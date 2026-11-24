NVIDIA में जेनसन हुआंग की वापसी पर उदय कोटक का बड़ा बयान, जब हाथी नाचता है, तो हर कोई रास्ता देने हट जाता है

उदय कोटक ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, जेनसेन हुआंग की एनवीडिया (NVIDIA) के सीईओ के रूप में वापसी विश्व बाजारों के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। एनवीडिया के 1 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप और अमेरिकी बाजार के 4 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप की रिकवरी हुई है, जिसके पीछे एआई (AI) की दौड़ में अमेरिका को आगे रखने का एक स्पष्ट राजनीतिक और आर्थिक एजेंडा है।

उन्होंने कहा कि यह फैसला सही हो या गलत, एक संदेश साफ है। वैश्विक शक्ति के खेल में नियम लचीले होते हैं। जब हाथी नाचता है, तो हर कोई रास्ता देने के लिए पीछे हट जाता है!

Jensen Huang coming back as NVIDIA CEO, is one of the most consequential decisions in the history of world markets. 1 trn $ of Nvidia market cap, 4 trn $ US market cap recovered, with a clear political and economic agenda of keeping the US ahead in the AI race. A message right or wrong, that for global power play, the rules of the game are flexible. When elephants dance, everyone moves to give space! — Uday Kotak (@udaykotak) November 24, 2026

क्या बोले ट्रंप और मस्क?

गौरतलब है कि एनवीडिया ने जेनसन हुआंग को तत्काल प्रभाव से फिर कंपनी का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया। उन्हें निदेशक मंडल में भी दोबारा शामिल किया गया। बोर्ड ने यह फैसला कई दौर की बातचीत के बाद लिया। इसके बाद सभी सदस्यों ने उनकी वापसी पर सहमति जताई। बोर्ड ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया। उनके स्पष्ट विचार रखने के तरीके की भी तारीफ की।