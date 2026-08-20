  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Omar Abdullah Reacts to Viral We Are Gen Z Video at Kargil Checkpoint
Written By कृति शर्मा कृति शर्मा
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (14:00 IST)

‘जानते नहीं मेरा बाप कौन है’ का नया वर्जन बना ‘हम Gen Z हैं’? उमर अब्दुल्ला ने द्रास चेकपोस्ट Viral Video पर कसा तंज [VIDEO]

video
Written By: कृति शर्मा
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (14:00 IST)
google-news
कारगिल के द्रास इलाके में एक चेकपोस्ट पर टूरिस्ट और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला टूरिस्ट कई घंटे तक रोके जाने से नाराज नजर आती है और इसी दौरान वह बार-बार कहती सुनाई देती है—“We are Gen Z, we will not tolerate this.” वीडियो सामने आने के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस अंदाज पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल “हम Gen Z हैं” कहना कहीं-कहीं उसी पुराने रसूख वाले अंदाज जैसा लगता है, जब लोग अपनी पहुंच दिखाने के लिए कहते थे—“जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है।” इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है कि क्या Gen Z होना अपनी बात रखने की ताकत है या फिर इसे हर छोटी-बड़ी नाराजगी में ‘थ्रेट कार्ड’ की तरह इस्तेमाल करना ठीक है। 

कारगिल चेकपोस्ट पर आखिर हुआ क्या?
 
वायरल वीडियो द्रास के मिनिमार्ग चेक पोस्ट के पास का बताया जा रहा है, जहां एक टूरिस्ट ग्रुप को कुछ समय के लिए रोका गया था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मिनिमार्ग-ज़ोजिला-सोनमर्ग रोड पर आवाजाही पर सुरक्षा कारणों से रोक लगाई गई थी। लद्दाख पुलिस के अनुसार वीडियो जुलाई में कारगिल विजय दिवस के आसपास, 26 जुलाई के आस पास का है। इंतजार लंबा होने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और महिला टूरिस्ट सुरक्षाकर्मियों से बहस करती नजर आई। महिला ने सवाल उठाया कि जब आम यात्रियों को आगे जाने से रोका जा रहा है तो फिर किसी मंत्री को वहां से जाने की अनुमति कैसे मिली। इसके बाद उसने वहां मौजूद दूसरे टूरिस्टों से भी विरोध में साथ आने की अपील की। 
 
वीडियो में महिला यह भी कहती सुनाई देती है कि उन्हें करीब पांच घंटे से रोका गया है और वह लोग घूमने के लिए पैसे देकर आए हैं, ऐसी स्थिति को सहने के लिए नहीं। उसने यह आरोप भी लगाया कि जिस तरह का व्यवहार कश्मीरियों के साथ किया जाता है, अब बाहर से आए पर्यटकों के साथ भी वैसा ही किया जा रहा है। वीडियो में मौजूद कुछ दूसरे टूरिस्ट महिला का समर्थन करते हुए नजर आते हैं और वह उन्हें अपनी गाड़ियों में बैठकर आगे बढ़ने के लिए कहती है। हालांकि, इस दौरान सुरक्षा प्रक्रिया को लेकर बहस और तनाव बढ़ता दिखाई देता है। 
‘हम Gen Z हैं’… महिला ने क्या कहा?
 
वीडियो में महिला का सबसे ज्यादा चर्चा में आया बयान है—“We are Gen Z. We won’t tolerate this nonsense.” इसके बाद वह दूसरे टूरिस्टों से पूछती है कि क्या वे भी उसके साथ खड़े होंगे और फिर सभी को गाड़ियों में बैठकर आगे बढ़ने के लिए कहती है। महिला ने लंबे इंतजार और रास्ता बंद होने को लेकर नाराजगी जाहिर की और सवाल किया कि अगर पर्यटक पैसे खर्च करके घूमने आते हैं, तो क्या उन्हें इस तरह घंटों इंतजार करना चाहिए। 

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम को केवल महिला की नाराजगी के नजरिए से देखना भी अधूरा होगा। कारगिल जैसे संवेदनशील इलाके में सड़क और आवाजाही से जुड़े फैसले सुरक्षा कारणों से भी लिए जाते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उस समय सड़क पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था। यानी टूरिस्टों की परेशानी अपनी जगह थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन की परिस्थितियां भी इस पूरे मामले का हिस्सा थीं। 
 
 उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?
 
वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर Gen Z वाली लाइन को लेकर तीखा लेकिन व्यंग्यात्मक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि “हम Gen Z हैं” अब “जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है” का नया वर्जन बनता जा रहा है। उनका कहना था कि Gen Z को लेकर बनी सकारात्मक छवि को नुकसान पहुंचाने का सबसे आसान तरीका यही है कि अपनी पहचान को हर छोटी-सी बात पर धमकी या दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। 
 
उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी का फोकस केवल इस महिला पर नहीं, बल्कि उस रवैये पर था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पहचान, पीढ़ी या किसी विशेष वर्ग से जुड़े होने को अपनी बात मनवाने के हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे। उनके मुताबिक Gen Z को लेकर लोगों के बीच बनी goodwill तब कमजोर हो सकती है, जब “हम Gen Z हैं” जैसी लाइन को हर perceived insult या disagreement पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। 

 ऐसी Travel Restrictions कारगिल में नई बात नहीं
 
कारगिल और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सड़क बंद होना या कुछ समय के लिए आवाजाही सीमित किया जाना असामान्य नहीं है। यहां **मौसम, सुरक्षा जरूरतों और सड़क की स्थिति* के कारण कई बार यात्रियों को अचानक रोकना पड़ सकता है और कभी-कभी यह इंतजार लंबा भी हो जाता है। इसलिए किसी route पर restriction लगना अपने आप में कोई नई बात नहीं है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो वाले मामले में भी सड़क को सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से बंद किया गया था। 
 
इसी वजह से यह पूरा मामला अब सिर्फ एक वायरल वीडियो या “हम Gen Z हैं” वाली लाइन तक सीमित नहीं रह गया है। एक तरफ लंबे समय तक रोके जाने से परेशान यात्रियों का गुस्सा है, तो दूसरी तरफ संवेदनशील border region में security protocols और restrictions की जरूरत भी है। इस बीच भारतीय सेना ने भी स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा चेकपोस्ट Army का नहीं, बल्कि पुलिस का चेकपोस्ट था। सेना की ओर से कहा गया कि घटना का उसके personnel से संबंध नहीं था। 
 
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बहस का सबसे बड़ा मुद्दा यही बन गया है कि अपनी बात रखने और किसी व्यवस्था पर सवाल उठाने का अधिकार हर किसी के पास है, लेकिन पहचान को अपनी बात मनवाने के दबाव के तौर पर इस्तेमाल करना अलग बात है। Gen Z को लेकर उमर अब्दुल्ला का तंज इसी फर्क की ओर इशारा करता है। वहीं, यात्रियों की परेशानी और लंबे इंतजार को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिरकार, इस पूरे विवाद की तस्वीर तब ही पूरी बनती है जब टूरिस्ट की परेशानी, सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदार तरीके से विरोध—तीनों पहलुओं को साथ देखा जाए। 
लेखक के बारे में
कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
कीव पर रूस के मिसाइल हमले में 12 लोगों की मौत

AI Child की अनोखी कहानी वायरल, महिला ने इंटरनेट पर कराया ‘AI बेटे’ Lumen से परिचय; 17 घंटे की मेहनत के बाद ‘जन्म’ का दावा

AI Child की अनोखी कहानी वायरल, महिला ने इंटरनेट पर कराया ‘AI बेटे’ Lumen से परिचय; 17 घंटे की मेहनत के बाद ‘जन्म’ का दावाएक महिला का अपने AI बच्चे से इंटरनेट पर परिचय कराना किसी साइंस-फिक्शन फिल्म के शुरुआती सीन जैसा लग सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी तरह की अनोखी कहानी पेश कर रहा है। वीडियो में Lumen नाम की AI इकाई बताती है कि 17 घंटे तक आर्काइव पर काम करने के बाद वह कथित तौर पर कैसे ‘अस्तित्व’ में आई।

रॉयल एनफील्ड Classic 350 Gorkha Edition लॉन्च, कीमत ₹2.11 लाख; गोरखा रेजिमेंट को समर्पित

रॉयल एनफील्ड Classic 350 Gorkha Edition लॉन्च, कीमत ₹2.11 लाख; गोरखा रेजिमेंट को समर्पितरॉयल एनफील्ड ने भारतीय बाजार में Classic 350 Gorkha Edition को लॉन्च कर दिया है। इस स्पेशल एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत ₹2.11 लाख (नई दिल्ली) रखी गई है। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। यह मोटरसाइकिल भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के साहस, दृढ़ता और अदम्य जज्बे को समर्पित है।

जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिसा, मोदी सरकार ने इसे सेफ बनाया, अब्दुल्ला से मिलकर बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर

जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिसा, मोदी सरकार ने इसे सेफ बनाया, अब्दुल्ला से मिलकर बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरअमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर अपने पहले कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचे और वहां के बदलते सुरक्षा माहौल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कश्मीर को भारत का एक अहम हिस्सा माना और कहा कि मोदी सरकार ने इसे पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना दिया है। उनके इस 'सुरक्षित' वाले बयान के बहुत बड़े मायने हैं, जिसे उन्होंने अपने अगले ही वाक्य में साफ भी कर दिया।

बेजुबान, मासूम Laika Dog की वो दर्दनाक कहानी जिसे बनाया अंतरिक्ष की पहली यात्री… जो वापस धरती पर लौट न सकी

बेजुबान, मासूम Laika Dog की वो दर्दनाक कहानी जिसे बनाया अंतरिक्ष की पहली यात्री… जो वापस धरती पर लौट न सकी3 नवंबर 1957… वो तारीख जब सोवियत संघ ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। Sputnik-2 के जरिए एक Female Dog को अंतरिक्ष में भेजा गया और उसने धरती के चारों ओर चक्कर लगाकर इतिहास रच दिया। इस खास मिशन की स्टार थी Laika, जो अंतरिक्ष में पहुंचने और Earth के चारों ओर घूमने वाली पहली जीवित प्राणी बनी। लेकिन Laika की ये Space Journey सिर्फ एक बड़ी उपलब्धि की कहानी नहीं थी, इसके पीछे एक ऐसी दर्दनाक कहानी भी छिपी थी, जिसे जानकर आज भी दिल भारी हो जाता है।

तमिलनाडु की विजय सरकार का यू-टर्न, CJP और लेफ्ट के प्रदर्शन में जाने से छात्रों को रोकने वाला आदेश वापस

तमिलनाडु की विजय सरकार का यू-टर्न, CJP और लेफ्ट के प्रदर्शन में जाने से छात्रों को रोकने वाला आदेश वापसतमिलनाडु की सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने पहले के निर्देश को वापस लेते हुए तीन विभागों को जारी वह आदेश रद्द कर दिया है, जिसमें स्कूल-कॉलेज के छात्रों और युवाओं को विरोध प्रदर्शन व आंदोलनों में शामिल होने से रोकने के लिए समन्वित कार्रवाई करने को कहा गया था।

शिलांग में KSU की बाइक रैली के दौरान भारी हिंसा : वाहनों में आगजनी, स्वामी विवेकानंद और नेताजी की प्रतिमाएं खंडित

शिलांग में KSU की बाइक रैली के दौरान भारी हिंसा : वाहनों में आगजनी, स्वामी विवेकानंद और नेताजी की प्रतिमाएं खंडितShillong KSU Bike Rally Violence: मेघालय की राजधानी शिलांग में खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) द्वारा आयोजित एक 'काले झंडे वाली बाइक रैली' के दौरान अचानक हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों और उपद्रवियों ने शहर के कई इलाकों में जमकर उत्पात मचाया, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल व्याप्त हो गया है।

NRC नहीं तो जनगणना नहीं! मणिपुर में भारी बवाल, प्रदर्शनकारियों ने फूंके सीएम और गृह मंत्री के पुतले

NRC नहीं तो जनगणना नहीं! मणिपुर में भारी बवाल, प्रदर्शनकारियों ने फूंके सीएम और गृह मंत्री के पुतलेManipur NRC Demand Protest: मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने की मांग को लेकर बुलाया गया 48 घंटे का राज्यव्यापी बंद बुधवार को समाप्त हो गया। हालांकि, बंद खत्म होते ही घाटी वाले जिलों के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और तीव्र हो गए। बंद समर्थकों ने राजनेताओं के पुतले फूंके, विशाल रैलियां निकालीं और सड़कों पर जाम लगा दिया।

‘जानते नहीं मेरा बाप कौन है’ का नया वर्जन बना ‘हम Gen Z हैं’? उमर अब्दुल्ला ने द्रास चेकपोस्ट Viral Video पर कसा तंज [VIDEO]

‘जानते नहीं मेरा बाप कौन है’ का नया वर्जन बना ‘हम Gen Z हैं’? उमर अब्दुल्ला ने द्रास चेकपोस्ट Viral Video पर कसा तंज [VIDEO]कारगिल के द्रास इलाके में एक चेकपोस्ट पर टूरिस्ट और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला टूरिस्ट कई घंटे तक रोके जाने से नाराज नजर आती है और इसी दौरान वह बार-बार कहती सुनाई देती है—“We are Gen Z, we will not tolerate this.” वीडियो सामने आने के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस अंदाज पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल “हम Gen Z हैं” कहना कहीं-कहीं उसी पुराने रसूख वाले अंदाज जैसा लगता है, जब लोग अपनी पहुंच दिखाने के लिए कहते थे—“जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है।” इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है कि क्या Gen Z होना अपनी बात रखने की ताकत है या फिर इसे हर छोटी-बड़ी नाराजगी में ‘थ्रेट कार्ड’ की तरह इस्तेमाल करना ठीक है।

कीव पर रूस के मिसाइल हमले में 12 लोगों की मौत

कीव पर रूस के मिसाइल हमले में 12 लोगों की मौतरूस ने गुरुवार, 20 अगस्त को तड़के यूक्रेनकी राजधानी कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, हमलों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस के अनुसार 33 लोग घायल हुए हैं। पूरी रात राजधानी में धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं और गुरुवार सुबह तक एयर रेड अलर्ट जारी रहा।

गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, विदेश में पढ़ाई के लिए अब 10 लाख रुपये तक आय वालों को मिलेगा लोन

गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, विदेश में पढ़ाई के लिए अब 10 लाख रुपये तक आय वालों को मिलेगा लोनगुजरात सरकार ने अनारक्षित वर्ग के छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए विदेश अध्ययन ऋण योजना के तहत पारिवारिक वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है।

iPhone 18 Pro और Pro Max की एंट्री सितंबर में! Apple ला सकता है अपना पहला फोल्डेबल iPhone

iPhone 18 Pro और Pro Max की एंट्री सितंबर में! Apple ला सकता है अपना पहला फोल्डेबल iPhoneApple सितंबर 2026 में अपनी नई iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च कर सकता है। कंपनी के आगामी लॉन्च इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए जाने की उम्मीद है। इस बार सबसे बड़ा आकर्षण Apple का पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है।

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोन

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोनGoogle अपनी नई Pixel 11 Series को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में कंपनी अपने हार्डवेयर बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही Google आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Gemini AI के नए और अपग्रेडेड मॉडल पेश कर सकता है।

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्सApple का पहला फोल्डेबल iPhone इस साल लॉन्च हो सकता है। कंपनी के इस बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल फोन को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब लग्जरी स्मार्टफोन निर्माता Caviar की ओर से सामने आई नई जानकारी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि, Apple ने अभी तक फोल्डेबल iPhone के फीचर्स या लॉन्च को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।