Electric Scooter : भारत में आ सकता है VinFast का नया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक, Ola-Ather को मिलेगी नई चुनौती

भारत में आ सकता है VinFast का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का भी डिजाइन पेटेंट दाखिल

कंपनी ने भारत में एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का डिजाइन पेटेंट भी दाखिल किया है। इसके डिजाइन में बड़ी बैटरी और मोटर हाउसिंग, चौड़े टायर और स्पोर्टी राइडिंग पोजिशन देखने को मिलती है। इसका डिजाइन VinFast के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म से मिलता-जुलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट-नेकेड, क्रूजर और स्पोर्ट्स बाइक जैसे मॉडल विकसित किए जा सकते हैं।

Vento S की बैटरी और रेंज पर एक नजर

VinFast ने अभी भारत में आने वाले नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की तकनीकी जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि, कंपनी के पहले प्रदर्शित Vento S के वियतनाम वाले मॉडल के स्पेसिफिकेशन से इसके संभावित फीचर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है।

वियतनाम में पेश किए गए Vento S में 3.5kWh की लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी दी गई थी। इसका मोटर अधिकतम 5.2kW की पावर जनरेट करता था। कंपनी के मुताबिक, इस स्कूटर की टॉप स्पीड 89 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम रेंज 160 किलोमीटर थी।

हालांकि, ये आंकड़े वियतनाम में बिकने वाले पुराने मॉडल के हैं। भारत में आने वाले संभावित मॉडल के स्पेसिफिकेशन अलग हो सकते हैं। इसके अलावा वास्तविक रेंज वाहन की स्पीड, ट्रैफिक, राइडर के वजन, सड़क की स्थिति और मौसम पर निर्भर करेगी।