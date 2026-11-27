उज्जैन के श्री खड़े हनुमान की प्रतिमा में दरारें, DJ और मशीनों का कंपन बनी वजह, पुजारी ने की पुष्टि
- खड़े हनुमान मंदिर के पुजारी ने प्रतिमा के पीछे दरार होने की बात स्वीकारी
- पुजारी ने DJ, मशीनों और वाहनों के कंपन से नुकसान की आशंका जताई
- पुजारी ने प्रतिमा की सुरक्षा के लिए मंदिर के आसपास दीवार बनाने की मांग की
शालू यादव ने प्रशासन पर लगाए थे आरोप: इससे पहले बजरंग दल से जुड़े शालू यादव ने जिला प्रशासन पर प्रतिमा को मूल स्थान से हटाने के बार-बार प्रयास करने का आरोप लगाया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि प्रतिमा को विस्थापित करने की कोशिश की गई तो श्रद्धालु सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। शालू यादव का दावा है कि प्रशासन ने प्रतिमा की कई बार स्कैनिंग कराई और मंदिर का मुख्य ढांचा भी हटाया। इसके बाद से प्रतिमा की स्थिति प्रभावित हुई है। शालू यादव का कहना है कि प्रतिमा के पीछे कई जगह प्लास्टर उखड़ने लगा है और दरारें भी दिखाई दे रही हैं।
मूर्ति न हिलने के दावे और वायरल वीडियो: सितंबर 2026 में सोशल मीडिया पर यह बातें तेजी से फैलीं कि प्रतिमा को हटाने के प्रयासों के बावजूद वह अपने स्थान से नहीं हिली। श्रद्धालुओं ने इसे आस्था और चमत्कार से जोड़कर देखा, जबकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना तकनीकी/वैज्ञानिक जांच और विशेषज्ञों की राय के जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।
प्रतिमा की प्राचीनता को लेकर बहस: पुरातत्व विशेषज्ञों और स्थानीय दावों में प्रतिमा की उम्र को लेकर अलग-अलग बातें सामने आईं—कुछ ने इसे परमार काल/राजा भोज के समय की लगभग 1000 साल पुरानी बताया, वहीं स्थानीय स्तर पर करीब 170–200 साल पुराने मंदिर व दस्तावेजों का भी जिक्र हुआ था।