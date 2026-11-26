आजम खान का छलका दर्द, कहा- ऐसा लगा था हमारा एनकाउंटर हो जाएगा

Azam Khan News: लखनऊ में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र जारी होने से पहले वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल के दिनों की पीड़ा और परिवार पर हुए अत्याचारों का दर्द छलकाया। उन्होंने कहा कि वे अक्सर सोचते थे कि काश अखिलेश यादव भी छह महीने जेल जाते ताकि उन्हें जेल की रातों और दिनों की हकीकत का अंदाजा हो सके।

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के घोषणापत्र के विमोचन अवसर पर वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपने जीवन के सबसे कठिन और पीड़ादायक दौर को याद किया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे बिताए दिनों, परिवार के अलगाव और अपमान की दास्तान सुनाते हुए अपने गहरे भावनात्मक जख्मों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि एक बार तो मुझे लगा था कि मेरा और मेरे बेटे का एनकाउंटर हो जाएगा।

जेल की रातों और अलगाव का दर्द

आजम खान ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अभी अखिलेश यादव से भी यही बात कही है। उन्होंने बताया कि वे अक्सर अपने बेटे अब्दुल्ला आजम और अन्य लोगों से कहते थे कि दिल चाहता है कि छह महीने के लिए अखिलेश भी जेल जाते, ताकि वो सच मालूम होता कि कैसे गुजरते हैं दिन और कैसे गुजरती हैं रातें और क्या होता है।

अपनी पीड़ा को विस्तार से रखते हुए आजम खान ने कहा कि उन्हें, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को नफरत, अपमान और बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि परिवार से अलग किए जाने और अनिश्चित भविष्य ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया और गहरे भावनात्मक जख्म दिए। आजम ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को जरूरत से ज्यादा सजा दी गई और राजनीतिक बंदियों के परिवारों के साथ ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि कई बार उन्हें यह भी पता नहीं होता था कि अधिकारियों द्वारा अलग-अलग ले जाए जाने के बाद वह और उनका बेटा फिर मिल पाएंगे या नहीं।

आगे कोई किसी के दिल या शरीर को जख्मी नहीं कर सकेगा

जेल और उत्पीड़न की पीड़ा का जिक्र करते हुए आजम खान ने कहा कि पार्टी का घोषणापत्र केवल कागजी वादा नहीं, बल्कि ऐसा आश्वासन बनना चाहिए कि भविष्य में किसी के दिल या शरीर को चोट पहुंचाने वाला कोई हाथ न उठ सके। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक ऐसा मरहम तैयार करने में कामयाब होंगे, जो न सिर्फ जख्मों का इलाज करेगा, बल्कि इस बात की जमानत देगा कि आगे कोई किसी के दिल या शरीर को जख्मी नहीं कर सकेगा। उन्होंने बृहस्पतिवार को जारी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र को अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण का खाका बताया।

‘खेल बिगाड़ने’ की राजनीति पर प्रहार

आजम खान ने कहा कि यह घोषणापत्र लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के साथ-साथ भविष्य में किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होने देने का भरोसा भी देगा। ‘सत्ताईस का संकल्प, पीडीए का प्रणपत्र, जन-मन का घोषणापत्र’ कार्यक्रम में घोषणापत्र जारी होने से पहले उन्होंने बिना किसी दल का नाम लिए कुछ राजनीतिक ताकतों (चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी) पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये ताकतें कमजोर वर्गों को निशाना बनाती हैं, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं और विरोधियों को सत्ता में आने से रोकने की राजनीति करती हैं। उनके मुताबिक, ऐसी ताकतों का मकसद खुद कुछ हासिल करना या किसी को कुछ दिलाना नहीं, बल्कि दूसरों की संभावनाओं को बिगाड़ना रह गया है।

रामपुर के किस्से से समझाई नकारात्मक राजनीति

आजम खान ने कहा कि जो लोग खुद तो कुछ बना नहीं सकते और न बनवा सकते हैं, लेकिन दूसरों का खेल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनका यह मंसूबा बहुत छोटा, घटिया, अफसोसनाक और शर्मनाक है। उन्होंने रामपुर के एक नगरपालिका चुनाव का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां एक हारा हुआ उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंद्वी के विरोधी की जीत पर जश्न मना रहा था। आजम के अनुसार, उसकी खुशी की वजह केवल इतनी थी कि जिस व्यक्ति को वह हराना चाहता था, वह हार गया।

उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों ने दूसरों को असफल होते देखने को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने भारतीय राजनीति, लोकतंत्र और कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचाया है, वे जनता और ईश्वर दोनों के सामने दोषी हैं।

यह कोई आसमानी किताब नहीं

सपा के घोषणापत्र को महज चुनावी वादों या बंधी-बंधाई प्रतिबद्धताओं की सूची मानने से इनकार करते हुए आजम खान ने कहा कि यह देश के भविष्य का दृष्टिकोण है, जिसे जरूरत के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह महज घोषणापत्र नहीं है। यह कोई आसमानी किताब भी नहीं है कि जितना लिख दिया और जितना कह दिया है, उतना ही होगा। जब जरूरत होगी तो जो नहीं लिखा है, वह भी होगा।