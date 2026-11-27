iOS 27 vs One UI 9 : कौन सा स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर है बेहतर? जानें स्पीड, AI, मल्टीटास्किंग और फीचर्स का अंतर

स्मार्टफोन खरीदते समय सिर्फ कैमरा, बैटरी और प्रोसेसर ही नहीं, बल्कि उसका सॉफ्टवेयर भी काफी मायने रखता है। Apple और Samsung के नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 27 और One UI 9 में कई नए फीचर्स दिए गए हैं। लेकिन दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। Apple का iOS 27 तेज परफॉर्मेंस, बेहतर Siri और अपने दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी पर ध्यान देता है। वहीं Samsung का One UI 9 ज्यादा कस्टमाइजेशन, एक साथ कई ऐप चलाने और Galaxy AI के फीचर्स के लिए जाना जाता है।

अगर आप नया iPhone या Samsung Galaxy स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह तुलना आपको समझने में मदद करेगी कि किस सॉफ्टवेयर में क्या खास है और आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा बेहतर विकल्प हो सकता है।

iOS 27 और One UI 9 में क्या है सबसे बड़ा अंतर?

दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच सबसे बड़ा अंतर फोन को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की आजादी का है। Apple का iOS एक सरल और व्यवस्थित इंटरफेस देता है। इसमें यूजर को कुछ बदलाव करने की सुविधा मिलती है, लेकिन डिजाइन और इस्तेमाल का तरीका काफी हद तक एक जैसा रहता है।

इसके विपरीत Samsung का One UI ज्यादा कस्टमाइजेशन की सुविधा देता है। यूजर ऐप्स की व्यवस्था बदल सकते हैं, स्क्रीन पर कई ऐप एक साथ चला सकते हैं और फोन के इंटरफेस को अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं।

आसान शब्दों में कहें तो iOS उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, जो सरल और एक जैसा अनुभव चाहते हैं। One UI उन यूजर्स को पसंद आ सकता है, जो फोन पर ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं।

क्या iOS 27, One UI 9 से ज्यादा तेज है?

Apple ने iOS 27 में रोजमर्रा के कामों की स्पीड बेहतर करने पर जोर दिया है। कंपनी के अनुसार, इस अपडेट में ऐप्स 30 फीसदी तक तेजी से खुल सकते हैं। इसके अलावा Photos लाइब्रेरी में नई तस्वीरें 70 फीसदी तक तेजी से लोड हो सकती हैं और AirDrop से फाइल ट्रांसफर की स्पीड 80 फीसदी तक बेहतर हो सकती है। ये आंकड़े Apple के अपने दावे हैं। वास्तविक स्पीड फोन के मॉडल, हार्डवेयर और इस्तेमाल की स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है। Apple ने Liquid Glass इंटरफेस में भी बदलाव किए हैं। इसमें स्क्रीन के कुछ हिस्सों की पारदर्शिता को कम या ज्यादा करने के लिए नया स्लाइडर दिया गया है, जिससे टेक्स्ट और दूसरे कंटेंट को पढ़ना आसान हो सकता है।



ALSO READ: Electric Scooter : भारत में आ सकता है VinFast का नया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक, Ola-Ather को मिलेगी नई चुनौती Samsung का One UI 9 भी स्क्रीन बदलने, ऐप्स के बीच स्विच करने और एक साथ कई ऐप चलाने के दौरान बेहतर अनुभव देने पर ध्यान देता है। परफॉर्मेंस के मामले में कौन बेहतर है? सिर्फ इन दावों के आधार पर किसी एक को विजेता नहीं कहा जा सकता। असल स्पीड इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस मॉडल का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं।

Samsung One UI 9 में मल्टीटास्किंग और कस्टमाइजेशन की सुविधा

Samsung का One UI 9 उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो स्मार्टफोन पर एक साथ कई काम करते हैं। सपोर्टेड डिवाइस में यूजर्स दो या तीन ऐप्स को एक ही स्क्रीन पर खोल सकते हैं। इससे बार-बार एक ऐप से दूसरे ऐप पर जाने की जरूरत कम हो जाती है। Samsung ने DeX फीचर को भी बेहतर बनाया है। इसकी मदद से यूजर ऐप्स की विंडो को स्क्रीन के अलग-अलग हिस्सों में व्यवस्थित कर सकते हैं।

Galaxy Z Flip8 में कवर स्क्रीन के लिए भी अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं। यूजर फोन खोले बिना ही स्क्रीन पर विजेट्स जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं और उनकी जगह बदल सकते हैं। ये फीचर्स खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हैं, जो स्मार्टफोन पर ऑफिस का काम, ईमेल, वीडियो कॉल या दूसरी प्रोडक्टिविटी से जुड़ी गतिविधियां करते हैं। हालांकि, मल्टीटास्किंग के कुछ फीचर्स केवल चुनिंदा फोल्डेबल स्मार्टफोन में उपलब्ध हैं। हर Samsung Galaxy फोन में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

वहीं, iPhone में मल्टीटास्किंग का अनुभव ज्यादा सरल है। इसमें एक साथ कई ऐप्स की विंडो को मैनेज करने के विकल्प Samsung के मुकाबले सीमित हैं।

AI के मामले में कौन आगे है?

Apple ने iOS 27 में Siri को बेहतर बनाया है। कंपनी का दावा है कि नई Siri यूजर की जरूरतों और निजी संदर्भ को बेहतर तरीके से समझ सकती है। यह मैसेज, ईमेल और तस्वीरों में मौजूद जानकारी की मदद से जरूरी चीजें खोजने में सहायता कर सकती है। इसके अलावा, स्क्रीन पर दिखाई दे रही जानकारी के बारे में सवाल पूछने और सपोर्टेड ऐप्स में कई काम करने की सुविधा भी मिलती है। Samsung ने One UI 9 में Galaxy AI के तहत कई नए फीचर्स शामिल किए हैं।

Apple और Samsung की कनेक्टिविटी में क्या अंतर है?

अगर आपके पास पहले से Apple के कई डिवाइस हैं, तो iOS 27 का अनुभव ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। AirDrop, Handoff और Universal Clipboard जैसे फीचर्स की मदद से iPhone, iPad और Mac के बीच फाइल शेयर करना और एक डिवाइस पर शुरू किया गया काम दूसरे डिवाइस पर जारी रखना आसान हो जाता है। Samsung भी अपने Galaxy स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्टवॉच और ईयरबड्स के बीच बेहतर कनेक्टिविटी देता है।

इसके अलावा Samsung के डिवाइस Windows कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए यह उपयोगी विकल्प हो सकता है, जो अलग-अलग कंपनियों के डिवाइस इस्तेमाल करते हैं।

iOS 27 या One UI 9: आपके लिए कौन सा बेहतर?

दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग-अलग तरह की खूबियां हैं। इसलिए किसी एक को हर मामले में बेहतर कहना सही नहीं होगा।