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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (12:15 IST)

2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भाकर ओलंपिक के लिए नहीं कर पाई क्वालिफाई

Manu Bhakar
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (12:15 IST)
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मनु भाकर मंगलवार को दोहा, कतर में आईएसएसएफ विश्व चैम्पियनशिप 2026 में चौथे स्थान पर रहने के बाद महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक कोटा हासिल करने से चूक गईं।

कोरिया गणराज्य के यांग जिन ने 44 के नए विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, वियतनाम के त्रिन्ह थू विन्ह से आगे, जिन्होंने रजत के लिए 43 का स्कोर किया। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के झांग यूयेयू ने 34 के साथ कांस्य पदक जीता। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, 27 के साथ, शीर्ष तीन के फाइनल होने से ठीक पहले बाहर हो गईं, जबकि हमवतन ईशा सिंह, पहली निशानेबाज, 11 के साथ फाइनल में आठवें स्थान पर रहीं।

आईएसएसएफ विश्व चैम्पियनशिप 2026 में सभी 12 व्यक्तिगत ओलंपिक शूटिंग स्पर्धाओं में से शीर्ष तीन ने अपने-अपने देशों के लिए लॉस एंजेलिस 2028 कोटा सुरक्षित किया, जो प्रत्येक स्पर्धा में प्रति एनओसी दो स्थानों के अधिकतम आवंटन के अधीन है।

चूंकि राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के पास ओलंपिक खेलों में अपनी संबंधित टीमों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष अधिकार है, इसलिए एलए खेलों में एथलीटों की भागीदारी एलए28 में अपने प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें चुनने वाली एनओसी पर निर्भर करती है।

फाइनल में दोनों भारतीय निशानेबाजों ने धीमी शुरुआत की। जहां मनु ने पांच की शुरुआती श्रृंखला में पांच में से सिर्फ दो शॉट लगाए, वहीं ईशा सिर्फ एक ही शॉट लगा पाईं। हालाँकि, मनु ने शानदार रिकवरी की और कई शूटआउट में जीवित रहकर शीर्ष चार में जगह बनाई।

सात राउंड की शूटिंग के बाद 24 वें स्थान पर झांग के साथ बराबरी पर, मनु ने आठवीं श्रृंखला में पांच में से तीन अंक हासिल किए, जबकि चीनी निशानेबाज ने पोडियम स्थान पक्का करने के लिए एक सही स्कोर बनाया। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत फाइनल में भी जगह बनाई थी लेकिन पांचवें स्थान पर रहीं।

दोनों भारतीयों ने पहले योग्यता के माध्यम से आठ-महिला फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था, जहां ईशा सिंह 590-25x के साथ तीसरे और भाकर 587-24x के साथ छठे स्थान पर रहीं। दिव्या टीएस 584-19x के साथ 10वें स्थान पर रहकर फाइनल से चूक गईं।
भारत ने 25 मीटर पिस्टल में टीम स्वर्ण पदक जीता

हालाँकि, तिकड़ी ने संयुक्त रूप से 1761-68x के साथ महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम का स्वर्ण पदक जीता, और कोरिया गणराज्य (1748-66x) और वियतनाम (1745-54x) से आगे रही।ईशा सिंह ने 590-25x के साथ स्वर्ण जीतने वाली तिकड़ी का नेतृत्व किया, भाकर ने 587-24x और दिव्या थडिगोल सुब्बाराजू ने 584-19x जोड़े।

टीम स्वर्ण से दोहा चैंपियनशिप में भारत की पदक संख्या नौ हो गई – दो स्वर्ण, पांच रजत और दो कांस्य। चैंपियनशिप से अब तक भारत का एकमात्र एलए 2028 शूटिंग कोटा जयपाल मालवीय के माध्यम से आया, जिन्होंने व्यक्तिगत पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
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