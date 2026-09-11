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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :वॉशिंगटन , Friday, 11 September 2026 (15:45 IST)

अमेरिका में बड़ा चुनावी दांव: ट्रंप का ऐलान- हर वयस्क नागरिक को मिलेंगे 5000 डॉलर

donald trump
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (15:45 IST)
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अमेरिका में मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं को लुभाने के लिए एक बहुत बड़ा दांव चला है। उन्होंने ऐलान किया है कि यदि नवंबर में होने वाले चुनावों में सीनेट और हाउस दोनों जगहों पर रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिलती है, तो देश के हर वयस्क नागरिक को 5,000 अमेरिकी डॉलर का विशेष भुगतान दिया जाएगा। ALSO READ: BRICS में पुतिन, जिनपिंग और पेजेशकियन संग पीएम मोदी का बड़ा दांव, ट्रम्प के लिए क्या हैं इसके मायने?
 

'हम बहुत पैसा कमा रहे हैं'

अपने संबोधन में ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि देश भारी मात्रा में धन कमा रहा है। उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा, "क्योंकि हमने इतना शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए केवल मैं ही आपसे यह वादा कर सकता हूं। हमारी जबरदस्त आर्थिक सफलता के कारण मैं अमेरिका के प्रत्येक वयस्क को 5000 डॉलर दूंगा।"

हालांकि, सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ने देश के करीब 27 करोड़ वयस्कों को दी जाने वाली इस भारी-भरकम राशि के वित्तपोषण या इसे कानूनी रूप से लागू करने के किसी भी तौर-तरीके का खुलासा नहीं किया है। ALSO READ: भारत पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन, पीएम मोदी से अहम मुलाकात आज; दुनिया की टिकी नजरें
 

चुनौतियों के बीच बड़ा राजनीतिक दांव

ट्रंप का यह लुभावना वादा ऐसे समय पर सामने आया है जब उनकी लोकप्रियता में कुछ गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले सात महीनों से जारी अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण देश में महंगाई और तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता पर भारी दबाव है। ऐसे में जनता का समर्थन वापस पाने के लिए ट्रंप इस बड़े आर्थिक कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं।
 
इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन ने कई वित्तीय पहलों की घोषणा की है। इसी साल जुलाई में 'ट्रंप अकाउंट्स' की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 2025 से 2028 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों को शुरुआती 1,000 डॉलर देने का प्रावधान है।

इसके अलावा 2025 में सेना के करीब 14.5 लाख जवानों को 'वॉरियर डिविडेंड' के रूप में 1,776 डॉलर का कर-मुक्त बोनस भी दिया जा चुका है। अब देखना यह है कि मध्यावधि चुनावों से पहले ट्रंप का यह 5,000 डॉलर वाला चुनावी दांव अमेरिकी मतदाताओं पर कितना असर डालता है।
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