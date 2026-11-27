UP PCS 2025 : प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द, हाईकोर्ट ने नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का दिया आदेश

UP PCS 2025 Result: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने और मुख्य परीक्षा दोबारा आयोजित करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद पहले आयोजित की जा चुकी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू भी अमान्य हो जाएंगे।





संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के आधार पर सफल होने वाले अभ्यर्थियों को नए सिरे से मुख्य परीक्षा देनी होगी। इसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह फैसला न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने पीसीएस 2025 की चयन प्रक्रिया में माइग्रेशन के सिद्धांत को लागू करने से जुड़े मामले में सुनाया।

क्यों रद्द हुआ UP PCS 2025 का प्रीलिम्स रिजल्ट?

मामले का मुख्य विवाद आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग की मेरिट लिस्ट में शामिल करने के नियमों से जुड़ा था। याचिकाकर्ता अभिषेक शुक्ला के वकील के अनुसार, आयोग ने सामान्य वर्ग की मेरिट लिस्ट में केवल उन अभ्यर्थियों को शामिल किया था, जिन्होंने किसी आरक्षण का लाभ नहीं लिया था।

इस प्रक्रिया के कारण आरक्षित वर्ग के कुछ ऐसे अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की मेरिट में शामिल नहीं हो सके, जिनके अंक सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक थे। परिणामस्वरूप, वे मुख्य परीक्षा के लिए भी अर्हता प्राप्त नहीं कर सके।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को निरस्त करते हुए आयोग को नए सिरे से परिणाम जारी करने, मुख्य परीक्षा दोबारा आयोजित करने और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों को फिर से पूरा करने का निर्देश दिया है। मामले में मुख्य सवाल यह था कि क्या आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जो अपनी मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग के कटऑफ को पार करते हैं, उन्हें सामान्य वर्ग की सीटों पर विचार के लिए शामिल किया जा सकता है।

कोर्ट ने आयोग की इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया कि सामान्य वर्ग की मेरिट लिस्ट में केवल गैर-आरक्षित अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जा सकता है।

सामान्य वर्ग की सीटें सभी के लिए खुली

याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सामान्य वर्ग कोई अलग आरक्षण कोटा या सीटों का निश्चित समूह नहीं है। सामान्य वर्ग की सीटें सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए खुली होती हैं। वकील ने कहा कि सामान्य वर्ग का अर्थ सभी के लिए खुला होना है। इसे आरक्षण के आधार पर अलग-अलग हिस्सों में बांधकर सीमित नहीं किया जा सकता।

उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इस सिद्धांत को बरकरार रखा है कि सामान्य वर्ग की मेरिट का मानक पूरा करने वाले किसी भी अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग की सीटों के लिए विचार में शामिल किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी आरक्षित श्रेणी से संबंधित हो।

अभ्यर्थियों पर क्या पड़ेगा असर?

हाईकोर्ट के आदेश के बाद UP PCS 2025 की चयन प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों को दोबारा मेन्स परीक्षा देनी होगी। इसके बाद इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। पहले आयोजित की गई मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। आयोग को कोर्ट के निर्देशों के अनुसार संशोधित मेरिट लिस्ट तैयार कर चयन के सभी आगामी चरण पूरे करने होंगे।