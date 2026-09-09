हंदवाड़ा में हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई से मचा हड़कंप
पुलिस ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में हाइब्रिड मोड में काम कर रहे एक पूर्व-आतंकवादी द्वारा चलाए जा रहे आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। एक बयान में पुलिस ने कहा कि हंदवाड़ा पुलिस को एक पूर्व-आतंकवादी की गतिविधियों के बारे में पक्की जानकारी मिली थी। यह व्यक्ति प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के एक मॉड्यूल के हिस्से के तौर पर हंदवाड़ा-कुपवाड़ा इलाके में हाइब्रिड आतंकवादी के रूप में काम कर रहा था।
तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 21 आरआर और केरिपुब की 22वीं बटालियन के साथ मिलकर हंदवाड़ा शहर में चिन्हित जगह पर एक संयुक्त अभियान चलाया और गहन सुरक्षा जांच के बाद आरोपी को पकड़ लिया।
उसकी पहचान मंजूर अहमद भट के रूप में हुई है, जो मोहम्मद सुल्तान भट का बेटा है और क्रुहमुरा, हंदवाड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि पकड़े जाने के दौरान उसके पास से चीन में बनी एक पिस्तौल, दो मैगजीन और पिस्तौल के 16 राउंड कारतूस बरामद किए गए।
पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति एक पूर्व-आतंकवादी है जिसे पहले भी दो मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। इस संबंध में, हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर नंबर 232 दर्ज की गई है और मॉड्यूल के पूरे दायरे, उसके नेटवर्क और अन्य संबंधित गतिविधियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।