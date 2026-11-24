देश के 3 सबसे सुरक्षित बैंक, जिनके डूबने का मतलब पूरी अर्थव्यवस्था को झटका! RBI ने फिर लगाई मुहर

किस बैंक को कितना एक्स्ट्रा कैपिटल रखना होगा

रिजर्व बैंक ने इन तीनों बैंकों को अलग-अलग बकेट में रखा है। सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को बकेट 4 में बरकरार रखा गया है। इसके तहत एसबीआई को अपने रिस्क-वेटेड एसेट्स (RWAs) का 0.80 फीसदी एक्स्ट्रा कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) कैपिटल के तौर पर रखना होगा। वहीं, प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक को बकेट 2 में ही रखा गया है। उसे अपने रिस्क-वेटेड एसेट्स का 0.40 फीसदी एक्स्ट्रा CET1 कैपिटल रखना होगा। तीसरे बड़े नाम आईसीआईसीआई बैंक को बकेट 1 में जगह मिली है और उसके लिए ये शर्त 0.20 फीसदी तय की गई है। आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में साफ किया है कि ये एक्स्ट्रा कैपिटल, पहले से लागू कैपिटल कंजर्वेशन बफर के अलावा होगा।

क्यों जरूरी है D-SIBs फ्रेमवर्क?

सरल शब्दों में कहें तो D-SIBs वे बैंक हैं जिन्हें "टू बिग टू फेल" (डूबने के लिए बहुत बड़े) माना जाता है। यदि इनमें से किसी भी बैंक को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है, तो इसका सीधा असर देश की पूरी वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

इस जोखिम को कम करने के लिए आरबीआई बैंकों के 'सिस्टमेटिक इंपोर्टेंस स्कोर' (SIS) के आधार पर उन्हें 1 से 5 तक के बकेट में बांटता है। बकेट जितना बड़ा होगा, बैंक को उतनी ही ज्यादा (0.20% से 1% तक) अतिरिक्त पूंजी सुरक्षित रखनी होगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

साल 2014 से अब तक कैसे बदला ये फ्रेमवर्क

डी-एसआईबी का ये नियम नया नहीं है। रिजर्व बैंक ने इस फ्रेमवर्क की शुरुआत 22 जुलाई 2014 को की थी। सबसे पहले 2015 में SBI, फिर 2016 में ICICI बैंक और 2017 में HDFC बैंक को इस सूची में शामिल किया गया। तब से ये तीनों लगातार इस लिस्ट का हिस्सा हैं। बदलती आर्थिक जरूरतों के हिसाब से आरबीआई ने इस फ्रेमवर्क को अपडेट किया। नियमों के तहत केंद्रीय बैंक हर साल इन बैंकों के नाम सार्वजनिक करता है।

विदेशी बैंकों के लिए भी सख्त प्रावधान

आरबीआई की यह सुरक्षा नीति केवल घरेलू बैंकों तक सीमित नहीं है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि भारत में शाखाओं के माध्यम से काम करने वाले वे विदेशी बैंक, जिन्हें वैश्विक स्तर पर 'ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक' (G-SIB) का दर्जा प्राप्त है, उन पर भी यह नियम लागू होगा। ऐसे विदेशी बैंकों को भारत में मौजूद अपने रिस्क-वेटेड एसेट्स (RWAs) के अनुपात में अतिरिक्त CET1 कैपिटल सरचार्ज बनाए रखना अनिवार्य होगा।