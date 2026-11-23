PM मोदी की एक सलाह ने बचाए व्यापारियों के करोड़ों रुपये! सोने के दाम गिरते ही CTI ने लिखा खास पत्र

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल का कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि जब तक बहुत आवश्यक न हो, जैसे कि शादी या किसी अन्य महत्वपूर्ण अवसर के लिए, तब तक सोना न खरीदें, तो उनकी इस अपील की काफी आलोचना हुई थी। व्यापारियों और आम जनता ने सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री ऐसी अपील क्यों कर रहे हैं, और कुछ लोगों में तो घबराहट भी फैल गई थी।

उन्होंने कहा कि हालांकि, अब सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई है। प्रधानमंत्री की अपील के समय सोने की कीमत 1.90 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि आज यह गिरकर 1.25 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है — यानी उनकी अपील के बाद से प्रति किलोग्राम 65 लाख रुपये की गिरावट आई है। इसे देखते हुए सीटीआई ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है और उन्हें एक पत्र लिखा है।

पत्र में कहा गया है कि दिल्ली और देश भर के हजारों ज्वैलर्स सहित कई व्यापारी, विशेष रूप से शादी के सीजन से पहले सोने का बड़ा स्टॉक रखते हैं। उनका कहना है कि यदि उन्होंने उस समय 1.90 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सोना खरीदा होता, तो उन्हें हर किलोग्राम पर 65 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ता। इससे लाखों व्यापारी गंभीर वित्तीय संकट, कर्ज और यहां तक कि दिवालियापन की कगार पर पहुंच सकते थे।

GOLD FALL: TRADERS’ BODY THANKS PM MODI Chamber of Trade & Industry has written to PM Modi, saying his appeal to curb gold purchases helped jewellers and investors avoid heavy losses CTI cites a price drop from ₹1.90 crore to ₹1.25 crore per kg, a fall of ₹65 lakh, and says cheaper gold is also bringing relief to families buying jewellery for weddings — Nabila Jamal (@nabilajamal_) November 22, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई को एक वीडियो संदेश जारी कर देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। उस समय मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव 1.52 लाख प्रति 10 ग्राम था। फिलहाल यह कीमत 1.22 लाख प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। मई से अब तक सोने के भाव में करीब 30 हजार रुपए की बड़ी गिरावट आ चुकी है।

बाजार के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक साल में सोने की कीमतों ने ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव देखा गया है। साल 2026 की शुरुआत में वैश्विक तनाव और निवेशकों की भारी खरीदारी के चलते 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1.78 लाख रुपए से 1.80 लाख प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन अब कीमतों में बड़ी गिरावट आई है और सोना एक बार फिर लगभग एक साल पुराने स्तर (लगभग 1 लाख 23 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम) के करीब लौट आया है।