तिरुपति मंदिर में 121 किलो स्वर्णाभूषण चढ़ाए, चेन्नई के उद्योगपति ने सौंपी करोड़ों की भेंट

आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में चेन्नई के उद्योगपति वर्धमान जैन और उनकी पत्नी राधिका जैन ने 121 किलोग्राम स्वर्णाभूषण भेंट किए। इन आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब 206 से 208 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। उन्होंने जैन दंपति की सराहना की।

कुल 46 आभूषण भेंट किए

दुनिया के सबसे समृद्ध धार्मिक संस्थानों में शुमार तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को यह ऐतिहासिक भेंट मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में प्राप्त हुई। भगवान वेंकटेश्व के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आभूषण चढ़ाने वाले परिवार और अधिकारियों के साथ रांगनायकुला मंडपम में रखे गए स्वर्ण आभूषणों का अवलोकन किया।

తిరుమల శ్రీవారికి సమర్పించిన 121 కేజీల బంగారు ఆభరణాలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి #ttdgold #tirumala #ChandrababuNaidu #risingtirupati https://t.co/n2V0UZQHqi — Rising Tirupati (@RisingTirupati) November 26, 2026 यहां कुल 46 आभूषण प्रदर्शित किए गए थे। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने परंपरागत रीति से आभूषणों की थालियां सिर पर रखीं और ध्वजस्तंभ की परिक्रमा करते हुए गर्भगृह तक पहुंचे, जहां उन्होंने आभूषण भगवान वेंकटेश्वर के समक्ष रखकर पूजा-अर्चना की।

क्या-क्या है आभूषणों के इस संग्रह में जानकारी के मुताबिक आभूषणों के इस संग्रह में भगवान के मुकुट (किरीटम), पद्म पादालु, कमरबंद (वड्डणम), भुज कीर्ति (भुजकीर्तिलु), शंख-चक्र और अभय हस्त समेत कुल 45 से अधिक पारंपरिक आभूषण शामिल हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें तिरुमला लाया गया और रंगनायकुल मंडपम में दर्शन व प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह विशेष स्वर्णाभूषण संग्रह करीब 15 महीनों की अवधि में कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया गया।