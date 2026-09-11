  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. brics summit 2026 modi putin xi jinping pezeshkian-trump global equation
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (23:16 IST)

ट्रम्प को भारत का कड़ा संदेश : पुतिन, शी जिनपिंग और पेजेशकियन संग मोदी ने बनाया नया ग्लोबल समीकरण

modi_ trump pajakisan
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (23:23 IST)
google-news
BRICS Summit 2026 : नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के साथ भारत एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के केंद्र में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में होने वाले इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन जैसे प्रमुख नेताओं की मौजूदगी ने इसकी अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और अमेरिका की टैरिफ व प्रतिबंध नीति के बीच भारत में ब्रिक्स नेताओं का यह जमावड़ा नई वैश्विक शक्ति-समीकरण की ओर इशारा कर रहा है।

नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” है। इसका फोकस लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास जैसे मुद्दों पर है।

 दिल्ली में ब्रिक्स नेताओं का यह जमावड़ा यह संकेत देता है कि वैश्विक व्यवस्था तेजी से बहुध्रुवीय होती जा रही है। भारत इस बदलते शक्ति-संतुलन में अमेरिका, रूस, चीन, ईरान और अन्य प्रमुख शक्तियों के बीच अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि ब्रिक्स 2026 सम्मेलन को ट्रम्प की विदेश और व्यापार नीति के संदर्भ में भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पुतिन और पेजेशकियन की मौजूदगी से बढ़ा सम्मेलन का वजन

 
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी ऐसे समय हो रही है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर पश्चिमी देशों का दबाव लगातार बना हुआ है। वहीं, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की मौजूदगी पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत की कूटनीतिक भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाती है। भारत ने रूस और ईरान के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को बनाए रखते हुए यह संकेत दिया है कि उसकी विदेश नीति किसी एक शक्ति-समूह तक सीमित नहीं है। नई दिल्ली लगातार रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर जोर देती रही है।
 

मोदी-जिनपिंग मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर

 
गलवान घाटी विवाद के बाद भारत और चीन के रिश्तों में आई खटास के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, द्विपक्षीय व्यापार और संबंधों को सामान्य बनाने जैसे मुद्दे बातचीत के केंद्र में रह सकते हैं। भारत की कोशिश एक ओर सीमा पर स्थिरता बनाए रखने की है, तो दूसरी ओर चीन के साथ आर्थिक संबंधों को लेकर भी संतुलित रणनीति अपनाने की है। ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन दोनों देशों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण मंच बन सकता है।

ब्रिक्स में डॉलर के विकल्प पर बढ़ सकती है चर्चा

ब्रिक्स सम्मेलन का एक अहम मुद्दा सदस्य देशों के बीच व्यापार को स्थानीय मुद्राओं में बढ़ावा देना हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC को आपस में जोड़ने जैसे प्रस्ताव भी चर्चा का हिस्सा हैं। अगर ब्रिक्स देश आपसी व्यापार में स्थानीय मुद्राओं और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों का इस्तेमाल बढ़ाते हैं, तो लंबे समय में वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में डॉलर की भूमिका को चुनौती देने की कोशिश मजबूत हो सकती है। हालांकि, इसे तत्काल डॉलर के विकल्प के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। इसके लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत वित्तीय ढांचा, भरोसेमंद भुगतान प्रणाली और व्यापक आर्थिक समन्वय की जरूरत होगी।

ट्रम्प की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के लिए क्यों अहम है ब्रिक्स?

अमेरिका की 'America First' नीति और टैरिफ आधारित व्यापार रणनीति के बीच ब्रिक्स देशों का आपसी आर्थिक सहयोग वॉशिंगटन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन सकता है।
 

1. डॉलर के वर्चस्व को चुनौती

 
यदि ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ता है और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था मजबूत होती है, तो अंतरराष्ट्रीय कारोबार में डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ सकता है।
 
2. रूस और ईरान पर प्रतिबंधों का असर
 
अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत, चीन और अन्य देश रूस के साथ ऊर्जा एवं व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। ईरान के साथ भी भारत के रणनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हैं। इससे यह संदेश जाता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का वैश्विक प्रभाव हर देश पर एक जैसा नहीं है।
 
3. रूस और चीन को अलग-थलग करने की रणनीति पर सवाल
 
अमेरिका और उसके सहयोगी लंबे समय से रूस और चीन के प्रभाव को सीमित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे समय में पुतिन और शी जिनपिंग का भारत में एक ही बहुपक्षीय मंच पर होना वैश्विक शक्ति-संतुलन की जटिलता को दिखाता है।
 
4. टैरिफ नीति पर दबाव
 
अमेरिका की टैरिफ नीति के बीच ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग पर जोर ट्रम्प प्रशासन की एकतरफा व्यापार नीति के लिए चुनौती बन सकता है। भारत जैसे बड़े बाजार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की भूमिका इसमें विशेष महत्व रखती है।

भारत के लिए कितना बड़ा है यह कूटनीतिक मौका?

भारत के लिए ब्रिक्स सम्मेलन केवल एक अंतरराष्ट्रीय बैठक नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर भी है। एक तरफ भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ संवाद के रास्ते भी खुले रख रहा है। यही संतुलन भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता बनकर उभर रहा है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Nagpur में SBI बैंक से 4 लाख रुपये की लूट, कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार

कालीघाट मंदिर में BJP CM शुभेंदु अधिकारी ने खाया Fish Bhog

कालीघाट मंदिर में BJP CM शुभेंदु अधिकारी ने खाया Fish Bhogदुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन को लेकर दिए गए बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान के बीच पश्चिम बंगाल में मछली भोग को लेकर राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस तेज हो गई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कालीघाट मंदिर में पारंपरिक मछली भोग ग्रहण करने का वीडियो सामने आया है।

BRICS Summit 2026 : PM मोदी और पुतिन की अहम मुलाकात, डिफेंस और एनर्जी सहयोग पर अहम फैसले

BRICS Summit 2026 : PM मोदी और पुतिन की अहम मुलाकात, डिफेंस और एनर्जी सहयोग पर अहम फैसलेप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह बैठक भारत और रूस के रिश्तों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में रक्षा सहयोग और ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करने पर फोकस रहने की उम्मीद है।

Electric Scooter : 1.18 लाख में 132 किमी की रेंज! Kinetic DX Plus का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, फीचर्स भी दमदार

Electric Scooter : 1.18 लाख में 132 किमी की रेंज! Kinetic DX Plus का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, फीचर्स भी दमदारइलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के लिए Kinetic ने अपनी DX रेंज में नया DX Plus 3.1 kWh वेरिएंट शामिल किया है। इसमें पहले के मुकाबले बड़ी बैटरी दी गई है। इसकी मदद से कंपनी 132 किलोमीटर तक की IDC रेंज का दावा करती है। नई बैटरी वाला मॉडल उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो बार-बार चार्जिंग से बचना चाहते हैं और एक चार्ज में ज्यादा दूरी तय करना चाहते हैं।

8 लाख रुपए तक सस्ती Mahindra XEV 9S और XEV 9e, क्या BaaS में EV खरीदना फायदे का सौदा है?

8 लाख रुपए तक सस्ती Mahindra XEV 9S और XEV 9e, क्या BaaS में EV खरीदना फायदे का सौदा है?इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए महिंद्रा ने अपनी Battery-as-a-Service (BaaS) को बढ़ाया है। अब कंपनी की XEV 9S और XEV 9e इलेक्ट्रिक SUVs भी BaaS मॉडल के तहत खरीदी जा सकती हैं। इसके साथ ही महिंद्रा की सभी Born Electric SUVs BaaS विकल्प के साथ उपलब्ध हो गई हैं।

अमेरिका में बड़ा चुनावी दांव: ट्रंप का ऐलान- हर वयस्क नागरिक को मिलेंगे 5000 डॉलर

अमेरिका में बड़ा चुनावी दांव: ट्रंप का ऐलान- हर वयस्क नागरिक को मिलेंगे 5000 डॉलरअमेरिका में मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं को लुभाने के लिए एक बहुत बड़ा दांव चला है। उन्होंने ऐलान किया है कि यदि नवंबर में होने वाले चुनावों में सीनेट और हाउस दोनों जगहों पर रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिलती है, तो देश के हर वयस्क नागरिक को 5,000 अमेरिकी डॉलर का विशेष भुगतान दिया जाएगा।

Indore में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' पर सियासी घमासान, आयोजन स्थल के लिए कांग्रेस ने चुकाए 10 लाख रुपए

Indore में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' पर सियासी घमासान, आयोजन स्थल के लिए कांग्रेस ने चुकाए 10 लाख रुपएलोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर में 19 सितंबर को प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस-भाजपा के बीच सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस ने इसके आयोजन स्थल के लिए राज्य सरकार के एक निकाय के खाते में शुक्रवार को करीब 10 लाख रुपए जमा करवाए हैं।

ट्रम्प को भारत का कड़ा संदेश : पुतिन, शी जिनपिंग और पेजेशकियन संग मोदी ने बनाया नया ग्लोबल समीकरण

ट्रम्प को भारत का कड़ा संदेश : पुतिन, शी जिनपिंग और पेजेशकियन संग मोदी ने बनाया नया ग्लोबल समीकरणBRICS Summit 2026 : नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के साथ भारत एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के केंद्र में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में होने वाले इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन जैसे प्रमुख नेताओं की मौजूदगी ने इसकी अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है।

Nagpur में SBI बैंक से 4 लाख रुपये की लूट, कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार

Nagpur में SBI बैंक से 4 लाख रुपये की लूट, कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तारमहाराष्ट्र के नागपुर में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक शाखा में लूट की घटना सामने आई है। सक्करदरा इलाके में एक बदमाश ने बैंक कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर कैश काउंटर से करीब 4 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए करीब 30 मिनट के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से लूट की पूरी रकम भी बरामद कर ली है।

BRICS Summit 2026 : कल दिल्ली में क्या-क्या रहेगा बंद और चीनी राष्ट्रपति के दौरे का भारत पर असर

BRICS Summit 2026 : कल दिल्ली में क्या-क्या रहेगा बंद और चीनी राष्ट्रपति के दौरे का भारत पर असरBRICS Summit 2026 : भारत में आयोजित हो रहे BRICS Summit 2026 को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस दौरे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे को विशेष माना जा रहा है। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन और नियंत्रित आवाजाही की व्यवस्था की है।

यूपी में 1600 करोड़ से अधिक की 65 परियोजनाओं से बदलेगी स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर

यूपी में 1600 करोड़ से अधिक की 65 परियोजनाओं से बदलेगी स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीरउत्तर प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के अभूतपूर्व विस्तार के बाद योगी सरकार अब चिकित्सा संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर और मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में करीब 1,606.83 करोड़ रुपए की 65 परियोजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण के लिए तैयार हैं।

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिए

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिएiphone duo cheapest price country : Apple ने 9 सितंबर के लॉन्च इवेंट में अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए। इसी इवेंट में कंपनी ने पहली बार फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में कदम रखते हुए iPhone Duo भी पेश किया है। Apple के इस फोल्डेबल फोन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर है।

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?Apple ने आखिरकार अपने पहले फोल्डेबल iPhone iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक नया iPhone मॉडल नहीं, बल्कि Apple के स्मार्टफोन डिजाइन में बड़ा बदलाव है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है। 256GB मॉडल के लिए प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर 2026 शाम 5.30 बजे से शुरू होंगे और बिक्री 23 अक्टूबर से होगी।

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलग

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलगApple Event 2026 Live Updates : Apple ने अपने इवेंट 'Surprise and Shine' में अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone duo भी लॉन्च किया। इसके साथ ही iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च किया गया। कंपनी ने Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4, और AirPods 5 भी लॉन्च किए। यह कंपनी के नए सीईओ जॉन टर्नस का पहला कीनोट था। iPhone Duo में अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले दिया गया है।