CEC के साथ फोटो खिंंचवा कर विवादों में घिरे दिग्गज कांग्रेस नेता अजय सिंह,अब बोले- मुझे पता नहीं था वो ज्ञानेश कुमार थे विवाद बढ़ने पर अजय सिंह की सफाई- न मैंने फोटो वायरल की, न मुझे पता था कि वे ज्ञानेश कुमार हैं

भोपाल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस लगातार मोर्चा खोले हुए है। राहुल गांधी से लेकर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की पार्टी के लिए सीनियर नेता ज्ञानेश कुमार के साथ फोटो खिंचवा रहे है। भोपाल में एक शादी समारोह के दौरान कांग्रेस के सीनियर नेता और विधायक अजय सिंह ने पहले ज्ञानेश कुमार के साथ फोटो खिंचवाई, फिर बकायदा उस फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया।

पूरा मामला 23 नवंबर को भोपाल में सूबे के सीनियर पुलिस अधिकारी और EOW डीजी उपेंद्र जैन के बेटे की शादी से जुड़ाहै। शादी समारोह में उपेंद्र जैन के नजदीकी रिश्तेदारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी शामिल हुए। शादी समारोह में भाजपा और कांग्रेस के सीनियर नेता भी पहुंचे थे। शादी समाहोर में पहुंचे सीनियर कांग्रेस नेता अजय सिंह की ज्ञानेश कुमार के साथ तस्वीर खिंची। खास बात यह रही कि अजय सिंह ने खुद इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया।

कांग्रेस जहां राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठा रही है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता की उनके साथ तस्वीर ने भाजपा को निशाना साधने का मौका दे दिया। भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि जब राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता ज्ञानेश कुमार का विरोध कर रहे हैं, तो पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके साथ तस्वीरें क्यों साझा कर रहे हैं?

विवाद के बाद अजय सिंह की सफाई-विवाद बढ़ने के बाद अजय सिंह ने जबलपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि तस्वीर किसी ने वायरल नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की थी। वे उपेंद्र जैन के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। वहां विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई लोग मौजूद थे। किसी ने उनका परिचय नहीं कराया और सामूहिक रूप से तस्वीर खिंच गई। अजय सिंह ने तंज भरे अंदाज में कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनके बगल में खड़े व्यक्ति ज्ञानेश कुमार हैं या अमित शाह। शादी समारोह में वे किस-किस से पूछते फिरते कि कौन कौन है। उन्होंने साफ किया कि इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

अजय सिंह ने अपनी सफाई के साथ ही कांग्रेस का पुराना रुख भी दोहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है और जब तक वे पद से नहीं हटते, उनसे बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। भाजपा से किसी तरह की राजनीतिक बातचीत की अटकलों को भी उन्होंने खारिज किया।