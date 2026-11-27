redRail पर ट्रेन बुकिंग: एक ही जगह देखें रूट, समय और यात्रा की श्रेणियों के विकल्प

किसी भी रेल यात्रा की योजना बनाते समय यात्री के सामने कई सवाल एक साथ होते हैं। इस रूट पर कौन-कौन सी ट्रेनें चलती हैं, कौन सी ट्रेन सुविधाजनक समय पर निकलती है, सफर में कितना समय लगेगा और किस श्रेणी में सीट मिल सकती है। redRail की वेबसाइट और ऐप पर यह सारी जानकारी एक ही सर्च स्क्रीन पर दिखाई देती है, जिससे यात्री ट्रेनों की तुलना करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से फैसला ले सकते हैं।

सर्च की शुरुआत: रूट और तारीख

बुकिंग की प्रक्रिया इन तीन जानकारियों से शुरू होती है:

1. यात्रा शुरू करने वाला स्टेशन

2. गंतव्य स्टेशन

3. यात्रा की तारीख

सर्च करते ही उस रूट पर उस दिन चलने वाली ट्रेनों की सूची सामने आ जाती है। हर ट्रेन के साथ उसका नाम, नंबर, प्रस्थान और आगमन का समय दिखाया जाता है।

समय की तुलना: प्रस्थान, पहुंच और कुल अवधि

ट्रेन चुनते समय केवल प्रस्थान का समय देखना काफी नहीं होता। एक ट्रेन शाम को निकलकर सुबह पहुंच सकती है, जबकि दूसरी देर रात निकलकर अगले दिन दोपहर में पहुंचती है। दोनों समय को साथ देखने से यात्री को अंदाज़ा मिलता है कि सफर असल में कैसा रहेगा और गंतव्य पर पहुंचने के बाद उनके पास कितना समय बचेगा।

ज़्यादा जानकारी के लिए redRail का ट्रेन शेड्यूल टूल भी काफी उपयोगी है। ट्रेन का नाम या नंबर डालने पर

इसमें ये बातें दिखाई देती हैं:

रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशन

हर स्टेशन पर पहुंचने और रवाना होने का समय

हर स्टेशन पर ठहराव की अवधि

संभावित प्लेटफॉर्म नंबर

यात्रा की श्रेणियां: हर क्लास का किराया और सीट की स्थिति

redRail की सर्च स्क्रीन पर हर ट्रेन के नीचे उसकी सभी श्रेणियां किराये और सीट की स्थिति के साथ दिखाई देती हैं। आम तौर पर ट्रेनों में ये श्रेणियां होती हैं:





श्रेणी कोड किसके लिए उपयुक्त स्लीपर क्लास SL कम बजट में लंबी दूरी का सफर एसी थ्री टियर एसी 3A एसी थ्री टियर एसी में किफायती विकल्प एसी टू टियर 2A ज़्यादा जगह और कम भीड़ फर्स्ट एसी 1A ज़्यादा निजता वाला सफर एसी चेयर कार CC दिन के छोटे सफर

सीट की स्थिति तीन तरह से दिखाई जाती है:

AVL: सीट उपलब्ध है

RAC: यात्री सफर कर सकता है, लेकिन शुरुआत में बर्थ किसी और के साथ साझा करनी पड़ सकती है

WL: टिकट वेटिंग लिस्ट में है और चार्ट बनने तक कन्फर्म हो भी सकता है और नहीं भी

सीट उपलब्धता को विस्तार से देखना

redRail का सीट उपलब्धता पेज देख सकते हैं। इसमें तारीख के हिसाब से किराया और सीट की स्थिति

दिखाई जाती है। कभी-कभी एक-दो दिन आगे या पीछे की तारीख पर कन्फर्म सीट मिल जाती है।



बुकिंग खुलने का समय भी ध्यान में रखना ज़रूरी है:

सामान्य बुकिंग यात्रा से 60 दिन पहले खुलती है।

तत्काल बुकिंग यात्रा से एक दिन पहले खुलती है, एसी क्लास के लिए सुबह 10 बजे और नॉन-एसी क्लास के लिए सुबह 11 बजे।

जब सभी विकल्प वेटिंग में हों

व्यस्त रूट पर कई बार हर ट्रेन और हर श्रेणी में वेटिंग दिखती है। ऐसी स्थिति के लिए redRail पर कुछ और

विकल्प भी हैं:

redRail Confirm: उसी ट्रेन में रूट के किसी पिछले स्टेशन से बुकिंग करके कन्फर्म सीट ढूंढता है। यात्री अपने ही स्टेशन से चढ़ता है, लेकिन किराया बुक किए गए स्टेशन से लगता है।

उसी ट्रेन में रूट के किसी पिछले स्टेशन से बुकिंग करके कन्फर्म सीट ढूंढता है। यात्री अपने ही स्टेशन से चढ़ता है, लेकिन किराया बुक किए गए स्टेशन से लगता है। कनेक्टिंग ट्रेनें: सीधी ट्रेन भरी होने पर किसी बीच के स्टेशन से होकर दो ट्रेनों वाली यात्रा के विकल्प सुझाती हैं।

सीधी ट्रेन भरी होने पर किसी बीच के स्टेशन से होकर दो ट्रेनों वाली यात्रा के विकल्प सुझाती हैं। Alternate Trip: चुनिंदा ट्रेनों पर वेटिंग टिकट के साथ लिया जाने वाला पेड ऐड-ऑन। चार्ट बनने के बाद भी टिकट पूरी तरह वेटिंग में रहे, तो 1X रिफंड और 2X ट्रैवल वाउचर मिलता है।

Free Cancellation: चुनिंदा ट्रेनों और श्रेणियों पर पेड ऐड-ऑन, जिससे चार्ट बनने से पहले टिकट रद्द करने पर रेलवे का कैंसलेशन चार्ज नहीं लगता।



दोनों ऐड-ऑन की फीस वापस नहीं होती, इसलिए यात्री अपनी यात्रा की ज़रूरत देखकर ही इन्हें चुन सकते

हैं।



बुकिंग पूरी करने के चरण

ट्रेन और श्रेणी तय होने के बाद यात्री IRCTC यूज़र आईडी से लॉग इन करते हैं, यात्रियों की जानकारी भरते हैं,

भुगतान करते हैं और IRCTC पासवर्ड से बुकिंग कन्फर्म करते हैं। चल रहे ऑफर और कूपन कोड भुगतान के

समय लागू किए जा सकते हैं। बुकिंग के बाद 10 अंकों के PNR वाला ई-टिकट जारी होता है, जो ऐप के My

Bookings सेक्शन में सेव रहता है।

एक ही ट्रेन में स्लीपर क्लास वेटिंग में हो सकती है, जबकि एसी थ्री टियर में सीटें खाली हों। इसलिए अगली ट्रेन देखने से पहले सभी श्रेणियों को जांच लेना बेहतर रहता है। किराया, समय और सीट की स्थिति एक साथ दिखने से यह तुलना आसान हो जाती है।