हंदवाड़ा में हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई से मचा हड़कंप

तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 21 आरआर और केरिपुब की 22वीं बटालियन के साथ मिलकर हंदवाड़ा शहर में चिन्हित जगह पर एक संयुक्त अभियान चलाया और गहन सुरक्षा जांच के बाद आरोपी को पकड़ लिया।

पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति एक पूर्व-आतंकवादी है जिसे पहले भी दो मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। इस संबंध में, हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर नंबर 232 दर्ज की गई है और मॉड्यूल के पूरे दायरे, उसके नेटवर्क और अन्य संबंधित गतिविधियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।