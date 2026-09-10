iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिए

iphone duo cheapest price country : Apple ने 9 सितंबर के लॉन्च इवेंट में अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए। इसी इवेंट में कंपनी ने पहली बार फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में कदम रखते हुए iPhone Duo भी पेश किया है। Apple के इस फोल्डेबल फोन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर है।

भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये रखी गई है। लेकिन अगर अलग-अलग देशों की कीमतों पर नजर डालें तो यह फोन भारत के मुकाबले कुछ देशों में काफी सस्ता है। खास तौर पर अमेरिका में iPhone Duo की शुरुआती कीमत करीब 1.90 लाख रुपये के आसपास बैठती है। यानी भारतीय कीमत के मुकाबले करीब 1.10 लाख रुपये का अंतर दिखाई देता है।

iPhone Duo सबसे सस्ता कहां मिल रहा है?

दिए गए बाजारों की तुलना में अमेरिका iPhone Duo के लिए सबसे सस्ता बाजार नजर आता है। वहां 256GB मॉडल की कीमत 1,999 डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 1.90 लाख रुपये बैठती है। इसके मुकाबले UAE में iPhone Duo की कीमत करीब 2.20 लाख रुपये, जबकि चीन और जापान में करीब 2.27 लाख रुपये से शुरू होती है। जर्मनी में इसकी कीमत करीब 2.55 लाख रुपये और UK में करीब 2.57 लाख रुपये बताई गई है।

भारत में यही फोन 2,99,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा।

इस हिसाब से अमेरिका और भारत की शुरुआती कीमत में करीब 1.10 लाख रुपये का अंतर दिखाई देता है। हालांकि अमेरिकी कीमत में स्थानीय Sales Tax अलग से जुड़ सकता है, इसलिए वास्तविक खरीद कीमत राज्य के हिसाब से अधिक हो सकती है।

भारत में कितना महंगा है iPhone Duo?

देश iPhone Duo की शुरुआती कीमत

अमेरिका करीब ₹1.90 लाख

करीब ₹1.90 लाख UAE करीब ₹2.20 लाख

करीब ₹2.20 लाख चीन करीब ₹2.27 लाख

करीब ₹2.27 लाख जापान करीब ₹2.27 लाख

करीब ₹2.27 लाख जर्मनी करीब ₹2.55 लाख

करीब ₹2.55 लाख UK करीब ₹2.57 लाख

करीब ₹2.57 लाख भारत ₹2,99,900

यानी दिए गए देशों में भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत सबसे ज्यादा दिखाई देती है।

भारत में iPhone 18 Pro कितने का है?

iPhone 18 Pro की भारत में शुरुआती कीमत ₹1,64,900 है। यह कीमत 256GB मॉडल के लिए है। वहीं 256GB स्टोरेज वाला iPhone 18 Pro Max ₹1,79,900 से शुरू होता है। 512GB मॉडल की बात करें तो iPhone 18 Pro की कीमत ₹1,89,900, जबकि Pro Max की कीमत ₹2,04,900 है। 1TB मॉडल के लिए Pro की कीमत ₹2,39,900 और Pro Max की कीमत ₹2,54,900 बताई गई है। 2TB स्टोरेज वाला iPhone 18 Pro ₹3,14,900 और iPhone 18 Pro Max ₹3,29,900 का है।

iPhone 18 Pro भी अमेरिका में काफी सस्ता

iPhone 18 Pro की कीमत की तुलना करें तो अमेरिका में इसका 256GB मॉडल 1,199 डॉलर, यानी करीब ₹1.14 लाख में शुरू होता है। भारत में इसी स्टोरेज वाले iPhone 18 Pro की कीमत ₹1,64,900 है। इस तरह दिए गए अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका और भारत के बीच करीब 50 हजार रुपये का अंतर दिखाई देता है। जापान में इसकी कीमत करीब ₹1.37 लाख, चीन में करीब ₹1.42 लाख और UAE में करीब ₹1.32 लाख से शुरू होती है। वहीं जर्मनी में कीमत करीब ₹1.61 लाख और UK में करीब ₹1.54 लाख से शुरू होती है।

iPhone 18 Pro Max में भी अमेरिका सबसे सस्ता

iPhone 18 Pro Max के 256GB मॉडल की अमेरिका में शुरुआती कीमत 1,299 डॉलर, यानी करीब ₹1.24 लाख है।वहीं UAE में यह करीब ₹1.42 लाख, जापान में करीब ₹1.49 लाख और चीन में करीब ₹1.56 लाख से शुरू होता है। UK में इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹1.67 लाख, जबकि जर्मनी में करीब ₹1.77 लाख बताई गई है।