लोकसभा में 50% बढ़ेंगी सीटें, 2029 से पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी, कैबिनेट ने परिसीमन बिल को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने लोकसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने और परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को परिसीमन से जुड़े नए महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में समान रूप से 50 फीसदी की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। सरकार अगले सप्ताह से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में इस विधेयक को पेश कर सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, नए विधेयक में कुछ संशोधन किए गए हैं, ताकि परिसीमन के बाद किसी भी राज्य का लोकसभा में प्रतिनिधित्व दूसरे राज्यों के मुकाबले कम न हो। दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने पर सहमति जताई है।



2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन

प्रस्तावित विधेयक के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को परिसीमन के जरिए बढ़ाकर अधिकतम 850 तक किया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित सीटों की संख्या में बदलाव किए बिना संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, बढ़ी हुई सीटों के परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। इसके साथ ही 2051 तक लोकसभा सीटों की संख्या पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इस कदम से 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ होगा।

अप्रैल में भी पेश हुआ था विधेयक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार दोपहर 1 बजे सेवा तीर्थ में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें नए विधेयक को मंजूरी दी गई। इससे पहले सरकार ने अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान भी यह विधेयक पेश किया था, लेकिन लोकसभा में पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण इसे पारित नहीं कराया जा सका था। अब सरकार का दावा है कि उसके पास विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल है।

संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। सूत्रों के मुताबिक, डीएमके, एनसीपी और बीआरएस के विधेयक का समर्थन करने की उम्मीद है। वहीं, विपक्षी INDIA गठबंधन इस विधेयक के विरोध में है। गठबंधन के नेता शनिवार को बैठक कर अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे।

30 नवंबर से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र

सरकार ने संसद का चार दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। इसके तहत 30 नवंबर और 1 दिसंबर को लोकसभा तथा 2 और 3 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब सरकार संसद का सत्र या विशेष सत्र बुलाती है, तो इसका मतलब होता है कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधेयक या कामकाज सामने आने वाला है।