रिकेट जगत में एक और महत्त्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित करते हुए आगामी एसीसी अंडर-19 महिला एशिया कप के लिए भारतीय दल की उपकप्तान बनने का गौरव प्राप्त किया है। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 28 नवंबर 2026 को 15 सदस्यीय दल की घोषणा की।भाविका अहिरे को दल की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि अनादी को उपकप्तान नियुक्त किया गया है। विशेष उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश से इस प्रतिष्ठित दल में स्थान प्राप्त करने वाली अनादि एकमात्र खिलाड़ी हैं। उनकी इस उपलब्धि ने इंदौर सहित समूचे प्रदेश के खेल जगत में हर्ष और गौरव का वातावरण निर्मित किया है।बीसीसीआई के मानद सचिव देवजीत सैकिया द्वारा जारी घोषणा में अनादी को नेतृत्व की महत्त्वपूर्ण भूमिका सौंपा जाना उनकी प्रतिभा, निरंतरता, खेल-कौशल और नेतृत्व क्षमता के प्रति चयनकर्ताओं के विश्वास का परिचायक है।अनादि के उदीयमान क्रिकेट जीवन का सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रदर्शन बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में आयोजित इमर्जिंग प्लेयर टूर्नामेंट के दौरान सामने आया था। चार दिवसीय टेस्ट मुकाबले में उन्होंने एक ही दिन में 10 विकेट अर्जित किए। दोनों पारियों में पांच-पांच विकेट लेकर उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया। इस असाधारण उपलब्धि में एक हैट्रिक भी सम्मिलित थी। लंबे प्रारूप के इस चुनौतीपूर्ण मुकाबले में दोनों पारियों में समान प्रभावशीलता के साथ पांच-पांच विकेट प्राप्त करना उनकी गेंदबाजी में निहित धैर्य, सटीकता, सहनशक्ति और निरंतर आक्रमणशीलता का प्रमाण था।सीमित ओवरों के क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली रहा है। बीसीसीआई की अंडर-19 महिला टी-20 ट्रॉफी में उन्होंने मात्र आठ रन देकर छह विकेट अर्जित किए। इस प्रदर्शन में हैट्रिक भी सम्मिलित थी और विपक्षी टीम मात्र 31 रन पर सिमट गई। अंडर-19 महिला चैलेंजर ट्रॉफी में भी उन्होंने अपनी किफायती एवं प्रभावशाली गेंदबाजी से विशिष्ट पहचान बनाई।अनादि ने मात्र नौ वर्ष की आयु में क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर दिया था। दाएं हाथ की मध्यम तेज गति की गेंदबाज और दाएं हाथ की बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिभा को निरंतर परिष्कृत किया। इंदौर और मध्यप्रदेश की आयु-वर्गीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मध्यप्रदेश अंडर-15 महिला दल की कप्तानी भी की। इसी क्रम में वह प्रदेश की उभरती हुई प्रतिभाशाली तेज गेंदबाजों में सम्मिलित हो गईं।घरेलू क्रिकेट में उनके निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन ने राष्ट्रीय स्तर के अवसरों के द्वार खोले। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित अंडर-19 एलीट शिविर में चयन उनके क्रिकेट जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव रहा।नवंबर 2026 उनके लिए विशेष उपलब्धियों का माह बनकर सामने आया। उन्हें बेंगलुरु में आयोजित मुथूट फिनकॉर्प टी-20 त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए भारत अंडर-19 बी महिला दल की कप्तानी सौंपी गई। इस प्रतियोगिता में भारत अंडर-19 ए, भारत अंडर-19 बी और नेपाल की टीमें सम्मिलित थीं। अनादी के नेतृत्व में भारत अंडर-19 बी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 नवंबर को खेले गए अंतिम मुकाबले में भारत अंडर-19 ए को पराजित कर विजेता का खिताब अर्जित किया।इसके पश्चात इंग्लैंड अंडर-19 महिला दल के विरुद्ध पांच टी-20 मुकाबलों की श्रृंखला के लिए उन्हें भारतीय दल का उपकप्तान नियुक्त किया गया। अब एशिया कप के लिए पुनः उपकप्तानी का दायित्व मिलना उनके नेतृत्व कौशल की एक और महत्त्वपूर्ण स्वीकृति है।अनादि की क्रिकेट-साधना को दिशा देने में उनके प्रशिक्षक एवं गुरु देवाशीष निलोसे की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके मार्गदर्शन में अनादी ने अपनी गेंदबाजी की तकनीक, कौशल और खेल की सूक्ष्म समझ को निरंतर विकसित किया है। मध्यप्रदेश क्रिकेट जगत के प्रतिष्ठित नाम चंद्रकांत पंडित का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन भी उनके लिए महत्त्वपूर्ण रहा है। अनादि परिवार सांस्कृतिक एवं कलात्मक विरासत से भी समृद्ध है। वह सुविख्यात संगीतज्ञ डॉ. रमेश तागड़े की पौत्री हैं। उनकी माता दीप्ति तागड़े स्वयं पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रही हैं और उन्होंने ही अनादि को प्रारंभिक अवस्था में क्रिकेट से परिचित कराया। पिता अनुराग तागड़े और भाई आराध्य तागड़े ने भी उनकी खेल-साधना में निरंतर संबल प्रदान किया है। परिवार के त्याग, प्रोत्साहन और सतत सहयोग ने उनकी इस यात्रा को सुदृढ़ आधार दिया है।एसीसी अंडर-19 महिला एशिया कप का यह दूसरा संस्करण होगा। वर्ष 2024 में आयोजित प्रथम संस्करण में भारत ने बांग्लादेश को पराजित कर विजेता का गौरव प्राप्त किया था। भारतीय दल इस बार अपने खिताब की रक्षा के उद्देश्य से प्रतियोगिता में उतरेगा।इस प्रतियोगिता का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित है। दुबई संभावित आयोजन स्थल के रूप में चर्चा में है। आठ से 20 दिसंबर 2026 के बीच प्रतियोगिता आयोजित होने की सूचना है, हालांकि अंतिम कार्यक्रम और आयोजन स्थलों की आधिकारिक घोषणा एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा की जानी शेष है।यह प्रतियोगिता आगामी आईसीसी अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप 2027 की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। भारत ने विश्व कप के पूर्व दोनों संस्करणों में विजेता बनकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है और अब तीसरी बार खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगा।नौ वर्ष की आयु में इंदौर से आरंभ हुई अनादी की क्रिकेट-साधना का भारतीय दल की उपकप्तानी तक पहुंचना असाधारण परिश्रम, अनुशासन और अटूट संकल्प की प्रेरक गाथा है। उनकी यह उपलब्धि केवल इंदौर अथवा मध्यप्रदेश का गौरव नहीं, बल्कि उन असंख्य युवा बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है, जो अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए खेल के मैदान में संघर्षरत हैं।