कौन है भारत का 'AI किड' राउल जॉन अजू, मॉस्को में जिसके मुरीद हुए राष्ट्रपति पुतिन; पीएम मोदी के बारे में क्या बोले

मॉस्को में आयोजित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'एआई जर्नी 2026' (AI Journey 2026) के मंच पर भारत की युवा तकनीकी प्रतिभा का डंका बजा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव ने भारत के 'एआई किड' (AI Kid of India) के नाम से मशहूर केरल के युवा उद्यमी राउल जॉन अजू (Raul John Aju) के विचारों को ध्यान से सुना।

इस संवाद के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने राउल के नवाचारों की सराहना करते हुए इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' विजन और युवाओं को सशक्त बनाने की अपील को साकार करने वाला कदम बताया।

5 लाख से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित कर चुके हैं राउल जॉन अजू

केरल के पथानामथिट्टा जिले से ताल्लुक रखने वाले राउल जॉन अजू (16-17 वर्ष) अपनी खुद की टेक्नोलॉजी कंपनी चलाते हैं और अब तक भारत सरकार की संस्थाओं, कॉर्पोरेट कंपनियों (जैसे HP) तथा स्कूलों-कॉलेजों के 5 लाख (5,00,000) से अधिक छात्रों और पेशेवरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग दे चुके हैं। मंच पर परिचय के दौरान बताया गया कि राउल ने एक ऐसा पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऐप विकसित किया है, जो हर छात्र की सीखने की क्षमता के अनुसार शिक्षा को ढालता है।

शिक्षा में AI पर राउल का संदेश: "टीचर की जगह नहीं, मददगार बने तकनीक"

सम्मेलन में 'शिक्षा में एआई' (AI in Education) विषय पर बोलते हुए राउल ने कहा कि आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों से एक तय ढर्रे पर चलने की उम्मीद करती है, जबकि तकनीक की मदद से शिक्षा को हर बच्चे की रुचि के अनुरूप बनाया जा सकता है।

पर्सनलाइज्ड लर्निंग: राउल ने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उन्होंने गणित और एआई को खेल-खेल में और विजुअल्स के जरिए सीखा। उन्होंने कहा कि 40 बच्चों की क्लास में एक अकेला शिक्षक हर बच्चे पर अलग से ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन एक AI ट्यूटर गांव के किसी भी बच्चे को उसकी अपनी मातृभाषा में कठिन से कठिन विषय समझा सकता है।

शिक्षकों का महत्व: राउल ने स्पष्ट किया कि एआई कभी भी शिक्षकों की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि मार्क्स और ग्रेड से परे जाकर बच्चे की जिज्ञासा को समझना और उसे 'क्या सोचना है' के बजाय 'कैसे सोचना है' (How to think) सिखाना केवल एक इंसान (शिक्षक) ही कर सकता है।

पुतिन ने पूछा तीखा सवाल, फिर पीएम मोदी का जिक्र कर की तारीफ

राउल के संबोधन के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनसे शिक्षा में एआई के संभावित खतरे पर सवाल पूछा। पुतिन ने कहा कि अगर युवा छात्र सोचने के बजाय सब कुछ लिखने और तैयार करने के लिए पूरी तरह एआई पर निर्भर हो जाएंगे, तो इससे उनकी खुद की बौद्धिक और स्मरण शक्ति प्रभावित हो सकती है।

राउल का सटीक जवाब (कैलकुलेटर का उदाहरण): इस पर राउल ने भारत की शिक्षा प्रणाली का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे भारत में 10वीं कक्षा तक छात्रों को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती ताकि वे गणित के बुनियादी सिद्धांत सीख सकें, और 11वीं-12वीं के बाद वे कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं—ठीक उसी तरह बच्चों को पहले बुनियादी समझ (Basics) और नए आइडिया गढ़ना सिखाया जाना चाहिए, और उसके बाद एआई का उपयोग सहयोगी (Collaborator) के रूप में करना चाहिए।

राउल के इस दृष्टिकोण से प्रभावित होकर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा: "अंततः, आपका यह कार्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई अपील (विजन) को साकार करने में मदद करता है। यह युवाओं को अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने और उन्हें लागू करने के लिए प्रेरित करता है।"

कजाकिस्तान के राष्ट्रपति टोकायेव ने भी साझा किए विचार

इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव ने भी पुतिन की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मानव मस्तिष्क में 'सोचने की प्रक्रिया' (Thinking) और 'याद रखने की प्रक्रिया' (Memory) के बीच संतुलन बेहद जरूरी है—बिना याद रखे सोचना और बिना सोचे रटना, दोनों ही समय की बर्बादी हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में याददाश्त तेज रखने की बात करते हुए आगाह किया कि संज्ञानात्मक मशीनों (Cognitive Machines) के दौर में इंसानों को अपनी स्मरण शक्ति को प्रशिक्षित रखना नहीं छोड़ना चाहिए।

मोदी के विजन से प्रेरित हैं राउल

कार्यक्रम के बाद राउल ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी एक सेल्फी भी साझा की, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी राउल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें अपनी प्रेरणा बता चुके हैं। मॉस्को के इस वैश्विक मंच पर एक भारतीय किशोर द्वारा विश्व नेताओं के साथ एआई के भविष्य पर बराबरी से किया गया यह संवाद भारत की युवा शक्ति की बढ़ती वैश्विक पहचान को दर्शाता है।