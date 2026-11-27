उज्जैन के श्री खड़े हनुमान की प्रतिमा में दरारें, DJ और मशीनों का कंपन बनी वजह, पुजारी ने की पुष्‍टि

खड़े हनुमान मंदिर के पुजारी ने प्रतिमा के पीछे दरार होने की बात स्वीकारी

पुजारी ने DJ, मशीनों और वाहनों के कंपन से नुकसान की आशंका जताई

पुजारी ने प्रतिमा की सुरक्षा के लिए मंदिर के आसपास दीवार बनाने की मांग की

उज्जैन के छत्री चौक स्थित प्राचीन श्री खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा के पिछले हिस्से और सहारा देने वाली दीवार में दरारें व प्लास्टर उखड़ने के दावों को लेकर विवाद बढ़ गया है। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं ने डीजे, वाहनों, निर्माण कार्य की मशीनों के कंपन तथा बार-बार की तकनीकी स्कैनिंग से प्रतिमा को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई है। पुजारी और स्थानीय लोगों के अनुसार प्रतिमा के पीछे की ओर दरारें दिख रही हैं और प्लास्टर उखड़ रहा है।बता दें कि मंदिर का मुख्य ढांचा हटाए जाने के बाद प्रतिमा फिलहाल टेंट व कैनोपी के नीचे है। पुजारी का कहना है कि आसपास चल रहे निर्माण कार्य, मशीनों, वाहनों और डीजे की तेज आवाज से होने वाले कंपन के कारण पीछे के हिस्से का क्षरण हो सकता है। सिंहस्थ 2028 से जुड़े कार्यों व शिफ्टिंग को लेकर प्रशासन द्वारा तकनीकी जांच व स्कैनिंग कराई जा रही है, जबकि दरारों के दावों पर अभी आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा है।इससे पहले बजरंग दल से जुड़े शालू यादव ने जिला प्रशासन पर प्रतिमा को मूल स्थान से हटाने के बार-बार प्रयास करने का आरोप लगाया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि प्रतिमा को विस्थापित करने की कोशिश की गई तो श्रद्धालु सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। शालू यादव का दावा है कि प्रशासन ने प्रतिमा की कई बार स्कैनिंग कराई और मंदिर का मुख्य ढांचा भी हटाया। इसके बाद से प्रतिमा की स्थिति प्रभावित हुई है। शालू यादव का कहना है कि प्रतिमा के पीछे कई जगह प्लास्टर उखड़ने लगा है और दरारें भी दिखाई दे रही हैं।सितंबर 2026 में सोशल मीडिया पर यह बातें तेजी से फैलीं कि प्रतिमा को हटाने के प्रयासों के बावजूद वह अपने स्थान से नहीं हिली। श्रद्धालुओं ने इसे आस्था और चमत्कार से जोड़कर देखा, जबकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना तकनीकी/वैज्ञानिक जांच और विशेषज्ञों की राय के जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।पुरातत्व विशेषज्ञों और स्थानीय दावों में प्रतिमा की उम्र को लेकर अलग-अलग बातें सामने आईं—कुछ ने इसे परमार काल/राजा भोज के समय की लगभग 1000 साल पुरानी बताया, वहीं स्थानीय स्तर पर करीब 170–200 साल पुराने मंदिर व दस्तावेजों का भी जिक्र हुआ था।