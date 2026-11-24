NVIDIA में जेनसन हुआंग की वापसी पर उदय कोटक का बड़ा बयान, जब हाथी नाचता है, तो हर कोई रास्ता देने हट जाता है
एनवीडिया में सीईओ पद पर जेनसन हुआंग की वापसी की दुनियाभर में चर्चा हो रही है। हुआंग की वापसी से एनवीडिया में नई जान आ गई। उसके शेयरों में 34 फीसदी का इजाफा हुआ। इस बीच, भारतीय उद्योगपति उदय कोटक ने इसे वैश्विक बाजार का बड़ा फैसला बताया। उन्होंने कहा कि जब हाथी नाचता है, तो हर कोई रास्ता देने हट जाता है। ALSO READ: शेयर बाजार में Nvidia की वापसी का धमाका, जेन्सेन हुआंग फिर बने CEO, शेयर 35% उछले
उदय कोटक ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, जेनसेन हुआंग की एनवीडिया (NVIDIA) के सीईओ के रूप में वापसी विश्व बाजारों के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। एनवीडिया के 1 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप और अमेरिकी बाजार के 4 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप की रिकवरी हुई है, जिसके पीछे एआई (AI) की दौड़ में अमेरिका को आगे रखने का एक स्पष्ट राजनीतिक और आर्थिक एजेंडा है।
उन्होंने कहा कि यह फैसला सही हो या गलत, एक संदेश साफ है। वैश्विक शक्ति के खेल में नियम लचीले होते हैं। जब हाथी नाचता है, तो हर कोई रास्ता देने के लिए पीछे हट जाता है!
Jensen Huang coming back as NVIDIA CEO, is one of the most consequential decisions in the history of world markets. 1 trn $ of Nvidia market cap, 4 trn $ US market cap recovered, with a clear political and economic agenda of keeping the US ahead in the AI race. A message right or wrong, that for global power play, the rules of the game are flexible. When elephants dance, everyone moves to give space!— Uday Kotak (@udaykotak) November 24, 2026
क्या बोले ट्रंप और मस्क?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एनवीडिया के फैसले को शानदार बताया और कंपनी को बधाई दी। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि एनवीडिया ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन से जुड़े आरोपों के बीच उन्होंने कंपनी के निदेशक मंडल को हुआंग की स्थिति को लेकर पर्याप्त आश्वासन दिया था। एलन मस्क ने एक्स पर लिखा था, गलती सुधार ली गई है। ALSO READ: Jensen Huang दोबारा बनेंगे Nvidia के CEO, विवादों के बीच फिर संभालेंगे कंपनी की कमान, अमेरिकी सरकार ने दी हरी झंडी
गौरतलब है कि एनवीडिया ने जेनसन हुआंग को तत्काल प्रभाव से फिर कंपनी का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया। उन्हें निदेशक मंडल में भी दोबारा शामिल किया गया। बोर्ड ने यह फैसला कई दौर की बातचीत के बाद लिया। इसके बाद सभी सदस्यों ने उनकी वापसी पर सहमति जताई। बोर्ड ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया। उनके स्पष्ट विचार रखने के तरीके की भी तारीफ की।