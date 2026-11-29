Delimitation Bill 2026 : परिसीमन बिल पर विपक्ष में रार, स्टालिन-शरद पवार को मनाएंगे सोनिया-खरगे, अखिलेश यादव ने जारी किया व्हिप

केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस विपक्षी एकजुटता बनाए रखने की कोशिश में जुटी है। पार्टी नेतृत्व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख एमके स्टालिन तथा NCP (SP) प्रमुख शरद पवार से बातचीत कर उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के स्टालिन से मुलाकात के लिए चेन्नई जाने की संभावना है। वहीं, शरद पवार से मिलने के लिए मुंबई जाने की भी तैयारी है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस राजनीतिक संपर्क अभियान में शामिल हो सकती हैं। इसका मकसद परिसीमन विधेयक पर विपक्ष की साझा रणनीति तैयार करना है।

स्टालिन और शरद पवार से बातचीत की तैयारी

कांग्रेस की चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि विपक्षी गठबंधन के दो महत्वपूर्ण सहयोगियों DMK और NCP (SP) ने केंद्र सरकार के संशोधित परिसीमन प्रस्ताव को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। एमके स्टालिन की अध्यक्षता में DMK सांसदों की बैठक के बाद पार्टी ने संशोधित विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया। वहीं, शरद पवार की पार्टी NCP (SP) ने भी सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत वृद्धि की शर्त पर विधेयक का समर्थन करने की बात कही है। ऐसे में कांग्रेस दोनों नेताओं से बातचीत कर विपक्ष के बीच मतभेद दूर करना चाहती है।

परिसीमन बिल के विरोध में सपा ने जारी किया व्हिप

इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी परिसीमन विधेयक को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के लिए व्हिप जारी कर उन्हें संसद के विशेष सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव 30 नवंबर को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले पार्टी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। पार्टी का मानना है कि प्रस्तावित विधेयक के देश की राजनीतिक व्यवस्था और संसदीय प्रतिनिधित्व पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सपा सांसदों से विधेयक के विरोध में मतदान करने की अपेक्षा है।

30 नवंबर से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र

परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को लेकर संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होना है। इस सत्र में सरकार संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद सामने आने के बाद कांग्रेस के सामने सभी सहयोगियों को एक मंच पर लाने की चुनौती है। अब देखना होगा कि खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोशिशों से विपक्षी दल परिसीमन बिल पर साझा रणनीति बना पाते हैं या नहीं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से विधेयक का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों पर सवाल उठाए जाने के बाद अब DMK सांसद कनिमोझी ने पलटवार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद में किसी विधेयक का समर्थन करने का अर्थ किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करना नहीं होता। अपनी बात रखने के लिए कनिमोझी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण का उदाहरण भी दिया।

कनिमोझी ने कहा कि कई राजनीतिक दल यह सवाल उठा रहे हैं कि परिसीमन विधेयक का समर्थन करने वाले दलों को BJP के साथ खड़ा क्यों माना जा रहा है। उन्होंने इस तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद में अलग-अलग मुद्दों पर दलों का समर्थन उनकी नीतियों और उस विषय पर सहमति के आधार पर हो सकता है। इसे सीधे राजनीतिक गठबंधन से जोड़ना सही नहीं है।