कौन हैं कैप्टन स्मित माछर? जख्मी हालत में भी हौसला नहीं खोया, बचाई 180 यात्रियों की जान

Who is Captain Smit Machhar: हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते एक विमान में जब मौत सामने खड़ी हो और खुद का साथी ही भरोसा तोड़ दे तो इंसान का हौसला जवाब दे जाता है। लेकिन, गुजरात की माटी के लाल और फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित माछर (Captain Smit Machhar) ने विपरीत हालात में भी हार नहीं मानी। अपनी जान जोखिम में डालकर और खून से सराबोर हालत में भी उन्होंने 180 बेकसूर यात्रियों की सांसों की डोर को टूटने नहीं दिया। आइए जानते हैं उस अदम्य साहसी योद्धा की कहानी, जिनकी बहादुरी को आज पूरा देश सलाम कर रहा है।

जख्मी हुए पर हौसला नहीं छोड़ा

स्मित जानते थे कि अगर आज उनका उनका हौसला डगमगाया, तो 180 यात्रियों की जान जा सकती है। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी बची-कुची पूरी ताकत झोंक दी और सह-पायलट को स्टीयरिंग और कंट्रोल पर हाथ तक नहीं लगाने दिया। जख्मी स्मित ने हिम्मत नहीं हारी और विमान का रुख मोड़कर सऊदी अरब के तबूक हवाई अड्डे की ओर किया। जब विमान के पहियों ने रनवे को छुआ और इंजन शांत हुआ, तब जाकर 180 यात्रियों की सांस में सांस आई। स्मित की सूझबूझ और बहादुरी से खतरा टल गया।

कौन हैं स्मित माछर?

उन्होंने अपनी प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बाद विमानन (Aviation) के क्षेत्र में पेशेवर पायलट प्रशिक्षण (Commercial Pilot License - CPL) हासिल किया। उन्हें बोइंग 737 (Boeing 737) जैसे बड़े वाणिज्यिक विमान उड़ाने में विशेषज्ञता प्राप्त है। इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेताओं और लोगों ने उनकी बहादुरी की जमकर तारीफ की है।