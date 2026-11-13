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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Friday, 13 November 2026 (16:54 IST)

Electric Scooter : भारत में आ सकता है VinFast का नया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक, Ola-Ather को मिलेगी नई चुनौती

vinfast bike and scooter
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (16:54 IST)
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वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast भारतीय बाजार में अपना विस्तार करने की तैयारी में है। कंपनी ने भारत में एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के डिजाइन पेटेंट दाखिल किए हैं। इन पेटेंट से संकेत मिलता है कि कंपनी भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में उतरने की योजना बना रही है। हालांकि, अभी कंपनी ने इन दोनों वाहनों की लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

भारत में आ सकता है VinFast का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर

VinFast के नए डिजाइन पेटेंट में दिखाया गया स्कूटर कंपनी के Vento S मॉडल से मिलता-जुलता नजर आता है। इस स्कूटर को कंपनी ने 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में प्रदर्शित किया था। नए पेटेंट के डिजाइन में Vento S से जुड़े कई फीचर्स दिखाई देते हैं। इनमें साइड-माउंटेड मोटर की व्यवस्था भी शामिल है। खास बात यह है कि कंपनी के दूसरे ज्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटरों में पिछले पहिये में हब मोटर दी जाती है। ऐसे में साइड-माउंटेड मोटर का इस्तेमाल इसे अलग बनाता है। इससे स्कूटर के ड्राइव सिस्टम और रियर सस्पेंशन की बनावट में भी अंतर हो सकता है।

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का भी डिजाइन पेटेंट दाखिल

कंपनी ने भारत में एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का डिजाइन पेटेंट भी दाखिल किया है। इसके डिजाइन में बड़ी बैटरी और मोटर हाउसिंग, चौड़े टायर और स्पोर्टी राइडिंग पोजिशन देखने को मिलती है। इसका डिजाइन VinFast के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म से मिलता-जुलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट-नेकेड, क्रूजर और स्पोर्ट्स बाइक जैसे मॉडल विकसित किए जा सकते हैं।
हालांकि, इलेक्ट्रिक स्कूटर की तुलना में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का बाजार अभी शुरुआती दौर में है। कम्यूटर इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग बढ़ रही है, लेकिन हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों का बाजार अभी काफी सीमित है।

फिलहाल भारत में VinFast की इलेक्ट्रिक कारें मौजूद

VinFast फिलहाल भारतीय बाजार में VF6 और VF7 जैसी इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल की बढ़ती मांग के बीच VinFast के ये नए डिजाइन पेटेंट महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन दोनों वाहनों की भारतीय बाजार में बिक्री, कीमत, लॉन्च डेट या भारत-विशेष तकनीकी जानकारी की पुष्टि नहीं की है।

Vento S की बैटरी और रेंज पर एक नजर

VinFast ने अभी भारत में आने वाले नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की तकनीकी जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि, कंपनी के पहले प्रदर्शित Vento S के वियतनाम वाले मॉडल के स्पेसिफिकेशन से इसके संभावित फीचर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है।
वियतनाम में पेश किए गए Vento S में 3.5kWh की लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी दी गई थी। इसका मोटर अधिकतम 5.2kW की पावर जनरेट करता था। कंपनी के मुताबिक, इस स्कूटर की टॉप स्पीड 89 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम रेंज 160 किलोमीटर थी।
हालांकि, ये आंकड़े वियतनाम में बिकने वाले पुराने मॉडल के हैं। भारत में आने वाले संभावित मॉडल के स्पेसिफिकेशन अलग हो सकते हैं। इसके अलावा वास्तविक रेंज वाहन की स्पीड, ट्रैफिक, राइडर के वजन, सड़क की स्थिति और मौसम पर निर्भर करेगी।
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