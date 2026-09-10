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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (17:09 IST)

सीएमा क्रिकेट प्रीमियर लीग 3.0 में 15-16 सितंबर को 12 टीमें दिखाएंगी दम

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Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (17:23 IST)
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मध्य भारत के इवेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की संस्था कंबाइंड इनिशिएटिव फॉर इवेंट मैनेजर्स वेलफेयर एसोसिएशन (सीएमा) द्वारा अपने सदस्यों के लिए आयोजित की जा रही सीएमा क्रिकेट प्रीमियर लीग (CPL 3.0) का तीसरा सीजन 15 और 16 सितंबर को इंदौर के अभय प्रशाल में आयोजित होगा। दो दिन चलने वाली इस क्रिकेट लीग में इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स की 12 टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजकों के अनुसार CPL 3.0 को क्रिकेट, टीम स्पिरिट, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और नेटवर्किंग का ऐसा मंच बनाया गया है, जहां इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोग खेल के मैदान पर एक-दूसरे के साथ जुड़ सकें।

सीएमा के अध्यक्ष निमेष पितलिया ने कहा, “CPL 3.0 हमारे लिए सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि पूरी इवेंट फ्रेटरनिटी को एक साथ जोड़ने का माध्यम है। 12 टीमों की भागीदारी के साथ इस बार मुकाबला और रोमांच दोनों बढ़ने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि खेल के साथ-साथ सदस्यों के बीच बॉन्डिंग, टीमवर्क और नेटवर्किंग भी मजबूत हो।”

सीएमा के उपाध्यक्ष गजेंद्र कदम ने कहा, “क्रिकेट ऐसा खेल है जो हर व्यक्ति को टीम के साथ मिलकर काम करना सिखाता है। इवेंट इंडस्ट्री में भी सफलता के लिए टीमवर्क और बेहतर कोऑर्डिनेशन जरूरी है। CPL 3.0 के जरिए सदस्यों को काम से अलग एक खुशनुमा माहौल में एक-दूसरे के साथ समय बिताने और प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा।”

आयोजकों ने बताया कि CPL 3.0 में कुल 12 टीमें क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने होंगी। लीग का उद्देश्य इवेंट फ्रेटरनिटी के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ टीमवर्क, कॉन्फिडेंस और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना है। दो दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में प्रतिभागियों के साथ इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े अन्य लोगों के लिए भी क्रिकेट का उत्साह और माहौल आकर्षण का केंद्र रहेगा। आयोजकों की योजना इसे सिर्फ मैचों तक सीमित रखने के बजाय इवेंट इंडस्ट्री के लोगों के बीच बेहतर बॉन्डिंग और नेटवर्किंग का अवसर बनाने की है।

सीएमा के सचिव ध्रुव मेहता ने कहा, “CPL के तीसरे सीजन को लेकर सदस्यों में काफी उत्साह है। दो दिनों तक चलने वाला यह आयोजन क्रिकेट के रोमांच के साथ इवेंट इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को आपस में जुड़ने का अवसर देगा। हमारी कोशिश है कि इस बार लीग को पहले से बेहतर तरीके से आयोजित किया जाए और सभी टीमों को शानदार अनुभव मिले।”

सीएमा के संयुक्त सचिव सुमीत मालू ने कहा, “CPL 3.0 की तैयारी में पूरी टीम ने काफी मेहनत की है। हमारा फोकस ऐसा माहौल तैयार करने पर है, जहां खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ मैदान पर उतरें और दर्शक भी मुकाबलों का आनंद लें। क्रिकेट के साथ मनोरंजन और आपसी जुड़ाव इस लीग की खासियत रहेगी।”

सीएमा के कोषाध्यक्ष नितेश जैन ने कहा, “CPL 3.0 में अलग-अलग टीमों और प्रतिभागियों की भागीदारी इसे एक बड़े आयोजन का रूप दे रही है। इस तरह के आयोजन संस्था के सदस्यों को एक-दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उम्मीद है कि 15 और 16 सितंबर को अभय प्रशाल में होने वाली यह लीग सभी के लिए यादगार अनुभव बनेगी।”

आयोजकों की ओर से कहा गया, “CPL 3.0 में हमारा फोकस खेल के साथ-साथ लोगों को जोड़ने पर है। इवेंट इंडस्ट्री में हम सभी रोज अलग-अलग प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स के लिए टीम के रूप में काम करते हैं। क्रिकेट के मैदान पर यही टीम भावना एक अलग रूप में दिखाई देती है। दो दिनों तक होने वाला यह आयोजन सभी प्रतिभागियों के लिए प्रतिस्पर्धा, मनोरंजन और यादगार पलों से भरा अनुभव बनाने की हमारी कोशिश है।”

लीग को विभिन्न ब्रांड्स और संस्थाओं का सहयोग भी मिल रहा है। स्काईलाइन क्लब एंड रिजॉर्ट पावर्ड-बाय पार्टनर और डीएनसी को-पावर्ड-बाय पार्टनर के रूप में जुड़े हैं। इसके अलावा विभिन्न संस्थाएं को-स्पॉन्सर, ट्रॉफी पार्टनर, सपोर्टिंग स्पॉन्सर और अन्य पार्टनर के रूप में CPL 3.0 का हिस्सा हैं।

15 और 16 सितंबर को अभय प्रशाल में होने वाली CPL 3.0 में 12 टीमों के बीच मुकाबले होंगे। आयोजकों को उम्मीद है कि तीसरे सीजन में क्रिकेट के साथ इवेंट इंडस्ट्री की टीम स्पिरिट और उत्साह भी मैदान पर देखने को मिलेगा। CPL 3.0 – Where Champions Rise की थीम के साथ आयोजित यह लीग इवेंट फ्रेटरनिटी के लिए खेल, मनोरंजन और नेटवर्किंग का खास मंच बनेगी।
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