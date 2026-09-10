  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. मोबाइल मेनिया
  4. iphone duo cheapest price
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (18:24 IST)

iPhone Duo यहां मिल रहा सबसे सस्ता, भारत से करीब 1 लाख रुपए कम है कीमत, iPhone 18 Pro और Pro Max की कीमत भी जानिए

iPhone Duo
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (18:27 IST)
google-news
iphone duo cheapest price country : Apple ने 9 सितंबर के लॉन्च इवेंट में अपने नए प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए। इसी इवेंट में कंपनी ने पहली बार फोल्डेबल स्मार्टफोन सेगमेंट में कदम रखते हुए iPhone Duo भी पेश किया है। Apple के इस फोल्डेबल फोन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर है।
भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये रखी गई है। लेकिन अगर अलग-अलग देशों की कीमतों पर नजर डालें तो यह फोन भारत के मुकाबले कुछ देशों में काफी सस्ता है। खास तौर पर अमेरिका में iPhone Duo की शुरुआती कीमत करीब 1.90 लाख रुपये के आसपास बैठती है। यानी भारतीय कीमत के मुकाबले करीब 1.10 लाख रुपये का अंतर दिखाई देता है।
 

iPhone Duo सबसे सस्ता कहां मिल रहा है?

दिए गए बाजारों की तुलना में अमेरिका iPhone Duo के लिए सबसे सस्ता बाजार नजर आता है। वहां 256GB मॉडल की कीमत 1,999 डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 1.90 लाख रुपये बैठती है। इसके मुकाबले UAE में iPhone Duo की कीमत करीब 2.20 लाख रुपये, जबकि चीन और जापान में करीब 2.27 लाख रुपये से शुरू होती है। जर्मनी में इसकी कीमत करीब 2.55 लाख रुपये और UK में करीब 2.57 लाख रुपये बताई गई है।
 
भारत में यही फोन 2,99,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा।
 
इस हिसाब से अमेरिका और भारत की शुरुआती कीमत में करीब 1.10 लाख रुपये का अंतर दिखाई देता है। हालांकि अमेरिकी कीमत में स्थानीय Sales Tax अलग से जुड़ सकता है, इसलिए वास्तविक खरीद कीमत राज्य के हिसाब से अधिक हो सकती है।
 

भारत में कितना महंगा है iPhone Duo?

देश iPhone Duo की शुरुआती कीमत

  • अमेरिका करीब ₹1.90 लाख
  • UAE करीब ₹2.20 लाख
  • चीन करीब ₹2.27 लाख
  • जापान करीब ₹2.27 लाख
  • जर्मनी करीब ₹2.55 लाख
  • UK करीब ₹2.57 लाख
  • भारत ₹2,99,900
 
यानी दिए गए देशों में भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत सबसे ज्यादा दिखाई देती है।
 

भारत में iPhone 18 Pro कितने का है?

 
iPhone 18 Pro की भारत में शुरुआती कीमत ₹1,64,900 है। यह कीमत 256GB मॉडल के लिए है। वहीं 256GB स्टोरेज वाला iPhone 18 Pro Max ₹1,79,900 से शुरू होता है। 512GB मॉडल की बात करें तो iPhone 18 Pro की कीमत ₹1,89,900, जबकि Pro Max की कीमत ₹2,04,900 है। 1TB मॉडल के लिए Pro की कीमत ₹2,39,900 और Pro Max की कीमत ₹2,54,900 बताई गई है। 2TB स्टोरेज वाला iPhone 18 Pro ₹3,14,900 और iPhone 18 Pro Max ₹3,29,900 का है।
 

iPhone 18 Pro भी अमेरिका में काफी सस्ता

 
iPhone 18 Pro की कीमत की तुलना करें तो अमेरिका में इसका 256GB मॉडल 1,199 डॉलर, यानी करीब ₹1.14 लाख में शुरू होता है। भारत में इसी स्टोरेज वाले iPhone 18 Pro की कीमत ₹1,64,900 है। इस तरह दिए गए अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका और भारत के बीच करीब 50 हजार रुपये का अंतर दिखाई देता है। जापान में इसकी कीमत करीब ₹1.37 लाख, चीन में करीब ₹1.42 लाख और UAE में करीब ₹1.32 लाख से शुरू होती है। वहीं जर्मनी में कीमत करीब ₹1.61 लाख और UK में करीब ₹1.54 लाख से शुरू होती है।

iPhone 18 Pro Max में भी अमेरिका सबसे सस्ता

 
iPhone 18 Pro Max के 256GB मॉडल की अमेरिका में शुरुआती कीमत 1,299 डॉलर, यानी करीब ₹1.24 लाख है।वहीं UAE में यह करीब ₹1.42 लाख, जापान में करीब ₹1.49 लाख और चीन में करीब ₹1.56 लाख से शुरू होता है। UK में इसकी शुरुआती कीमत करीब ₹1.67 लाख, जबकि जर्मनी में करीब ₹1.77 लाख बताई गई है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
सीएमा क्रिकेट प्रीमियर लीग 3.0 में 15-16 सितंबर को 12 टीमें दिखाएंगी दम

Avadh Ojha : 30-40 करोड़ लोगों को निपटा दूंगा, भगवान मुझे कभी सत्ता में मत लाना, अब सत्ता की कुर्सी से क्यों डर रहे हैं अवध ओझा

Avadh Ojha : 30-40 करोड़ लोगों को निपटा दूंगा, भगवान मुझे कभी सत्ता में मत लाना, अब सत्ता की कुर्सी से क्यों डर रहे हैं अवध ओझाआम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और चर्चित शिक्षक अवध ओझा का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि वह भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कभी सत्ता में न बैठाया जाए। इसके पीछे उन्होंने अपने गुस्सैल स्वभाव और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करने की वजह बताई।

रेल यात्रियों को क्या फायदा होगा, 7 हाई-डेंसिटी रेल नेटवर्क को फोर-लेन करने की मिली मंजूरी

रेल यात्रियों को क्या फायदा होगा, 7 हाई-डेंसिटी रेल नेटवर्क को फोर-लेन करने की मिली मंजूरीकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रेलवे के सात हाई-डेंसिटी रेलवे नेटवर्क को फोर-लेन करने की मंजूरी दे दी। इनमें दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोलकाता और कोलकाता-दिल्ली जैसे देश के प्रमुख रेल मार्ग शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये सात कॉरिडोर रेलवे के कुल ट्रैफिक का करीब 40 प्रतिशत वहन करते हैं।

1.43 लाख का iPhone 14 Pro ऑर्डर किया, बॉक्स में निकला नकली चीनी फोन, अब कंपनी देगी करीब ₹1.7 लाख

1.43 लाख का iPhone 14 Pro ऑर्डर किया, बॉक्स में निकला नकली चीनी फोन, अब कंपनी देगी करीब ₹1.7 लाखबुलंदशहर के एक व्यक्ति ने फ्लिपकार्ट से ₹1,43,335 का Apple iPhone 14 Pro ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के बाद बॉक्स खोलने पर उसके होश उड़ गए। बॉक्स में असली iPhone 14 Pro की जगह एक हरे रंग का चीनी फोन मिला, जिस पर नकली Apple लोगो लगा था। फोन में सिर्फ दो रियर कैमरे थे, जबकि असली iPhone 14 Pro में तीन कैमरे दिए जाते हैं।

ब्रिटेन में क्यों फंसे हैं विजय माल्या? भगोड़े कारोबारी ने किया बड़ा दावा

ब्रिटेन में क्यों फंसे हैं विजय माल्या? भगोड़े कारोबारी ने किया बड़ा दावाखुद को बेकसूर बताते हुए भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने दावा किया है कि ब्रिटेन में उनकी मौजूदगी भारत लौटने से बचने का नतीजा नहीं, बल्कि वहां की कानूनी पाबंदियों की वजह से है। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट करते हुए माल्या ने अपनी सफाई में कई बड़े दावे किए हैं।

मजिस्ट्रेट की इतनी हिम्मत..? छात्र को नोटिस भेजने पर भड़के CJI, ग्रेटर नोएडा प्रशासन को लगाई कड़ी फटकार

मजिस्ट्रेट की इतनी हिम्मत..? छात्र को नोटिस भेजने पर भड़के CJI, ग्रेटर नोएडा प्रशासन को लगाई कड़ी फटकारCJI Suryakant: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद छात्रों पर कार्रवाई करने को लेकर शीर्ष अदालत बेहद सख्त नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा के एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा यूनिवर्सिटी के छात्र को 'शांति बंधपत्र' का नोटिस भेजने पर चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने कड़ी नाराजगी जताई है।

सीएमा क्रिकेट प्रीमियर लीग 3.0 में 15-16 सितंबर को 12 टीमें दिखाएंगी दम

सीएमा क्रिकेट प्रीमियर लीग 3.0 में 15-16 सितंबर को 12 टीमें दिखाएंगी दममध्य भारत के इवेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की संस्था कंबाइंड इनिशिएटिव फॉर इवेंट मैनेजर्स वेलफेयर एसोसिएशन (सीएमा) द्वारा अपने सदस्यों के लिए आयोजित की जा रही सीएमा क्रिकेट प्रीमियर लीग (CPL 3.0) का तीसरा सीजन 15 और 16 सितंबर को इंदौर के अभय प्रशाल में आयोजित होगा। दो दिन चलने वाली इस क्रिकेट लीग में इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स की 12 टीमें हिस्सा लेंगी।

साध्‍वी बनने निकली 20 साल की जैन युवती, परिवार पहुंचा हाईकोर्ट, कोर्ट ने कहा- वो बालिग है, खुद कर सकती है फैसला

साध्‍वी बनने निकली 20 साल की जैन युवती, परिवार पहुंचा हाईकोर्ट, कोर्ट ने कहा- वो बालिग है, खुद कर सकती है फैसलामध्य प्रदेश के इंदौर में एक 20 वर्षीय युवती जैन साध्वी बनने पर अड़ी है। वह सब कुछ छोड़कर दीक्षा लेना चाहती है। वहीं, परिवार इस फैसले के खिलाफ है। इसके बाद मामला हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में पहुंचा तो न्यायलय ने भी अपना फैसला सुना दिया है। इसके बाद माता-पिता का बड़ा झटका लगा है।

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?Apple ने आखिरकार अपने पहले फोल्डेबल iPhone iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक नया iPhone मॉडल नहीं, बल्कि Apple के स्मार्टफोन डिजाइन में बड़ा बदलाव है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है। 256GB मॉडल के लिए प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर 2026 शाम 5.30 बजे से शुरू होंगे और बिक्री 23 अक्टूबर से होगी।

इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी ने मांगी छात्रों से राय, कहा एजुकेशन सिस्टम में उम्मीद खो चुके स्टूडेंट

इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी ने मांगी छात्रों से राय, कहा एजुकेशन सिस्टम में उम्मीद खो चुके स्टूडेंटमध्य प्रदेश के इंदौर में 19 सितंबर को प्रस्तावित कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। एक ओर जहां अभी तक राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर इंदौर प्रशासन की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर आज राहुल गांधी ने खुद 19 सितंबर को इंदौर आने और छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने का एलान कर दिया है।

7 साल बाद भारत आ रहे हैं शी जिनपिंग; ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, पीएम मोदी से भी हो सकती है मुलाकात

7 साल बाद भारत आ रहे हैं शी जिनपिंग; ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, पीएम मोदी से भी हो सकती है मुलाकातचीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय जिनपिंग के भारत दौरे की पुष्‍टि की। यह 7 साल में उनकी भारत की पहली यात्रा होगी।

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?

iphone duo price in india : Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की 10 बड़ी खूबियां, ₹2.99 लाख में क्या भारतीय इसे खरीदेंगे?Apple ने आखिरकार अपने पहले फोल्डेबल iPhone iPhone Duo को लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक नया iPhone मॉडल नहीं, बल्कि Apple के स्मार्टफोन डिजाइन में बड़ा बदलाव है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹2,99,900 रखी गई है। 256GB मॉडल के लिए प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर 2026 शाम 5.30 बजे से शुरू होंगे और बिक्री 23 अक्टूबर से होगी।

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलग

LIVE: फोल्डेबल iPhone Duo की इंट्री, एपल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल फोन, आईफोन से बिलकुल अलगApple Event 2026 Live Updates : Apple ने अपने इवेंट 'Surprise and Shine' में अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone duo भी लॉन्च किया। इसके साथ ही iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च किया गया। कंपनी ने Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4, और AirPods 5 भी लॉन्च किए। यह कंपनी के नए सीईओ जॉन टर्नस का पहला कीनोट था। iPhone Duo में अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले दिया गया है।

iPhone 18 को लेकर बड़ा बदलाव, 2 स्टैंडर्ड iPhone के बीच होगा 18 महीने का गैप, Pro मॉडल में मिल सकते हैं ये धांसू फीचर्स

iPhone 18 को लेकर बड़ा बदलाव, 2 स्टैंडर्ड iPhone के बीच होगा 18 महीने का गैप, Pro मॉडल में मिल सकते हैं ये धांसू फीचर्सApple इस बार अपनी iPhone लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव कर सकता है। कंपनी हर साल सितंबर में नया बेस iPhone पेश करने के लिए जानी जाती है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 18 के स्टैंडर्ड मॉडल को 2027 की शुरुआत तक टाला जा सकता है। ऐसा होने पर दो स्टैंडर्ड iPhone मॉडल्स के लॉन्च के बीच करीब 18 महीने का अंतर हो जाएगा।